16:12 20.10.2021 (обновлено: 18:41 20.10.2021)
Супермаркеты в нерабочие дни будут работать в штатном режиме
Супермаркеты "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" будут работать штатно
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПродажа хлеба в одном из магазинов "Перекресток" в Москве
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Магазины крупнейших российских ритейлеров, включая X5 (сети "Пятерочка", "Перекресток", Карусель"), "Магнит", "Ашан" и "Ленту", во время длинных ноябрьских выходных будут работать в обычном режиме, сообщили РИА Новости представители ритейлеров.
В среду президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса.
"Магазины будут работать в привычном режиме. Кроме того, мы выделим дополнительные мощности для работы с онлайн-заказами", - сообщили в "Магните".
"В период нерабочих дней магазины торговых сетей X5 Group продолжат работать по своему обычному графику", - сказали в X5.
В "Ашан Ритейл Россия" также сообщили, что не планируют менять график работы магазинов в связи с объявлением длинных выходных. "Повышенного ажиотажа в торговых точках не ожидается. Товар в достаточном количестве есть во всех магазинах сети и на складах", - подчеркнули в "Ашане". График работы останется прежним и у магазинов "Лента".
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Игорь Караваев также заявил РИА Новости, что магазины компаний-членов ассоциации на длинных выходных будут работать как обычно: в рабочие дни по графику рабочих дней, в выходные и праздничные - по графику работы в выходные дни.
"Непродовольственные торговые сети продолжат работу в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Кроме того, дополнительные мощности будут выделены для работы с онлайн-заказами", - сказал Караваев.