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Спецкомиссия сената Бразилии предъявила обвинение президенту Болсонару
Спецкомиссия сената Бразилии предъявила обвинение президенту Болсонару - РИА Новости, 20.10.2021
Спецкомиссия сената Бразилии предъявила обвинение президенту Болсонару
Специальная комиссия сената Бразилии считает президента страны Жаира Болсонару виновным в совершении девяти преступлений во время пандемии, сообщает новостной... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T19:57
2021-10-20T19:57
2021-10-20T20:42
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бразилия
латинская америка
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт - РИА Новости. Специальная комиссия сената Бразилии считает президента страны Жаира Болсонару виновным в совершении девяти преступлений во время пандемии, сообщает новостной портал G1.Ранее сенат Бразилии сформировал специальную комиссию по расследованию преступлений в сфере борьбы с COVID-19. Предполагалось, что она займется, в частности, анализом тех случаев, когда власти отказывались от предложений по вакцинам против коронавирусной инфекции."Докладчик комиссии сенатор Ренан Калейрус зарегистрировал в системе сената утром финальный доклад. В тексте содержатся 68 обвинений против физических лиц и компаний, среди них - президент Жаир Болсонару", - отмечает издание.Также в списке фигурируют трое детей президента, действующие и бывшие министры, в частности, главы минздрава, федеральные депутаты и бизнесмены.Болсонару обвиняют в "эпидемии со смертельным исходом, нарушении санитарных мер, шарлатанстве, подстрекательстве к преступлению, фальсификации документов, нерациональном использовании госсредств, должностном преступлении, преступлении против человечности и нарушении социальных прав".Первоначально в докладе содержался призыв обвинить Болсонару также в преступлениях, связанных с убийством и геноцидом коренных народов. Однако накануне вечером эти требования были исключены из доклада.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, бразилия, латинская америка, жаир болсонару
19:57 20.10.2021 (обновлено: 20:42 20.10.2021)
Спецкомиссия сената Бразилии предъявила обвинение президенту Болсонару
Сенат Бразилии обвинил Болсонару в нарушении санитарных мер и фальсификации документов
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт - РИА Новости.
Специальная комиссия сената Бразилии
считает президента страны Жаира Болсонару
виновным в совершении девяти преступлений во время пандемии, сообщает новостной портал G1
.
Ранее сенат Бразилии сформировал специальную комиссию по расследованию преступлений в сфере борьбы с COVID-19. Предполагалось, что она займется, в частности, анализом тех случаев, когда власти отказывались от предложений по вакцинам против коронавирусной инфекции.
"Докладчик комиссии сенатор Ренан Калейрус зарегистрировал в системе сената утром финальный доклад. В тексте содержатся 68 обвинений против физических лиц и компаний, среди них - президент Жаир Болсонару", - отмечает издание.
Также в списке фигурируют трое детей президента, действующие и бывшие министры, в частности, главы минздрава, федеральные депутаты и бизнесмены.
Болсонару обвиняют в "эпидемии со смертельным исходом, нарушении санитарных мер, шарлатанстве, подстрекательстве к преступлению, фальсификации документов, нерациональном использовании госсредств, должностном преступлении, преступлении против человечности и нарушении социальных прав".
Первоначально в докладе содержался призыв обвинить Болсонару также в преступлениях, связанных с убийством и геноцидом коренных народов. Однако накануне вечером эти требования были исключены из доклада.