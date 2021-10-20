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Аксенов назначил нового министра строительства Крыма
Аксенов назначил нового министра строительства Крыма - РИА Новости, 20.10.2021
Аксенов назначил нового министра строительства Крыма
Министром строительства и архитектуры Крыма назначен Карлен Петросян, указ о назначении опубликован на сайте крымского правительства. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:45
2021-10-20T10:45
политика
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Министром строительства и архитектуры Крыма назначен Карлен Петросян, указ о назначении опубликован на сайте крымского правительства."Назначить Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную должность республики Крым – министра строительства и архитектуры республики Крым", - говорится в указе.Подписан указ главой республики Сергеем Аксеновым.Петросян родился 28 августа 1984 года в городе Кировабад (Азербайджан). До этого занимал должности начальника службы капитального строительства республики Крым и первого заместителя министерства строительства и архитектуры республики.Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков.Киевский районный суд Симферополя 24 сентября арестовал экс-министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова на два месяца. По материалам следствия, Кабанов, Храмов, а также гендиректор компании "Мастер-ЮГ" Роман Журавлев, действуя в группе, похитили более 57 миллионов рублей бюджетных средств. Первого октября Храмов был переведен под домашний арест.
https://ria.ru/20211014/krym-1754587554.html
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политика, республика крым, сергей аксенов (политик)
10:45 20.10.2021
 
Аксенов назначил нового министра строительства Крыма

Аксенов назначил Карлена Петросяна министром строительства Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание Совета министров Республики Крым в Симферополе
Здание Совета министров Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Министром строительства и архитектуры Крыма назначен Карлен Петросян, указ о назначении опубликован на сайте крымского правительства.
"Назначить Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную должность республики Крым – министра строительства и архитектуры республики Крым", - говорится в указе.
Подписан указ главой республики Сергеем Аксеновым.
Петросян родился 28 августа 1984 года в городе Кировабад (Азербайджан). До этого занимал должности начальника службы капитального строительства республики Крым и первого заместителя министерства строительства и архитектуры республики.
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Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков.
Киевский районный суд Симферополя 24 сентября арестовал экс-министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова на два месяца. По материалам следствия, Кабанов, Храмов, а также гендиректор компании "Мастер-ЮГ" Роман Журавлев, действуя в группе, похитили более 57 миллионов рублей бюджетных средств. Первого октября Храмов был переведен под домашний арест.
 
ПолитикаРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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