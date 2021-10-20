https://ria.ru/20211020/park-1755427579.html

Парк Монрепо в Выборге вошел в ТОП-30 самых посещаемых музеев России

Парк Монрепо в Выборге вошел в ТОП-30 самых посещаемых музеев России - РИА Новости, 20.10.2021

Парк Монрепо в Выборге вошел в ТОП-30 самых посещаемых музеев России

Скальный пейзажный парк на берегу бухты Защитной Выборгского залива Ленинградской области — Парк Монрепо — вошел в список тридцати самых посещаемых музеев... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:01

2021-10-20T16:01

2021-10-20T16:21

ленинградская область

выборгский район

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Скальный пейзажный парк на берегу бухты Защитной Выборгского залива Ленинградской области — Парк Монрепо — вошел в список тридцати самых посещаемых музеев России, сообщил глава региона Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Выборгский район.Завершающий этапМасштабная реконструкция в Монрепо началась в 2017 году. Сейчас работы приближаются к своему финальному этапу: реставраторам осталось завершить внутреннюю отделку усадебных построек ― Главного дома и Библиотечного флигеля, срубов дома садовника и дома управляющего, выполнить устройство инженерных сетей новых зданий и монтаж витражного остекления оранжереи. Кроме того, заканчиваются работы по благоустройству хозяйственной зоны ― там высаживают деревья и кустарники, обустраивают газоны. В ближайшее время в парке можно будет увидеть огороды ― кухонный, аптекарский и оранжерейный."В парке Монрепо завершается грандиозная программа реконструкции. Область частично софинансирует этот проект. Основные средства были выделены из федерального бюджета и Международного банка реконструкции и развития. Оно того стоило. Мы с вами получаем новое рождение старого парка. Сейчас парк выглядит таким, каким он был 200 лет назад", ― поделился впечатлениями глава региона в ходе осмотра обновленного парка Монрепо.Реставрировали по архивамГубернатор отметил, что до реставрации было много споров. Практически все здания исторического комплекса пришлось полностью разбирать: и библиотечный флигель, и основной здание, и дом управляющего. Несмотря на это, удалось сохранить порядка трети деревянного материала. Реставраторы не только восстановили срубы главных усадебных построек ― они отреставрировали детали, формирующие исторический облик зданий. Так, на библиотечный флигель вернулись часы с боем. Воссозданный колокол будет звучать как корабельная рында, ведь дом стоит рядом с бухтой, и каждый час мелодичный звук курантов будет раздаваться над Елисейскими полями и бухтой, а в безветренную погоду его можно будет услышать даже на "Краю Света".На сегодняшний день в парке благоустроены районы "Край света", "Китай" и "Паульштайн", устроен "Висячий садик", смонтированы пролетные строения для парковых мостов на Елисейских полях, отреставрированы четыре пирса и долина "Розенталь", отремонтированы китайские мостики, закончено благоустройство на островах Палатки и Пампушинка. Вдоль берега Финского залива выполнено берегоукрепление, которое уже успешно прошло проверку непогодой осенью 2020 года. Украшением парка стал воссозданий Топиарный сад, где высажены более 280 саженцев яблонь и груш.Историческое место с современными акцентамиОбновленный парк приспособлен под современное использование. Для посетителей устроена автостоянка закрытого типа на 53 машиноместа, буфет и удобный кассовый павильон. Для маломобильных граждан предусмотрены специальные маршруты, стабилизированные покрытия, пандусы и опуски, которых раньше здесь не было. Кроме того, у музея-заповедника теперь есть автономная котельная.

https://ria.ru/20211004/sotsinitsiativy-1752997522.html

https://ria.ru/20210930/upravlenie-1752535076.html

выборгский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборгский район, александр дрозденко