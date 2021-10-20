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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/nerabochie_dni-1755430611.html
Супермаркеты в нерабочие дни будут работать в штатном режиме
Супермаркеты в нерабочие дни будут работать в штатном режиме - РИА Новости, 20.10.2021
Супермаркеты в нерабочие дни будут работать в штатном режиме
Магазины крупнейших российских ритейлеров, включая X5 (сети "Пятерочка", "Перекресток", Карусель"), "Магнит", "Ашан" и "Ленту", во время длинных ноябрьских... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:12
2021-10-20T18:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
экономика
x5 retail group
магнит (компания-ритейлер)
пятерочка (сеть магазинов)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Магазины крупнейших российских ритейлеров, включая X5 (сети "Пятерочка", "Перекресток", Карусель"), "Магнит", "Ашан" и "Ленту", во время длинных ноябрьских выходных будут работать в обычном режиме, сообщили РИА Новости представители ритейлеров.В среду президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса."Магазины будут работать в привычном режиме. Кроме того, мы выделим дополнительные мощности для работы с онлайн-заказами", - сообщили в "Магните"."В период нерабочих дней магазины торговых сетей X5 Group продолжат работать по своему обычному графику", - сказали в X5.В "Ашан Ритейл Россия" также сообщили, что не планируют менять график работы магазинов в связи с объявлением длинных выходных. "Повышенного ажиотажа в торговых точках не ожидается. Товар в достаточном количестве есть во всех магазинах сети и на складах", - подчеркнули в "Ашане". График работы останется прежним и у магазинов "Лента".Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Игорь Караваев также заявил РИА Новости, что магазины компаний-членов ассоциации на длинных выходных будут работать как обычно: в рабочие дни по графику рабочих дней, в выходные и праздничные - по графику работы в выходные дни."Непродовольственные торговые сети продолжат работу в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Кроме того, дополнительные мощности будут выделены для работы с онлайн-заказами", - сказал Караваев.
https://ria.ru/20211020/putin-1755407121.html
https://ria.ru/20211015/maska-1754694805.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, экономика, x5 retail group, магнит (компания-ритейлер), пятерочка (сеть магазинов)
16:12 20.10.2021 (обновлено: 18:41 20.10.2021)
 
Супермаркеты в нерабочие дни будут работать в штатном режиме

Супермаркеты "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" будут работать штатно

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПродажа хлеба в одном из магазинов "Перекресток" в Москве
Продажа хлеба в одном из магазинов Перекресток в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Магазины крупнейших российских ритейлеров, включая X5 (сети "Пятерочка", "Перекресток", Карусель"), "Магнит", "Ашан" и "Ленту", во время длинных ноябрьских выходных будут работать в обычном режиме, сообщили РИА Новости представители ритейлеров.
В среду президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса.
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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"Магазины будут работать в привычном режиме. Кроме того, мы выделим дополнительные мощности для работы с онлайн-заказами", - сообщили в "Магните".
"В период нерабочих дней магазины торговых сетей X5 Group продолжат работать по своему обычному графику", - сказали в X5.
В "Ашан Ритейл Россия" также сообщили, что не планируют менять график работы магазинов в связи с объявлением длинных выходных. "Повышенного ажиотажа в торговых точках не ожидается. Товар в достаточном количестве есть во всех магазинах сети и на складах", - подчеркнули в "Ашане". График работы останется прежним и у магазинов "Лента".
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Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Игорь Караваев также заявил РИА Новости, что магазины компаний-членов ассоциации на длинных выходных будут работать как обычно: в рабочие дни по графику рабочих дней, в выходные и праздничные - по графику работы в выходные дни.
"Непродовольственные торговые сети продолжат работу в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Кроме того, дополнительные мощности будут выделены для работы с онлайн-заказами", - сказал Караваев.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЭкономикаX5 Retail GroupМагнит (компания-ритейлер)Пятерочка (сеть магазинов)
 
 
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