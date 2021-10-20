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Сечин рассказал о перспективах партнерства с Индией
Сечин рассказал о перспективах партнерства с Индией - РИА Новости, 20.10.2021
Сечин рассказал о перспективах партнерства с Индией
Глава "Роснефти" Игорь Сечин принял участие во встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди с лидерами энергетической отрасли, рассказав о перспективах... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:14
2021-10-20T18:14
экономика
в мире
индия
игорь сечин
роснефть
ванкорнефть
брикс
нарендра моди
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм. Глава "Роснефти" Игорь Сечин принял участие во встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди с лидерами энергетической отрасли, рассказав о перспективах сотрудничества компании с индийскими партнерами и о возросшей роли долгосрочных контрактов, говорится в сообщении "Роснефти".Встреча происходила в онлайн-формате. "Мы уверены в долгосрочном потенциале индийского рынка, и поэтому в 2017 году приобрели долю в Nayara Energy. Эта сделка остается крупнейшей прямой зарубежной инвестицией в нефтегазовый сектор вашей страны. Мы расширяем наши инвестиции в индийскую экономику, увеличив сеть АЗС до 6 300 станций, запущена масштабная программа развития нефтехимического производства с инвестициями порядка 750 миллионов долларов на реализуемом сейчас этапе", - отметил Сечин.По словам Сечина, ведущие нефтегазовые компании Индии – ONGC, Indian Oil, Oil India, Bharat Petrorecources - активно инвестируют в крупнейшие российские проекты "Роснефти", такие как "Ванкорнефть", "Таас-Юрях", "Сахалин-1". "При этом есть и новые проекты – такие как флагманский проект "Роснефти" с углеродным следом на 75% ниже, чем у других крупных нефтяных гринфилд-проектов в мире", - добавил он.В ходе выступления Сечин также отметил возросшую важность долгосрочных контрактов, которую подтверждает ситуация на газовом рынке. Он подчеркнул, что резкий рост цен на газ в настоящее время угрожает экономической стабильности и энергобезопасности."Роснефть" имеет большой опыт работы по долгосрочным контрактам, и развитие вертикально интегрированного сотрудничества с индийскими партнерами по всей цепочке создания стоимости - от новых проектов в разведке и добыче в России с совместным управлением потоками продукции - позволило бы укрепить энергетическую безопасность Индии", - подчеркнул глава "Роснефти".
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экономика, в мире, индия, игорь сечин, роснефть, ванкорнефть, брикс, нарендра моди, цены на нефть, россия
18:14 20.10.2021
 
Сечин рассказал о перспективах партнерства с Индией

На встрече с Моди Сечин отметил расширение российских инвестиций в экономику Индии

© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги России и Индии у входа в комнату переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди.
Флаги России и Индии у входа в комнату переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди.
© Радио Sputnik, Олег Обухов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм. Глава "Роснефти" Игорь Сечин принял участие во встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди с лидерами энергетической отрасли, рассказав о перспективах сотрудничества компании с индийскими партнерами и о возросшей роли долгосрочных контрактов, говорится в сообщении "Роснефти".
Встреча происходила в онлайн-формате. "Мы уверены в долгосрочном потенциале индийского рынка, и поэтому в 2017 году приобрели долю в Nayara Energy. Эта сделка остается крупнейшей прямой зарубежной инвестицией в нефтегазовый сектор вашей страны. Мы расширяем наши инвестиции в индийскую экономику, увеличив сеть АЗС до 6 300 станций, запущена масштабная программа развития нефтехимического производства с инвестициями порядка 750 миллионов долларов на реализуемом сейчас этапе", - отметил Сечин.
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По словам Сечина, ведущие нефтегазовые компании Индии – ONGC, Indian Oil, Oil India, Bharat Petrorecources - активно инвестируют в крупнейшие российские проекты "Роснефти", такие как "Ванкорнефть", "Таас-Юрях", "Сахалин-1". "При этом есть и новые проекты – такие как флагманский проект "Роснефти" с углеродным следом на 75% ниже, чем у других крупных нефтяных гринфилд-проектов в мире", - добавил он.
В ходе выступления Сечин также отметил возросшую важность долгосрочных контрактов, которую подтверждает ситуация на газовом рынке. Он подчеркнул, что резкий рост цен на газ в настоящее время угрожает экономической стабильности и энергобезопасности.
"Роснефть" имеет большой опыт работы по долгосрочным контрактам, и развитие вертикально интегрированного сотрудничества с индийскими партнерами по всей цепочке создания стоимости - от новых проектов в разведке и добыче в России с совместным управлением потоками продукции - позволило бы укрепить энергетическую безопасность Индии", - подчеркнул глава "Роснефти".
 
ЭкономикаВ миреИндияИгорь СечинРоснефтьВанкорнефтьБРИКСНарендра МодиЦены на нефтьРоссия
 
 
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