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МВФ спрогнозировал снижение цен на энергоносители в ЕС в 2022 году
МВФ спрогнозировал снижение цен на энергоносители в ЕС в 2022 году - РИА Новости, 20.10.2021
МВФ спрогнозировал снижение цен на энергоносители в ЕС в 2022 году
Международный валютный фонд прогнозирует, что цены на энергоносители в Европе снизятся в 2022 году, предотвратив долгосрочную высокую инфляцию, заявил на... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T19:47
2021-10-20T19:47
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд прогнозирует, что цены на энергоносители в Европе снизятся в 2022 году, предотвратив долгосрочную высокую инфляцию, заявил на пресс-конференции директор европейского департамента фонда Альфред Каммер."Мы не ожидаем какой-либо инфляционной спирали в Европе. Высокая инфляция, которую мы наблюдаем сейчас, в действительности обусловлена одним основным фактором - ростом цен на энергию, а мы ожидаем, что он будет затухать в 2022 году", - сказал Каммер.Он напомнил, что цены на нефть возвращаются к уровню до пандемии коронавируса, и это ожидаемо. Кроме того, цена на природный газ повысилась в несколько раз за год, напомнил Каммер."Это вопрос несоответствия предложения и спроса… Мы также ожидаем, что эти цены на газ, эти скачки будут затухать во втором квартале 2022 года. Но другая часть этой истории - это нарушения цепочки поставок и несоответствие предложения спросу", - заключил Каммер.
https://ria.ru/20211020/evrosoyuz-1755347170.html
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экономика, в мире, европа, мвф
19:47 20.10.2021
 
МВФ спрогнозировал снижение цен на энергоносители в ЕС в 2022 году

МВФ: цены на энергоносители в ЕС снизятся в 2022 году, предотвратив "спираль инфляции"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд прогнозирует, что цены на энергоносители в Европе снизятся в 2022 году, предотвратив долгосрочную высокую инфляцию, заявил на пресс-конференции директор европейского департамента фонда Альфред Каммер.
"Мы не ожидаем какой-либо инфляционной спирали в Европе. Высокая инфляция, которую мы наблюдаем сейчас, в действительности обусловлена одним основным фактором - ростом цен на энергию, а мы ожидаем, что он будет затухать в 2022 году", - сказал Каммер.
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Он напомнил, что цены на нефть возвращаются к уровню до пандемии коронавируса, и это ожидаемо. Кроме того, цена на природный газ повысилась в несколько раз за год, напомнил Каммер.
"Это вопрос несоответствия предложения и спроса… Мы также ожидаем, что эти цены на газ, эти скачки будут затухать во втором квартале 2022 года. Но другая часть этой истории - это нарушения цепочки поставок и несоответствие предложения спросу", - заключил Каммер.
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