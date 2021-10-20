https://ria.ru/20211020/ogranicheniya-1755486770.html

Власти Подмосковья рассказали, кого коснутся ограничения по коронавирусу

Власти Подмосковья рассказали, кого коснутся ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 21.10.2021

Власти Подмосковья рассказали, кого коснутся ограничения по коронавирусу

Ограничения по COVID будут распространяться в Подмосковье на тех, кто не привился, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-20T21:30

2021-10-20T21:30

2021-10-21T00:01

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

общество

андрей воробьев

здоровье - общество

коронавирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587557925_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_14e9da0796d893747c55c104a3241dc1.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Ограничения по COVID будут распространяться в Подмосковье на тех, кто не привился, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Традиционно будем делать акцент на тех, кто не привился, ограничения коснутся только их. Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, то ты не будешь чувствовать ограничений. Но если тебе за 60 и ты по-прежнему игнорируешь, то риск заболеть у тебя очень высокий. И мы тебя должны сберечь, позаботиться о тебе", — сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 1".Губернатор отметил, что с 30 октября по 7 ноября в России будут нерабочие дни. Он выразил надежду на то, что в выходные дни каждый человек останется дома или сможет как-то изолировать себя.

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755410591.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, общество, андрей воробьев, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус в россии