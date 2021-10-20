Сечин рассказал о перспективах партнерства с Индией
На встрече с Моди Сечин отметил расширение российских инвестиций в экономику Индии
© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги России и Индии у входа в комнату переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди.
© Радио Sputnik, Олег Обухов
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм. Глава "Роснефти" Игорь Сечин принял участие во встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди с лидерами энергетической отрасли, рассказав о перспективах сотрудничества компании с индийскими партнерами и о возросшей роли долгосрочных контрактов, говорится в сообщении "Роснефти".
Встреча происходила в онлайн-формате. "Мы уверены в долгосрочном потенциале индийского рынка, и поэтому в 2017 году приобрели долю в Nayara Energy. Эта сделка остается крупнейшей прямой зарубежной инвестицией в нефтегазовый сектор вашей страны. Мы расширяем наши инвестиции в индийскую экономику, увеличив сеть АЗС до 6 300 станций, запущена масштабная программа развития нефтехимического производства с инвестициями порядка 750 миллионов долларов на реализуемом сейчас этапе", - отметил Сечин.
По словам Сечина, ведущие нефтегазовые компании Индии – ONGC, Indian Oil, Oil India, Bharat Petrorecources - активно инвестируют в крупнейшие российские проекты "Роснефти", такие как "Ванкорнефть", "Таас-Юрях", "Сахалин-1". "При этом есть и новые проекты – такие как флагманский проект "Роснефти" с углеродным следом на 75% ниже, чем у других крупных нефтяных гринфилд-проектов в мире", - добавил он.
В ходе выступления Сечин также отметил возросшую важность долгосрочных контрактов, которую подтверждает ситуация на газовом рынке. Он подчеркнул, что резкий рост цен на газ в настоящее время угрожает экономической стабильности и энергобезопасности.
"Роснефть" имеет большой опыт работы по долгосрочным контрактам, и развитие вертикально интегрированного сотрудничества с индийскими партнерами по всей цепочке создания стоимости - от новых проектов в разведке и добыче в России с совместным управлением потоками продукции - позволило бы укрепить энергетическую безопасность Индии", - подчеркнул глава "Роснефти".