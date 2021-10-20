https://ria.ru/20211020/perepis-1755421316.html

Росстат рассказал о работе переписчиков в нерабочие дни

Росстат рассказал о работе переписчиков в нерабочие дни - РИА Новости, 20.10.2021

Росстат рассказал о работе переписчиков в нерабочие дни

Введение нерабочих дней в России на фоне распространения коронавируса не повлияет на график работы переписчиков в ходе Всероссийской переписи населения, в их... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:44

2021-10-20T15:44

2021-10-20T15:44

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

здоровье - общество

всероссийская перепись населения

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм. Введение нерабочих дней в России на фоне распространения коронавируса не повлияет на график работы переписчиков в ходе Всероссийской переписи населения, в их отношении будут усилены меры безопасности, сообщили РИА Новости в Росстате.Вице-премьер Татьяна Голикова ранее в среду попросила президента РФ Владимира Путина ввести в России с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней. При этом в некоторых регионах, где наиболее сложная ситуация с COVID, такие дни могут установить уже с 23 октября. Путин поддержал эти предложения."Решение о введении нерабочих дней не приведет к изменению графика работы переписчиков, они продолжат работу в рамках ВПН. Росстат еще раз напоминает, что максимально безопасный способ принять участие в переписи - ответить на вопросы переписного листа на портале "Госуслуги", - сказали РИА Новости в Росстате.В пресс-службе статистического ведомства отметили, что регионы в достаточном количестве оснащены средствами индивидуальной защиты для переписчиков, кроме того, будет усилено их тестирование на коронавирус.В минувшую пятницу, 15 октября, в России стартовала Всероссийская перепись населения. Сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Это первая цифровая перепись в России - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале "Госуслуги", на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен, но и тут не обошлось без "цифры". Переписчики получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом.

https://ria.ru/20211020/nerabochiedni-1755418838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, всероссийская перепись населения, коронавирус в россии