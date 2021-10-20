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Ленинградская область
https://ria.ru/20211020/park-1755427579.html
Парк Монрепо в Выборге вошел в ТОП-30 самых посещаемых музеев России
Парк Монрепо в Выборге вошел в ТОП-30 самых посещаемых музеев России - РИА Новости, 20.10.2021
Парк Монрепо в Выборге вошел в ТОП-30 самых посещаемых музеев России
Скальный пейзажный парк на берегу бухты Защитной Выборгского залива Ленинградской области — Парк Монрепо — вошел в список тридцати самых посещаемых музеев... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:01
2021-10-20T16:21
ленинградская область
выборгский район
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Скальный пейзажный парк на берегу бухты Защитной Выборгского залива Ленинградской области — Парк Монрепо — вошел в список тридцати самых посещаемых музеев России, сообщил глава региона Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Выборгский район.Завершающий этапМасштабная реконструкция в Монрепо началась в 2017 году. Сейчас работы приближаются к своему финальному этапу: реставраторам осталось завершить внутреннюю отделку усадебных построек ― Главного дома и Библиотечного флигеля, срубов дома садовника и дома управляющего, выполнить устройство инженерных сетей новых зданий и монтаж витражного остекления оранжереи. Кроме того, заканчиваются работы по благоустройству хозяйственной зоны ― там высаживают деревья и кустарники, обустраивают газоны. В ближайшее время в парке можно будет увидеть огороды ― кухонный, аптекарский и оранжерейный."В парке Монрепо завершается грандиозная программа реконструкции. Область частично софинансирует этот проект. Основные средства были выделены из федерального бюджета и Международного банка реконструкции и развития. Оно того стоило. Мы с вами получаем новое рождение старого парка. Сейчас парк выглядит таким, каким он был 200 лет назад", ― поделился впечатлениями глава региона в ходе осмотра обновленного парка Монрепо.Реставрировали по архивамГубернатор отметил, что до реставрации было много споров. Практически все здания исторического комплекса пришлось полностью разбирать: и библиотечный флигель, и основной здание, и дом управляющего. Несмотря на это, удалось сохранить порядка трети деревянного материала. Реставраторы не только восстановили срубы главных усадебных построек ― они отреставрировали детали, формирующие исторический облик зданий. Так, на библиотечный флигель вернулись часы с боем. Воссозданный колокол будет звучать как корабельная рында, ведь дом стоит рядом с бухтой, и каждый час мелодичный звук курантов будет раздаваться над Елисейскими полями и бухтой, а в безветренную погоду его можно будет услышать даже на "Краю Света".На сегодняшний день в парке благоустроены районы "Край света", "Китай" и "Паульштайн", устроен "Висячий садик", смонтированы пролетные строения для парковых мостов на Елисейских полях, отреставрированы четыре пирса и долина "Розенталь", отремонтированы китайские мостики, закончено благоустройство на островах Палатки и Пампушинка. Вдоль берега Финского залива выполнено берегоукрепление, которое уже успешно прошло проверку непогодой осенью 2020 года. Украшением парка стал воссозданий Топиарный сад, где высажены более 280 саженцев яблонь и груш.Историческое место с современными акцентамиОбновленный парк приспособлен под современное использование. Для посетителей устроена автостоянка закрытого типа на 53 машиноместа, буфет и удобный кассовый павильон. Для маломобильных граждан предусмотрены специальные маршруты, стабилизированные покрытия, пандусы и опуски, которых раньше здесь не было. Кроме того, у музея-заповедника теперь есть автономная котельная.
https://ria.ru/20211004/sotsinitsiativy-1752997522.html
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выборгский район, александр дрозденко
16:01 20.10.2021 (обновлено: 16:21 20.10.2021)
 

Парк Монрепо в Выборге вошел в ТОП-30 самых посещаемых музеев России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПосетители в скальном пейзажном парке "Монрепо" в Выборге
Посетители в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Скальный пейзажный парк на берегу бухты Защитной Выборгского залива Ленинградской области — Парк Монрепо — вошел в список тридцати самых посещаемых музеев России, сообщил глава региона Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Выборгский район.

Завершающий этап

Масштабная реконструкция в Монрепо началась в 2017 году. Сейчас работы приближаются к своему финальному этапу: реставраторам осталось завершить внутреннюю отделку усадебных построек ― Главного дома и Библиотечного флигеля, срубов дома садовника и дома управляющего, выполнить устройство инженерных сетей новых зданий и монтаж витражного остекления оранжереи. Кроме того, заканчиваются работы по благоустройству хозяйственной зоны ― там высаживают деревья и кустарники, обустраивают газоны. В ближайшее время в парке можно будет увидеть огороды ― кухонный, аптекарский и оранжерейный.
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"В парке Монрепо завершается грандиозная программа реконструкции. Область частично софинансирует этот проект. Основные средства были выделены из федерального бюджета и Международного банка реконструкции и развития. Оно того стоило. Мы с вами получаем новое рождение старого парка. Сейчас парк выглядит таким, каким он был 200 лет назад", ― поделился впечатлениями глава региона в ходе осмотра обновленного парка Монрепо.

Реставрировали по архивам

Губернатор отметил, что до реставрации было много споров. Практически все здания исторического комплекса пришлось полностью разбирать: и библиотечный флигель, и основной здание, и дом управляющего. Несмотря на это, удалось сохранить порядка трети деревянного материала. Реставраторы не только восстановили срубы главных усадебных построек ― они отреставрировали детали, формирующие исторический облик зданий. Так, на библиотечный флигель вернулись часы с боем. Воссозданный колокол будет звучать как корабельная рында, ведь дом стоит рядом с бухтой, и каждый час мелодичный звук курантов будет раздаваться над Елисейскими полями и бухтой, а в безветренную погоду его можно будет услышать даже на "Краю Света".
"Это тоже очень важно. Мы постараемся, чтобы все интерьеры соответствовали историческим чертежам, старым фотографиям, гравюрам, картинам, максимально приближено к тому, как эти помещения выглядели 100 и 200 лет назад", — заметил глава региона.
На сегодняшний день в парке благоустроены районы "Край света", "Китай" и "Паульштайн", устроен "Висячий садик", смонтированы пролетные строения для парковых мостов на Елисейских полях, отреставрированы четыре пирса и долина "Розенталь", отремонтированы китайские мостики, закончено благоустройство на островах Палатки и Пампушинка. Вдоль берега Финского залива выполнено берегоукрепление, которое уже успешно прошло проверку непогодой осенью 2020 года. Украшением парка стал воссозданий Топиарный сад, где высажены более 280 саженцев яблонь и груш.
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Историческое место с современными акцентами

Обновленный парк приспособлен под современное использование. Для посетителей устроена автостоянка закрытого типа на 53 машиноместа, буфет и удобный кассовый павильон. Для маломобильных граждан предусмотрены специальные маршруты, стабилизированные покрытия, пандусы и опуски, которых раньше здесь не было. Кроме того, у музея-заповедника теперь есть автономная котельная.
"Сейчас парк уже работает, полностью он будет открыт в мае-июне следующего года. Мы хотим поймать большой туристический сезон. Вообще парк бьет рекорды, в этом году он вошел в 30 самых посещаемых музеев России", — подытожил Александр Дрозденко.
 
Ленинградская областьВыборгский районАлександр Дрозденко
 
 
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