https://ria.ru/20211020/nerabochie_dni-1755400324.html

Голикова попросила Путина ввести нерабочие дни

Голикова попросила Путина ввести нерабочие дни - РИА Новости, 20.10.2021

Голикова попросила Путина ввести нерабочие дни

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила президента РФ Владимира Путина ввести в РФ с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:40

2021-10-20T14:40

2021-10-20T15:43

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила президента РФ Владимира Путина ввести в РФ с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с предложением о введении на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября включительно 2021 года нерабочих дней", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20211019/sovfed-1755250016.html

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Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила президента РФ Владимира Путина ввести в РФ с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней. Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. 2021-10-20T14:40 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19