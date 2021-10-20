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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/ogranicheniya-1755434525.html
В Крыму обсуждают новые ограничения по коронавирусу для туристов
В Крыму обсуждают новые ограничения по коронавирусу для туристов - РИА Новости, 20.10.2021
В Крыму обсуждают новые ограничения по коронавирусу для туристов
Новые COVID-ограничения для туристов обсуждаются в Крыму, их цель – не допустить всплеска заболевания, сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:24
2021-10-20T17:52
распространение коронавируса
республика крым
коронавирус в россии
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Новые COVID-ограничения для туристов обсуждаются в Крыму, их цель – не допустить всплеска заболевания, сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее в среду попросила президента РФ Владимира Путина ввести в России с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней. При этом в некоторых регионах, где наиболее сложная ситуация с COVID, такие дни могут установить уже с 23 октября. Путин поддержал эти предложения."Во избежание нового всплеска заболевания и с целью стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Крыму рассматривается ряд новых ограничений и требований для туристов, которые планируют приехать на отдых в Крым. Крым закрывается антикоронавирусными мерами. Здоровье людей важнее туристических денег", - сказал собеседник агентства.По его словам, окончательный список планируемых ограничений пока не утвержден. Среди обсуждаемых вариантов: заселение в гостиницы только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или ПЦР-теста, а также введение экспресс-тестирования при въезде на полуостров.Ранее заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский заявил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная, рост числа заболевавших продолжается, разворачиваются дополнительные койки. Максимальное суточное число заражений коронавирусом обновляется ежедневно уже около трех недель. За последние сутки выявлено 612 новых случаев.
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республика крым, коронавирус в россии, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, новости - туризм, туризм
16:24 20.10.2021 (обновлено: 17:52 20.10.2021)
 
В Крыму обсуждают новые ограничения по коронавирусу для туристов

Новые ограничения для туристов обсуждают в Крыму, их цель – не допустить всплеска COVID-19

© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанкФельдшер скорой помощи измеряет температуры на блокпосту "Мыс Сарыч" на 45-м километре Ялтинской трассы
Фельдшер скорой помощи измеряет температуры на блокпосту Мыс Сарыч на 45-м километре Ялтинской трассы - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Анна Садовникова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Новые COVID-ограничения для туристов обсуждаются в Крыму, их цель – не допустить всплеска заболевания, сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее в среду попросила президента РФ Владимира Путина ввести в России с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней. При этом в некоторых регионах, где наиболее сложная ситуация с COVID, такие дни могут установить уже с 23 октября. Путин поддержал эти предложения.
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11 октября, 12:50Распространение коронавируса
"Во избежание нового всплеска заболевания и с целью стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Крыму рассматривается ряд новых ограничений и требований для туристов, которые планируют приехать на отдых в Крым. Крым закрывается антикоронавирусными мерами. Здоровье людей важнее туристических денег", - сказал собеседник агентства.
По его словам, окончательный список планируемых ограничений пока не утвержден. Среди обсуждаемых вариантов: заселение в гостиницы только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или ПЦР-теста, а также введение экспресс-тестирования при въезде на полуостров.
Ранее заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский заявил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная, рост числа заболевавших продолжается, разворачиваются дополнительные койки. Максимальное суточное число заражений коронавирусом обновляется ежедневно уже около трех недель. За последние сутки выявлено 612 новых случаев.
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 15:01Распространение коронавируса
В Госдуме предложили запретить въезд в Крым без сертификата о вакцинации
 
Распространение коронавирусаРеспублика КрымКоронавирус в РоссииВладимир ПутинТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоРоссияНовости - ТуризмТуризм
 
 
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