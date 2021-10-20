Аксенов назначил нового министра строительства Крыма
Аксенов назначил Карлена Петросяна министром строительства Крыма
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание Совета министров Республики Крым в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Министром строительства и архитектуры Крыма назначен Карлен Петросян, указ о назначении опубликован на сайте крымского правительства.
"Назначить Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную должность республики Крым – министра строительства и архитектуры республики Крым", - говорится в указе.
Подписан указ главой республики Сергеем Аксеновым.
Петросян родился 28 августа 1984 года в городе Кировабад (Азербайджан). До этого занимал должности начальника службы капитального строительства республики Крым и первого заместителя министерства строительства и архитектуры республики.
14 октября, 16:06Аксенов объявил выговор двум мэрам городов Крыма
Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков.
Киевский районный суд Симферополя 24 сентября арестовал экс-министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова на два месяца. По материалам следствия, Кабанов, Храмов, а также гендиректор компании "Мастер-ЮГ" Роман Журавлев, действуя в группе, похитили более 57 миллионов рублей бюджетных средств. Первого октября Храмов был переведен под домашний арест.