https://ria.ru/20211020/perepis-1755421316.html
Росстат рассказал о работе переписчиков в нерабочие дни
Росстат рассказал о работе переписчиков в нерабочие дни - РИА Новости, 20.10.2021
Росстат рассказал о работе переписчиков в нерабочие дни
Введение нерабочих дней в России на фоне распространения коронавируса не повлияет на график работы переписчиков в ходе Всероссийской переписи населения, в их... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:44
2021-10-20T15:44
2021-10-20T15:44
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
здоровье - общество
всероссийская перепись населения
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754940221_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79a0cab113ec26f528fe95832a620fce.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм. Введение нерабочих дней в России на фоне распространения коронавируса не повлияет на график работы переписчиков в ходе Всероссийской переписи населения, в их отношении будут усилены меры безопасности, сообщили РИА Новости в Росстате.Вице-премьер Татьяна Голикова ранее в среду попросила президента РФ Владимира Путина ввести в России с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней. При этом в некоторых регионах, где наиболее сложная ситуация с COVID, такие дни могут установить уже с 23 октября. Путин поддержал эти предложения."Решение о введении нерабочих дней не приведет к изменению графика работы переписчиков, они продолжат работу в рамках ВПН. Росстат еще раз напоминает, что максимально безопасный способ принять участие в переписи - ответить на вопросы переписного листа на портале "Госуслуги", - сказали РИА Новости в Росстате.В пресс-службе статистического ведомства отметили, что регионы в достаточном количестве оснащены средствами индивидуальной защиты для переписчиков, кроме того, будет усилено их тестирование на коронавирус.В минувшую пятницу, 15 октября, в России стартовала Всероссийская перепись населения. Сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Это первая цифровая перепись в России - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале "Госуслуги", на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен, но и тут не обошлось без "цифры". Переписчики получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом.
https://ria.ru/20211020/nerabochiedni-1755418838.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754940221_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_22615b17325599806b06c4f62c4ba24e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, всероссийская перепись населения, коронавирус в россии
Росстат рассказал о работе переписчиков в нерабочие дни
Росстат: введение нерабочих дней не повлияет на график работы переписчиков
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм.
Введение нерабочих дней в России
на фоне распространения коронавируса не повлияет на график работы переписчиков в ходе Всероссийской переписи населения, в их отношении будут усилены меры безопасности, сообщили РИА Новости в Росстате
.
Вице-премьер Татьяна Голикова
ранее в среду попросила президента РФ Владимира Путина
ввести в России с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней. При этом в некоторых регионах, где наиболее сложная ситуация с COVID, такие дни могут установить уже с 23 октября. Путин поддержал эти предложения.
"Решение о введении нерабочих дней не приведет к изменению графика работы переписчиков, они продолжат работу в рамках ВПН. Росстат еще раз напоминает, что максимально безопасный способ принять участие в переписи - ответить на вопросы переписного листа на портале "Госуслуги", - сказали РИА Новости в Росстате.
В пресс-службе статистического ведомства отметили, что регионы в достаточном количестве оснащены средствами индивидуальной защиты для переписчиков, кроме того, будет усилено их тестирование на коронавирус.
В минувшую пятницу, 15 октября, в России стартовала Всероссийская перепись населения. Сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Это первая цифровая перепись в России - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале "Госуслуги", на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.
Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен, но и тут не обошлось без "цифры". Переписчики получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом.