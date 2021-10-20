https://ria.ru/20211020/narody-1755310643.html

Ряд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССР

Ряд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССР - РИА Новости, 20.10.2021

Ряд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССР

Россия направила в Германию, Канаду, Латвию, Польшу, США и Эстонию запрос о правовой помощи в расследовании геноцида народов СССР в годы войны, ряд стран... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T03:36

2021-10-20T03:36

2021-10-20T03:36

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748836200_274:474:3072:2048_1920x0_80_0_0_ead729957b995f6307365304faffdd44.jpg

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Россия направила в Германию, Канаду, Латвию, Польшу, США и Эстонию запрос о правовой помощи в расследовании геноцида народов СССР в годы войны, ряд стран предоставили следствию информацию, сообщил РИА Новости официальный представитель генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.По его словам, в рамках расследования уголовных дел о геноциде народов СССР в годы Великой Отечественной войны генеральная прокуратура РФ организовала взаимодействие с компетентными органами иностранных государств.Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в России подготовили законопроект о закреплении понятий "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза". Документ призван закрепить "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права".Весной 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну.Кроме того, по информации Генпрокуратуры РФ, в августе того же года, по статье "Геноцид" возбуждено дело по фактам массового уничтожения мирных жителей и военнопленных в Кабардино-Балкарской, Калмыцкой и Северо-Осетинской АССР, Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, Белгородской, Брянской, Великолукской, Воронежской, Калининской, Калужской, Крымской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Сталинградской, Тульской и Ярославской областях.

https://ria.ru/20211020/genotsid-1755309281.html

https://ria.ru/20210709/kompensatsiya-1740628447.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия