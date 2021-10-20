https://ria.ru/20211020/nerabochie_dni-1755400324.html
Голикова попросила Путина ввести нерабочие дни
Голикова попросила Путина ввести нерабочие дни - РИА Новости, 20.10.2021
Голикова попросила Путина ввести нерабочие дни
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила президента РФ Владимира Путина ввести в РФ с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:40
2021-10-20T14:40
2021-10-20T15:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755420533_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_933054514f1d161453c591396fb83ba6.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила президента РФ Владимира Путина ввести в РФ с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с предложением о введении на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября включительно 2021 года нерабочих дней", - сказала Голикова.
https://ria.ru/20211019/sovfed-1755250016.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755420533_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_13310da24563a7e08173b9950fbae9a7.jpg
Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила президента РФ Владимира Путина ввести в РФ с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней. Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
2021-10-20T14:40
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19
14:40 20.10.2021 (обновлено: 15:43 20.10.2021)
Голикова попросила Путина ввести нерабочие дни
Голикова попросила Путина ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября