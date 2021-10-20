https://ria.ru/20211020/pandemiya-1755433916.html

МВФ одобрил политику России во время пандемии

МВФ одобрил политику России во время пандемии - РИА Новости, 20.10.2021

МВФ одобрил политику России во время пандемии

Политика российских властей в ходе пандемии была правильной, что позволило экономике восстановиться, однако экономике потребуются структурные реформы для... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:22

2021-10-20T16:22

2021-10-20T16:34

мвф

россия

экономика

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Политика российских властей в ходе пандемии была правильной, что позволило экономике восстановиться, однако экономике потребуются структурные реформы для увеличения производительности и дальнейшего роста, заявил глава европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер."Россия в 2020 году столкнулась с относительно небольшой рецессией, а в 2021 году очень сильно восстановилась. Также Россия использовала правильный набор мер во время кризиса, что поддержало восстановление. Фискальная политика поддерживала (рост), как и монетарная политика, что и привело к сильному восстановлению, которое сейчас имеет место", - сказал Каммер."В среднесрочной перспективе, с моей точки зрения, для России важно - мы об этом говорили и в прошлом - важно сфокусироваться на структурных реформах экономики, чтобы увеличить производительность и повысить рост, и это останется в будущем главной ахиллесовой пятой российской экономики", - добавил Каммер.В октябре МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4,7% с 4,4%, ожидавшихся в июле. Вместе с тем в 2022 году МВФ теперь ожидает роста ВВП РФ на 2,9%. Июльский прогноз предполагал рост на 3,1%.В 2020 году, по оценке МВФ, экономика России сократилась на 3%.

https://ria.ru/20210822/putin-1746749579.html

https://ria.ru/20211012/milliardy-1754058123.html

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мвф, россия, экономика, коронавирус covid-19