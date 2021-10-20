https://ria.ru/20211020/ogranicheniya-1755480804.html

В Волгоградской области введут новые ограничения из-за COVID-19

В Волгоградской области введут новые ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021

В Волгоградской области введут новые ограничения из-за COVID-19

Пользоваться общественным транспортом, ходить в кафе и рестораны в Волгоградской области смогут только вакцинированные граждане или с предъявлением... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T20:23

2021-10-20T20:23

2021-10-20T21:29

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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ВОЛГОГРАД, 20 окт – РИА Новости. Пользоваться общественным транспортом, ходить в кафе и рестораны в Волгоградской области смогут только вакцинированные граждане или с предъявлением отрицательного ПЦР-теста с 25 октября, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.По данным ведомства, оперштаб Волгоградской области принял решение об ужесточении ограничительных мер."С 25 октября 2021 года в Волгоградской области все предприятия общественного питания будут обслуживать своих посетителей только при наличии документов о вакцинации или подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. "…" С этой же даты продажа билетов и перевозка на автобусах по межгороду из Волгоградской области будет осуществляться исключительно при наличии документа о вакцинации, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или при наличии справки о перенесенном заболевании", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что эти меры не коснутся несовершеннолетних жителей региона. По данным администрации, с 25 октября торговые центры и заведения общепита приостановят доступ к бесплатному WI-FI, чтобы сократить время нахождения в них людей.Ранее сообщалось, что в среду главный санитарный врач региона расширила список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции – к работникам салонов красоты, общепита, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также санаторно-курортной сферы, туризма и студентов старше 18 лет прибавились люди в возрасте 60+, вахтовики, волонтеры, призывники, рабочие заводов и другие категории.

https://ria.ru/20211020/kovid-1755279609.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, коронавирус в россии, волгоград, здоровье - общество, коронавирус covid-19