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В Нидерландах электромобили стали "зарядниками" для соседних офисов
В Нидерландах электромобили стали "зарядниками" для соседних офисов - РИА Новости, 20.10.2021
В Нидерландах электромобили стали "зарядниками" для соседних офисов
В Нидерландах появилась крупнейшая в мире парковка для электромобилей, на которой они могут получать и отдавать энергию, сообщает "Европульс". РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T00:30
2021-10-20T00:30
2021-10-20T00:30
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Нидерландах появилась крупнейшая в мире парковка для электромобилей, на которой они могут получать и отдавать энергию, сообщает "Европульс".Работающие от солнца станции заняли территорию около 10 тысяч квадратных метров. На парковке транспортные средства могут не только восполнить заряд, но и поделиться им.Уточняется, что использовать электромобили в качестве "розеток" для соседних офисов можно только с разрешения владельца. Дело в том, что в Нидерландах часто бывает пасмурно. В такие дни солнечные панели не могут генерировать достаточно энергии, чтобы обеспечивать целое здание, поэтому ресурс решили забирать у машин.Нидерланды — не первая европейская страна, в которой электромобили используются в качестве зарядных устройств. В Португалии, например, владельцы могут продавать лишнюю энергию городской электросети.
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экология, технологии, нидерланды, португалия, новости - туризм, солнечные батареи, парковка
В Нидерландах электромобили стали "зарядниками" для соседних офисов
В Нидерландах электромобили могут обеспечивать энергией соседние здания
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
В Нидерландах появилась крупнейшая в мире парковка для электромобилей, на которой они могут получать и отдавать энергию, сообщает
"Европульс".
Работающие от солнца станции заняли территорию около 10 тысяч квадратных метров. На парковке транспортные средства могут не только восполнить заряд, но и поделиться им.
Уточняется, что использовать электромобили в качестве "розеток" для соседних офисов можно только с разрешения владельца. Дело в том, что в Нидерландах часто бывает пасмурно. В такие дни солнечные панели не могут генерировать достаточно энергии, чтобы обеспечивать целое здание, поэтому ресурс решили забирать у машин.
Нидерланды — не первая европейская страна, в которой электромобили используются в качестве зарядных устройств. В Португалии, например, владельцы могут продавать лишнюю энергию городской электросети.