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https://ria.ru/20211020/pentagon-1755454943.html
Американцы осудили военную помощь Украине и припомнили Афганистан
"Доверия нет": американцы высказались о военной помощи Украине - РИА Новости, 20.10.2021
Американцы осудили военную помощь Украине и припомнили Афганистан
Заявления главы Министерства обороны США Ллойда Остина, который во время недавнего визита в Киев пообещал Украине "непоколебимую поддержку", обвинил Россию в... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:56
2021-10-20T18:05
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
донбасс
ллойд остин
россия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Заявления главы Министерства обороны США Ллойда Остина, который во время недавнего визита в Киев пообещал Украине "непоколебимую поддержку", обвинил Россию в войне в Донбассе, а также потребовал от Москвы "завершить оккупацию Крыма", не нашли понимания у подписчиков официального ютьюб-канала Forbes Breaking News.Комментаторы напомнили, чем помощь Соединенных Штатов закончилась для Афганистана, а также пожаловались на несостоятельность нынешнего главы Пентагона."Возвращайся в свой подвал, Остин. Ты уже забыл об Афганистане. А мы — нет", — оценил работу главы ведомства пользователь с никнеймом Jose Goncalves."Как они могут говорить что-либо, когда они бросили американцев в Афганистане?" — заметил Mr Green Thumb."После нашей демонстрации силы в Афганистане я удивлен, что Россия никак не подняла ставки в Крыму", — отметил комментатор E Hoffman."Если у нас нет доверия к нему и Майли (председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Майли. — Прим. ред.), то как президент Путин будет его слушать", — заявил, в свою очередь, John Mac.Комментатор Tracy Perez призвал Пентагон больше заниматься проблемами США. "Остину нужно больше беспокоиться о нашей стране, перестать пытаться "разбудить" военных и начать работать над нашей обороной!" — написал он."Остина наняли для разнообразия. Он совершенно некомпетентен, как и остальная администрация Байдена", — согласился Beyond_the_Infinite.Ранее Остин заявил, что Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Поставки Киеву оружия, включая Javelin, Белый дом одобрил в 2017 году, во время правления Дональда Трампа. Причем предыдущая администрация —Барака Обамы — отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Страны Запада поддержали Киев в противостоянии с Москвой и ввели против нее санкции.
https://ria.ru/20211019/voyna-1755233730.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, донбасс, ллойд остин, россия
17:56 20.10.2021 (обновлено: 18:05 20.10.2021)
 
"Доверия нет": американцы высказались о военной помощи Украине

Американские читатели раскритиковали визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев

© REUTERS / Gleb GaranichМинистр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин в Киеве
Министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Заявления главы Министерства обороны США Ллойда Остина, который во время недавнего визита в Киев пообещал Украине "непоколебимую поддержку", обвинил Россию в войне в Донбассе, а также потребовал от Москвы "завершить оккупацию Крыма", не нашли понимания у подписчиков официального ютьюб-канала Forbes Breaking News.
Комментаторы напомнили, чем помощь Соединенных Штатов закончилась для Афганистана, а также пожаловались на несостоятельность нынешнего главы Пентагона.
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 16:14
Глава Пентагона обвинил Россию в начале войны в Донбассе
"Возвращайся в свой подвал, Остин. Ты уже забыл об Афганистане. А мы — нет", — оценил работу главы ведомства пользователь с никнеймом Jose Goncalves.
"Как они могут говорить что-либо, когда они бросили американцев в Афганистане?" — заметил Mr Green Thumb.
"После нашей демонстрации силы в Афганистане я удивлен, что Россия никак не подняла ставки в Крыму", — отметил комментатор E Hoffman.
Это будет Шоу. Госдеп взялся за расследование афганского позора
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Это будет Шоу. Госдеп взялся за расследование афганского позора
"Если у нас нет доверия к нему и Майли (председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Майли. — Прим. ред.), то как президент Путин будет его слушать", — заявил, в свою очередь, John Mac.
Комментатор Tracy Perez призвал Пентагон больше заниматься проблемами США. "Остину нужно больше беспокоиться о нашей стране, перестать пытаться "разбудить" военных и начать работать над нашей обороной!" — написал он.
"Остина наняли для разнообразия. Он совершенно некомпетентен, как и остальная администрация Байдена", — согласился Beyond_the_Infinite.
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 16:57В мире
Глава Пентагона напомнит Украине и Грузии об "открытой двери" в НАТО
Ранее Остин заявил, что Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Поставки Киеву оружия, включая Javelin, Белый дом одобрил в 2017 году, во время правления Дональда Трампа. Причем предыдущая администрация —Барака Обамы — отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Страны Запада поддержали Киев в противостоянии с Москвой и ввели против нее санкции.
 
В миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАДонбассЛлойд ОстинРоссия
 
 
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