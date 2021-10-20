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Власти Подмосковья рассказали, кого коснутся ограничения по коронавирусу
Власти Подмосковья рассказали, кого коснутся ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 21.10.2021
Власти Подмосковья рассказали, кого коснутся ограничения по коронавирусу
Ограничения по COVID будут распространяться в Подмосковье на тех, кто не привился, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-20T21:30
2021-10-20T21:30
2021-10-21T00:01
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московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
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андрей воробьев
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россия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Ограничения по COVID будут распространяться в Подмосковье на тех, кто не привился, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Традиционно будем делать акцент на тех, кто не привился, ограничения коснутся только их. Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, то ты не будешь чувствовать ограничений. Но если тебе за 60 и ты по-прежнему игнорируешь, то риск заболеть у тебя очень высокий. И мы тебя должны сберечь, позаботиться о тебе", — сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 1".Губернатор отметил, что с 30 октября по 7 ноября в России будут нерабочие дни. Он выразил надежду на то, что в выходные дни каждый человек останется дома или сможет как-то изолировать себя.
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московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, общество, андрей воробьев, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус в россии
21:30 20.10.2021 (обновлено: 00:01 21.10.2021)
Власти Подмосковья рассказали, кого коснутся ограничения по коронавирусу
Воробьев: в Подмосковье ограничения по COVID-19 распространятся на тех, кто не привился