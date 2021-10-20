https://ria.ru/20211020/obvinenie-1755477674.html

Спецкомиссия сената Бразилии предъявила обвинение президенту Болсонару

Спецкомиссия сената Бразилии предъявила обвинение президенту Болсонару - РИА Новости, 20.10.2021

Спецкомиссия сената Бразилии предъявила обвинение президенту Болсонару

Специальная комиссия сената Бразилии считает президента страны Жаира Болсонару виновным в совершении девяти преступлений во время пандемии, сообщает новостной... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:57

2021-10-20T19:57

2021-10-20T20:42

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бразилия

латинская америка

жаир болсонару

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт - РИА Новости. Специальная комиссия сената Бразилии считает президента страны Жаира Болсонару виновным в совершении девяти преступлений во время пандемии, сообщает новостной портал G1.Ранее сенат Бразилии сформировал специальную комиссию по расследованию преступлений в сфере борьбы с COVID-19. Предполагалось, что она займется, в частности, анализом тех случаев, когда власти отказывались от предложений по вакцинам против коронавирусной инфекции."Докладчик комиссии сенатор Ренан Калейрус зарегистрировал в системе сената утром финальный доклад. В тексте содержатся 68 обвинений против физических лиц и компаний, среди них - президент Жаир Болсонару", - отмечает издание.Также в списке фигурируют трое детей президента, действующие и бывшие министры, в частности, главы минздрава, федеральные депутаты и бизнесмены.Болсонару обвиняют в "эпидемии со смертельным исходом, нарушении санитарных мер, шарлатанстве, подстрекательстве к преступлению, фальсификации документов, нерациональном использовании госсредств, должностном преступлении, преступлении против человечности и нарушении социальных прав".Первоначально в докладе содержался призыв обвинить Болсонару также в преступлениях, связанных с убийством и геноцидом коренных народов. Однако накануне вечером эти требования были исключены из доклада.

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в мире, бразилия, латинская америка, жаир болсонару