Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/ogranicheniya-1755480804.html
В Волгоградской области введут новые ограничения из-за COVID-19
В Волгоградской области введут новые ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
В Волгоградской области введут новые ограничения из-за COVID-19
Пользоваться общественным транспортом, ходить в кафе и рестораны в Волгоградской области смогут только вакцинированные граждане или с предъявлением... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T20:23
2021-10-20T21:29
распространение коронавируса
волгоградская область
коронавирус в россии
волгоград
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755182227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5e13f0959e3f81cf4be8bb8a763ff4.jpg
ВОЛГОГРАД, 20 окт – РИА Новости. Пользоваться общественным транспортом, ходить в кафе и рестораны в Волгоградской области смогут только вакцинированные граждане или с предъявлением отрицательного ПЦР-теста с 25 октября, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.По данным ведомства, оперштаб Волгоградской области принял решение об ужесточении ограничительных мер."С 25 октября 2021 года в Волгоградской области все предприятия общественного питания будут обслуживать своих посетителей только при наличии документов о вакцинации или подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. "…" С этой же даты продажа билетов и перевозка на автобусах по межгороду из Волгоградской области будет осуществляться исключительно при наличии документа о вакцинации, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или при наличии справки о перенесенном заболевании", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что эти меры не коснутся несовершеннолетних жителей региона. По данным администрации, с 25 октября торговые центры и заведения общепита приостановят доступ к бесплатному WI-FI, чтобы сократить время нахождения в них людей.Ранее сообщалось, что в среду главный санитарный врач региона расширила список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции – к работникам салонов красоты, общепита, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также санаторно-курортной сферы, туризма и студентов старше 18 лет прибавились люди в возрасте 60+, вахтовики, волонтеры, призывники, рабочие заводов и другие категории.
https://ria.ru/20211020/kovid-1755279609.html
волгоградская область
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755182227_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_ef32edaffb9d4a903d53789cac22771e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волгоградская область, коронавирус в россии, волгоград, здоровье - общество, коронавирус covid-19
20:23 20.10.2021 (обновлено: 21:29 20.10.2021)
 
В Волгоградской области введут новые ограничения из-за COVID-19

В Волгоградской области введут новые ограничения для общественных мест с 25 октября

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 20 окт – РИА Новости. Пользоваться общественным транспортом, ходить в кафе и рестораны в Волгоградской области смогут только вакцинированные граждане или с предъявлением отрицательного ПЦР-теста с 25 октября, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.
По данным ведомства, оперштаб Волгоградской области принял решение об ужесточении ограничительных мер.
"С 25 октября 2021 года в Волгоградской области все предприятия общественного питания будут обслуживать своих посетителей только при наличии документов о вакцинации или подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. "…" С этой же даты продажа билетов и перевозка на автобусах по межгороду из Волгоградской области будет осуществляться исключительно при наличии документа о вакцинации, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или при наличии справки о перенесенном заболевании", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что эти меры не коснутся несовершеннолетних жителей региона. По данным администрации, с 25 октября торговые центры и заведения общепита приостановят доступ к бесплатному WI-FI, чтобы сократить время нахождения в них людей.
Ранее сообщалось, что в среду главный санитарный врач региона расширила список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции – к работникам салонов красоты, общепита, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также санаторно-курортной сферы, туризма и студентов старше 18 лет прибавились люди в возрасте 60+, вахтовики, волонтеры, призывники, рабочие заводов и другие категории.
Врачи с пациентом в НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 08:00Наука
"Рекордная заполняемость". Эксперты — о причинах всплеска COVID-19 у детей
 
Распространение коронавирусаВолгоградская областьКоронавирус в РоссииВолгоградЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснок