https://ria.ru/20211020/pentagon-1755454943.html

Американцы осудили военную помощь Украине и припомнили Афганистан

"Доверия нет": американцы высказались о военной помощи Украине - РИА Новости, 20.10.2021

Американцы осудили военную помощь Украине и припомнили Афганистан

Заявления главы Министерства обороны США Ллойда Остина, который во время недавнего визита в Киев пообещал Украине "непоколебимую поддержку", обвинил Россию в... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:56

2021-10-20T17:56

2021-10-20T18:05

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Заявления главы Министерства обороны США Ллойда Остина, который во время недавнего визита в Киев пообещал Украине "непоколебимую поддержку", обвинил Россию в войне в Донбассе, а также потребовал от Москвы "завершить оккупацию Крыма", не нашли понимания у подписчиков официального ютьюб-канала Forbes Breaking News.Комментаторы напомнили, чем помощь Соединенных Штатов закончилась для Афганистана, а также пожаловались на несостоятельность нынешнего главы Пентагона."Возвращайся в свой подвал, Остин. Ты уже забыл об Афганистане. А мы — нет", — оценил работу главы ведомства пользователь с никнеймом Jose Goncalves."Как они могут говорить что-либо, когда они бросили американцев в Афганистане?" — заметил Mr Green Thumb."После нашей демонстрации силы в Афганистане я удивлен, что Россия никак не подняла ставки в Крыму", — отметил комментатор E Hoffman."Если у нас нет доверия к нему и Майли (председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Майли. — Прим. ред.), то как президент Путин будет его слушать", — заявил, в свою очередь, John Mac.Комментатор Tracy Perez призвал Пентагон больше заниматься проблемами США. "Остину нужно больше беспокоиться о нашей стране, перестать пытаться "разбудить" военных и начать работать над нашей обороной!" — написал он."Остина наняли для разнообразия. Он совершенно некомпетентен, как и остальная администрация Байдена", — согласился Beyond_the_Infinite.Ранее Остин заявил, что Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Поставки Киеву оружия, включая Javelin, Белый дом одобрил в 2017 году, во время правления Дональда Трампа. Причем предыдущая администрация —Барака Обамы — отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Страны Запада поддержали Киев в противостоянии с Москвой и ввели против нее санкции.

https://ria.ru/20211019/voyna-1755233730.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/1755263318.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211017/pentagon-1754935171.html

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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, донбасс, ллойд остин, россия