https://ria.ru/20211020/ogranicheniya-1755480804.html
В Волгоградской области введут новые ограничения из-за COVID-19
В Волгоградской области введут новые ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
В Волгоградской области введут новые ограничения из-за COVID-19
Пользоваться общественным транспортом, ходить в кафе и рестораны в Волгоградской области смогут только вакцинированные граждане или с предъявлением... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T20:23
2021-10-20T20:23
2021-10-20T21:29
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здоровье - общество
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ВОЛГОГРАД, 20 окт – РИА Новости. Пользоваться общественным транспортом, ходить в кафе и рестораны в Волгоградской области смогут только вакцинированные граждане или с предъявлением отрицательного ПЦР-теста с 25 октября, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.По данным ведомства, оперштаб Волгоградской области принял решение об ужесточении ограничительных мер."С 25 октября 2021 года в Волгоградской области все предприятия общественного питания будут обслуживать своих посетителей только при наличии документов о вакцинации или подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. "…" С этой же даты продажа билетов и перевозка на автобусах по межгороду из Волгоградской области будет осуществляться исключительно при наличии документа о вакцинации, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или при наличии справки о перенесенном заболевании", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что эти меры не коснутся несовершеннолетних жителей региона. По данным администрации, с 25 октября торговые центры и заведения общепита приостановят доступ к бесплатному WI-FI, чтобы сократить время нахождения в них людей.Ранее сообщалось, что в среду главный санитарный врач региона расширила список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции – к работникам салонов красоты, общепита, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также санаторно-курортной сферы, туризма и студентов старше 18 лет прибавились люди в возрасте 60+, вахтовики, волонтеры, призывники, рабочие заводов и другие категории.
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волгоградская область, коронавирус в россии, волгоград, здоровье - общество, коронавирус covid-19
20:23 20.10.2021 (обновлено: 21:29 20.10.2021)
В Волгоградской области введут новые ограничения из-за COVID-19
В Волгоградской области введут новые ограничения для общественных мест с 25 октября
ВОЛГОГРАД, 20 окт – РИА Новости.
Пользоваться общественным транспортом, ходить в кафе и рестораны в Волгоградской области
смогут только вакцинированные граждане или с предъявлением отрицательного ПЦР-теста с 25 октября, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.
По данным ведомства, оперштаб Волгоградской области принял решение об ужесточении ограничительных мер.
"С 25 октября 2021 года в Волгоградской области все предприятия общественного питания будут обслуживать своих посетителей только при наличии документов о вакцинации или подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19
. "…" С этой же даты продажа билетов и перевозка на автобусах по межгороду из Волгоградской области будет осуществляться исключительно при наличии документа о вакцинации, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или при наличии справки о перенесенном заболевании", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что эти меры не коснутся несовершеннолетних жителей региона. По данным администрации, с 25 октября торговые центры и заведения общепита приостановят доступ к бесплатному WI-FI, чтобы сократить время нахождения в них людей.
Ранее сообщалось, что в среду главный санитарный врач региона расширила список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции – к работникам салонов красоты, общепита, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также санаторно-курортной сферы, туризма и студентов старше 18 лет прибавились люди в возрасте 60+, вахтовики, волонтеры, призывники, рабочие заводов и другие категории.