16:22 20.10.2021 (обновлено: 16:34 20.10.2021)
МВФ одобрил политику России во время пандемии
МВФ: политика России в пандемию была правильной, что позволило экономике восстановиться
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Политика российских властей в ходе пандемии была правильной, что позволило экономике восстановиться, однако экономике потребуются структурные реформы для увеличения производительности и дальнейшего роста, заявил глава европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер.
"Россия в 2020 году столкнулась с относительно небольшой рецессией, а в 2021 году очень сильно восстановилась. Также Россия использовала правильный набор мер во время кризиса, что поддержало восстановление. Фискальная политика поддерживала (рост), как и монетарная политика, что и привело к сильному восстановлению, которое сейчас имеет место", - сказал Каммер.
"В среднесрочной перспективе, с моей точки зрения, для России важно - мы об этом говорили и в прошлом - важно сфокусироваться на структурных реформах экономики, чтобы увеличить производительность и повысить рост, и это останется в будущем главной ахиллесовой пятой российской экономики", - добавил Каммер.
В октябре МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4,7% с 4,4%, ожидавшихся в июле. Вместе с тем в 2022 году МВФ теперь ожидает роста ВВП РФ на 2,9%. Июльский прогноз предполагал рост на 3,1%.
В 2020 году, по оценке МВФ, экономика России сократилась на 3%.