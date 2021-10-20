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Ряд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССР
Ряд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССР - РИА Новости, 20.10.2021
Ряд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССР
Россия направила в Германию, Канаду, Латвию, Польшу, США и Эстонию запрос о правовой помощи в расследовании геноцида народов СССР в годы войны, ряд стран... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T03:36
2021-10-20T03:36
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Россия направила в Германию, Канаду, Латвию, Польшу, США и Эстонию запрос о правовой помощи в расследовании геноцида народов СССР в годы войны, ряд стран предоставили следствию информацию, сообщил РИА Новости официальный представитель генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.По его словам, в рамках расследования уголовных дел о геноциде народов СССР в годы Великой Отечественной войны генеральная прокуратура РФ организовала взаимодействие с компетентными органами иностранных государств.Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в России подготовили законопроект о закреплении понятий "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза". Документ призван закрепить "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права".Весной 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну.Кроме того, по информации Генпрокуратуры РФ, в августе того же года, по статье "Геноцид" возбуждено дело по фактам массового уничтожения мирных жителей и военнопленных в Кабардино-Балкарской, Калмыцкой и Северо-Осетинской АССР, Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, Белгородской, Брянской, Великолукской, Воронежской, Калининской, Калужской, Крымской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Сталинградской, Тульской и Ярославской областях.
https://ria.ru/20211020/genotsid-1755309281.html
https://ria.ru/20210709/kompensatsiya-1740628447.html
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генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия
03:36 20.10.2021
 
Ряд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССР

Ряд иностранных государств предоставили России информацию о геноциде народов СССР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЦветы и свечи у стены скорби на территории "Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. Концлагерь "Красный"
Цветы и свечи у стены скорби на территории Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. Концлагерь Красный - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Россия направила в Германию, Канаду, Латвию, Польшу, США и Эстонию запрос о правовой помощи в расследовании геноцида народов СССР в годы войны, ряд стран предоставили следствию информацию, сообщил РИА Новости официальный представитель генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.
По его словам, в рамках расследования уголовных дел о геноциде народов СССР в годы Великой Отечественной войны генеральная прокуратура РФ организовала взаимодействие с компетентными органами иностранных государств.
"Так, в соответствии со статьей 453 УПК РФ и на основании положений международных договоров Российской Федерации в компетентные органы Германии, Канады, Латвии, Польши, США и Эстонии направлены запросы о правовой помощи. По некоторым из них получена интересующая следствие информация, по другим осуществляется контроль их исполнения", - сказал Иванов.
Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в России подготовили законопроект о закреплении понятий "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза". Документ призван закрепить "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права".
Дети в нацистском концентрационном лагере - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
02:44
Бывших немецких военных проверят на причастность к геноциду народов СССР
Весной 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну.
Кроме того, по информации Генпрокуратуры РФ, в августе того же года, по статье "Геноцид" возбуждено дело по фактам массового уничтожения мирных жителей и военнопленных в Кабардино-Балкарской, Калмыцкой и Северо-Осетинской АССР, Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, Белгородской, Брянской, Великолукской, Воронежской, Калининской, Калужской, Крымской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Сталинградской, Тульской и Ярославской областях.
Немецкие войска на улице Ленина в Орле. 3 октября 1941 - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 16:14
Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
 
Генеральная прокуратура РФИгорь КрасновРоссия
 
 
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