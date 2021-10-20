15:39 20.10.2021 (обновлено: 23:36 20.10.2021)
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Путин поддержал предложение объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поддержал предложение Татьяны Голиковой объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с COVID-19.
При этом руководители регионов вправе ввести режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты. При необходимости выходные можно продлить и после седьмого числа, добавил Путин.
"Я обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно", — заявил глава государства на видеосовещании с правительством.
Помимо этого, президент поддержал инициативу по поддержке бизнеса, с которой выступил первый зампред правительства Андрей Белоусов, — единовременную выплату грантов в размере МРОТ на сотрудника в пострадавших отраслях (в основном, малые и средние предприятия). По оценкам кабмина, на это понадобится 27 миллиардов рублей.
В последние дни Россия обновляет антирекорды по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1028 пациентов с COVID-19, заразившихся стало на 34 073 больше.
Накануне московские власти ввели новые ограничения: невакцинированные пожилые люди на три месяца уходят на домашний режит, работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% непривитых сотрудников. До 1 января нужно вакцинировать как минимум 80% работников сферы услуг.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Как отмечал глава Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
В мире, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии более 241 миллиона людей заразились SARS-CoV-2, почти пять миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.