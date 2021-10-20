Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/pandemiya-1755433916.html
МВФ одобрил политику России во время пандемии
МВФ одобрил политику России во время пандемии - РИА Новости, 20.10.2021
МВФ одобрил политику России во время пандемии
Политика российских властей в ходе пандемии была правильной, что позволило экономике восстановиться, однако экономике потребуются структурные реформы для... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:22
2021-10-20T16:34
мвф
россия
экономика
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Политика российских властей в ходе пандемии была правильной, что позволило экономике восстановиться, однако экономике потребуются структурные реформы для увеличения производительности и дальнейшего роста, заявил глава европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер."Россия в 2020 году столкнулась с относительно небольшой рецессией, а в 2021 году очень сильно восстановилась. Также Россия использовала правильный набор мер во время кризиса, что поддержало восстановление. Фискальная политика поддерживала (рост), как и монетарная политика, что и привело к сильному восстановлению, которое сейчас имеет место", - сказал Каммер."В среднесрочной перспективе, с моей точки зрения, для России важно - мы об этом говорили и в прошлом - важно сфокусироваться на структурных реформах экономики, чтобы увеличить производительность и повысить рост, и это останется в будущем главной ахиллесовой пятой российской экономики", - добавил Каммер.В октябре МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4,7% с 4,4%, ожидавшихся в июле. Вместе с тем в 2022 году МВФ теперь ожидает роста ВВП РФ на 2,9%. Июльский прогноз предполагал рост на 3,1%.В 2020 году, по оценке МВФ, экономика России сократилась на 3%.
https://ria.ru/20210822/putin-1746749579.html
https://ria.ru/20211012/milliardy-1754058123.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвф, россия, экономика, коронавирус covid-19
16:22 20.10.2021 (обновлено: 16:34 20.10.2021)
 
МВФ одобрил политику России во время пандемии

МВФ: политика России в пандемию была правильной, что позволило экономике восстановиться

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Политика российских властей в ходе пандемии была правильной, что позволило экономике восстановиться, однако экономике потребуются структурные реформы для увеличения производительности и дальнейшего роста, заявил глава европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер.
"Россия в 2020 году столкнулась с относительно небольшой рецессией, а в 2021 году очень сильно восстановилась. Также Россия использовала правильный набор мер во время кризиса, что поддержало восстановление. Фискальная политика поддерживала (рост), как и монетарная политика, что и привело к сильному восстановлению, которое сейчас имеет место", - сказал Каммер.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 15:02
Путин заявил о восстановлении российской экономики до докризисного уровня
"В среднесрочной перспективе, с моей точки зрения, для России важно - мы об этом говорили и в прошлом - важно сфокусироваться на структурных реформах экономики, чтобы увеличить производительность и повысить рост, и это останется в будущем главной ахиллесовой пятой российской экономики", - добавил Каммер.
В октябре МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4,7% с 4,4%, ожидавшихся в июле. Вместе с тем в 2022 году МВФ теперь ожидает роста ВВП РФ на 2,9%. Июльский прогноз предполагал рост на 3,1%.
В 2020 году, по оценке МВФ, экономика России сократилась на 3%.
Нефтяные качалки в Татарстане - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 08:00
В мире стремительно дорожает "ненужный товар": Россия заработает миллиарды
 
МВФРоссияЭкономикаКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснок