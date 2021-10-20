https://ria.ru/20211020/nerabochiedni-1755418838.html

В России объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 20.10.2021

В России объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Президент Владимир Путин поддержал предложение Татьяны Голиковой объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:39

2021-10-20T15:39

2021-10-20T23:36

распространение коронавируса

сша

бразилия

владимир путин

андрей белоусов

университет джонса хопкинса

воз

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поддержал предложение Татьяны Голиковой объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с COVID-19.При этом руководители регионов вправе ввести режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты. При необходимости выходные можно продлить и после седьмого числа, добавил Путин.Помимо этого, президент поддержал инициативу по поддержке бизнеса, с которой выступил первый зампред правительства Андрей Белоусов, — единовременную выплату грантов в размере МРОТ на сотрудника в пострадавших отраслях (в основном, малые и средние предприятия). По оценкам кабмина, на это понадобится 27 миллиардов рублей.В последние дни Россия обновляет антирекорды по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1028 пациентов с COVID-19, заразившихся стало на 34 073 больше.Накануне московские власти ввели новые ограничения: невакцинированные пожилые люди на три месяца уходят на домашний режит, работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% непривитых сотрудников. До 1 января нужно вакцинировать как минимум 80% работников сферы услуг.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Как отмечал глава Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.В мире, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии более 241 миллиона людей заразились SARS-CoV-2, почти пять миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

https://ria.ru/20211020/situatsiya-1755399588.html

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"Надо учитывать опыт прошлого" – Путин о поддержке бизнеса в период ограничительных мер Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Первый вице-премьер на совещании доложил президенту о предлагаемых кабмином мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии. 2021-10-20T15:39 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сша, бразилия, владимир путин, андрей белоусов, университет джонса хопкинса, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии