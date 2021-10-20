https://ria.ru/20211020/nerabochie-1755447742.html
Регионы смогут продлить нерабочие дни после 7 ноября
Регионы смогут продлить нерабочие дни после 7 ноября - РИА Новости, 20.10.2021
Регионы смогут продлить нерабочие дни после 7 ноября
Российские регионы могут продлить нерабочие дни после 7 ноября с сохранением зарплаты с учетом эпидситуации, говорится в указе президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:27
2021-10-20T17:27
2021-10-20T17:30
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские регионы могут продлить нерабочие дни после 7 ноября с сохранением зарплаты с учетом эпидситуации, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля."Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ с учетом положений настоящего указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте РФ, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 года и (или) продлить их после 7 ноября 2021 года с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в документе.
https://ria.ru/20211020/situatsiya-1755399588.html
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:27 20.10.2021 (обновлено: 17:30 20.10.2021)
Регионы смогут продлить нерабочие дни после 7 ноября
Регионы смогут продлить нерабочие дни после 7 ноября с учетом эпидемиологической ситуации