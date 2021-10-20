Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211020/molodost-1755343115.html
Священник назвал "опасным богоборчеством" стремление к вечной молодости
Священник назвал "опасным богоборчеством" стремление к вечной молодости - РИА Новости, 20.10.2021
Священник назвал "опасным богоборчеством" стремление к вечной молодости
Стремление к бессмертию и вечной молодости посредством различных технологий – опасное богоборчество, заявил член этического комитета Федерального... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:57
2021-10-20T10:57
религия
русская православная церковь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579833574_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_e08d9c08021d35193cd5a904c43ab3ab.jpg
КЛЯЗЬМА (Московская область), 20 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Стремление к бессмертию и вечной молодости посредством различных технологий – опасное богоборчество, заявил член этического комитета Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России, кандидат биологических наук, протоиерей Владимир Духович на IX международном фестивале "Вера и слово", посвященном вызовам и урокам цифровизации.Крупнейший фестиваль Русской православной церкви на тему "Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации" проходит 18-22 октября в подмосковном пансионате "Клязьма" с участием видных представителей духовенства, журналистов и экспертов в области информационных и биотехнологий. Одна из главных дискуссий посвящена "бессмертию", цифровому и биологическому."Существует богоданная программа, которая дает возможность человеку стареть и, в конце концов, умирать. Желание исследователей - найти, каким образом эта программа работает, - и, воздействовав на нее, затормозить старение (пусть смерть останется, но человек будет жить постоянно в возрасте 20-25 лет, не будет болеть, будет вести активный образ жизни и потом умирать). Также у многих исследователей существует надежда разгадать, какая именно генетическая программа ответственна за саму смерть, и, изменив ее, сделать человека биологически бессмертным", - сказал Духович.Он рассказал о редком животном - голом землекопе. "Это мышка, у которой… программа старения отсутствует полностью", - сказал протоиерей. Некоторые голые землекопы доживают практически "в младенческом состоянии" до 50 лет (в то время как простая мышка живет один-два года) и погибают они, как правило, от естественных причин, например, будучи съеденными. "Это один из самых привлекательных организмов для тех, кто занимается вопросами бессмертия", - добавил священник-биолог.По его словам, "огромные средства олигархического капитала" вкладываются в попытки достичь биологического бессмертия или "вечной молодости". "Это яркий пример очередного богоборчества человека… Болезни, старение и смерть человека – следствие первородного греха", - убежден священнослужитель.Он заявил, что библейские патриархи по преданию жили до 1000 лет и имели детей и в 500-летнем, и в 600-летнем возрасте. Современный же человек может дожить примерно до 120 лет. "Сто двадцать лет соотносятся с тем возрастом, который мы знаем из Библии, который Господь после потопа установил. Единственный человек, который достоверно дожил – ему было 122 года. Все коррелирует", - отметил Духович. Но когда речь заходит не просто о стремлении к долголетию при помощи здорового образа жизни, а о "вечной молодости" или бессмертии, возникают сложные этические вопросы."Давайте задумаемся: кем станет человек, который получит биологическое бессмертие?.. Мало того, что касты тут же возникнут, вначале особенно это очевидно. Но представьте, что у человека организм не стареет, не изнашивается, - он не сможет жить, он будет бояться сделать шаг… Чтобы не умереть от несчастного случая, не погибнуть", - констатировал священник.Говоря об уже существующих способах борьбы со старением при помощи стволовых клеток, священник-биолог отметил, что эти клетки способны бесконтрольно делиться, что резко увеличивает вероятность онкологических заболеваний, в том числе поэтому он считает подобные технологии опасными. "Мы свято верим в то, что и болезни, и смерти являются следствием нашего греха. Как и пандемия, которая сейчас наблюдается. И вместо того, чтобы покаяться за то, что человек, что мир ушел от Бога (может, это последнее предупреждение), мы пытаемся с помощью науки решить вопросы, имеющие в своей основе совсем другое", - заключил Духович.
https://ria.ru/20210826/nauka-1747314450.html
https://ria.ru/20210513/eko-1732105169.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579833574_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_cd12077c3880ecac108447aa43474b90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
русская православная церковь, россия
10:57 20.10.2021
 

Священник назвал "опасным богоборчеством" стремление к вечной молодости

© Depositphotos / OlenaPavlovichПробирка со стволовыми клетками
Пробирка со стволовыми клетками - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Depositphotos / OlenaPavlovich
Читать ria.ru в
КЛЯЗЬМА (Московская область), 20 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Стремление к бессмертию и вечной молодости посредством различных технологий – опасное богоборчество, заявил член этического комитета Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России, кандидат биологических наук, протоиерей Владимир Духович на IX международном фестивале "Вера и слово", посвященном вызовам и урокам цифровизации.
Крупнейший фестиваль Русской православной церкви на тему "Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации" проходит 18-22 октября в подмосковном пансионате "Клязьма" с участием видных представителей духовенства, журналистов и экспертов в области информационных и биотехнологий. Одна из главных дискуссий посвящена "бессмертию", цифровому и биологическому.
"Существует богоданная программа, которая дает возможность человеку стареть и, в конце концов, умирать. Желание исследователей - найти, каким образом эта программа работает, - и, воздействовав на нее, затормозить старение (пусть смерть останется, но человек будет жить постоянно в возрасте 20-25 лет, не будет болеть, будет вести активный образ жизни и потом умирать). Также у многих исследователей существует надежда разгадать, какая именно генетическая программа ответственна за саму смерть, и, изменив ее, сделать человека биологически бессмертным", - сказал Духович.
Он рассказал о редком животном - голом землекопе. "Это мышка, у которой… программа старения отсутствует полностью", - сказал протоиерей. Некоторые голые землекопы доживают практически "в младенческом состоянии" до 50 лет (в то время как простая мышка живет один-два года) и погибают они, как правило, от естественных причин, например, будучи съеденными. "Это один из самых привлекательных организмов для тех, кто занимается вопросами бессмертия", - добавил священник-биолог.
Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 11:49Религия
Священник рассказал о важной проблеме современной науки
По его словам, "огромные средства олигархического капитала" вкладываются в попытки достичь биологического бессмертия или "вечной молодости". "Это яркий пример очередного богоборчества человека… Болезни, старение и смерть человека – следствие первородного греха", - убежден священнослужитель.
Он заявил, что библейские патриархи по преданию жили до 1000 лет и имели детей и в 500-летнем, и в 600-летнем возрасте. Современный же человек может дожить примерно до 120 лет. "Сто двадцать лет соотносятся с тем возрастом, который мы знаем из Библии, который Господь после потопа установил. Единственный человек, который достоверно дожил – ему было 122 года. Все коррелирует", - отметил Духович. Но когда речь заходит не просто о стремлении к долголетию при помощи здорового образа жизни, а о "вечной молодости" или бессмертии, возникают сложные этические вопросы.
"Давайте задумаемся: кем станет человек, который получит биологическое бессмертие?.. Мало того, что касты тут же возникнут, вначале особенно это очевидно. Но представьте, что у человека организм не стареет, не изнашивается, - он не сможет жить, он будет бояться сделать шаг… Чтобы не умереть от несчастного случая, не погибнуть", - констатировал священник.
Говоря об уже существующих способах борьбы со старением при помощи стволовых клеток, священник-биолог отметил, что эти клетки способны бесконтрольно делиться, что резко увеличивает вероятность онкологических заболеваний, в том числе поэтому он считает подобные технологии опасными. "Мы свято верим в то, что и болезни, и смерти являются следствием нашего греха. Как и пандемия, которая сейчас наблюдается. И вместо того, чтобы покаяться за то, что человек, что мир ушел от Бога (может, это последнее предупреждение), мы пытаемся с помощью науки решить вопросы, имеющие в своей основе совсем другое", - заключил Духович.
Круглый стол по биоэтике, орнанизованный РПЦ и Фондом Конрада Аденауэра в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 12:30Религия
В РПЦ разгорелся спор о греховности ЭКО
 
РелигияРусская православная церковьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснок