https://ria.ru/20211020/nerabochie_dni-1755430611.html

Супермаркеты в нерабочие дни будут работать в штатном режиме

Супермаркеты в нерабочие дни будут работать в штатном режиме - РИА Новости, 20.10.2021

Супермаркеты в нерабочие дни будут работать в штатном режиме

Магазины крупнейших российских ритейлеров, включая X5 (сети "Пятерочка", "Перекресток", Карусель"), "Магнит", "Ашан" и "Ленту", во время длинных ноябрьских... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:12

2021-10-20T16:12

2021-10-20T18:41

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

экономика

x5 retail group

магнит (компания-ритейлер)

пятерочка (сеть магазинов)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Магазины крупнейших российских ритейлеров, включая X5 (сети "Пятерочка", "Перекресток", Карусель"), "Магнит", "Ашан" и "Ленту", во время длинных ноябрьских выходных будут работать в обычном режиме, сообщили РИА Новости представители ритейлеров.В среду президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса."Магазины будут работать в привычном режиме. Кроме того, мы выделим дополнительные мощности для работы с онлайн-заказами", - сообщили в "Магните"."В период нерабочих дней магазины торговых сетей X5 Group продолжат работать по своему обычному графику", - сказали в X5.В "Ашан Ритейл Россия" также сообщили, что не планируют менять график работы магазинов в связи с объявлением длинных выходных. "Повышенного ажиотажа в торговых точках не ожидается. Товар в достаточном количестве есть во всех магазинах сети и на складах", - подчеркнули в "Ашане". График работы останется прежним и у магазинов "Лента".Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Игорь Караваев также заявил РИА Новости, что магазины компаний-членов ассоциации на длинных выходных будут работать как обычно: в рабочие дни по графику рабочих дней, в выходные и праздничные - по графику работы в выходные дни."Непродовольственные торговые сети продолжат работу в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Кроме того, дополнительные мощности будут выделены для работы с онлайн-заказами", - сказал Караваев.

https://ria.ru/20211020/putin-1755407121.html

https://ria.ru/20211015/maska-1754694805.html

https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738360034.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, экономика, x5 retail group, магнит (компания-ритейлер), пятерочка (сеть магазинов)