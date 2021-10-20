https://ria.ru/20211020/ogranicheniya-1755434525.html

В Крыму обсуждают новые ограничения по коронавирусу для туристов

В Крыму обсуждают новые ограничения по коронавирусу для туристов - РИА Новости, 20.10.2021

В Крыму обсуждают новые ограничения по коронавирусу для туристов

Новые COVID-ограничения для туристов обсуждаются в Крыму, их цель – не допустить всплеска заболевания, сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:24

2021-10-20T16:24

2021-10-20T17:52

распространение коронавируса

республика крым

коронавирус в россии

владимир путин

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Новые COVID-ограничения для туристов обсуждаются в Крыму, их цель – не допустить всплеска заболевания, сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее в среду попросила президента РФ Владимира Путина ввести в России с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней. При этом в некоторых регионах, где наиболее сложная ситуация с COVID, такие дни могут установить уже с 23 октября. Путин поддержал эти предложения."Во избежание нового всплеска заболевания и с целью стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Крыму рассматривается ряд новых ограничений и требований для туристов, которые планируют приехать на отдых в Крым. Крым закрывается антикоронавирусными мерами. Здоровье людей важнее туристических денег", - сказал собеседник агентства.По его словам, окончательный список планируемых ограничений пока не утвержден. Среди обсуждаемых вариантов: заселение в гостиницы только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или ПЦР-теста, а также введение экспресс-тестирования при въезде на полуостров.Ранее заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский заявил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная, рост числа заболевавших продолжается, разворачиваются дополнительные койки. Максимальное суточное число заражений коронавирусом обновляется ежедневно уже около трех недель. За последние сутки выявлено 612 новых случаев.

https://ria.ru/20211020/sertifikaty-1755405229.html

республика крым

россия

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2021

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республика крым, коронавирус в россии, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, новости - туризм, туризм