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Священник назвал "опасным богоборчеством" стремление к вечной молодости
Священник назвал "опасным богоборчеством" стремление к вечной молодости - РИА Новости, 20.10.2021
Священник назвал "опасным богоборчеством" стремление к вечной молодости
Стремление к бессмертию и вечной молодости посредством различных технологий – опасное богоборчество, заявил член этического комитета Федерального... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:57
2021-10-20T10:57
2021-10-20T10:57
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русская православная церковь
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КЛЯЗЬМА (Московская область), 20 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Стремление к бессмертию и вечной молодости посредством различных технологий – опасное богоборчество, заявил член этического комитета Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России, кандидат биологических наук, протоиерей Владимир Духович на IX международном фестивале "Вера и слово", посвященном вызовам и урокам цифровизации.Крупнейший фестиваль Русской православной церкви на тему "Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации" проходит 18-22 октября в подмосковном пансионате "Клязьма" с участием видных представителей духовенства, журналистов и экспертов в области информационных и биотехнологий. Одна из главных дискуссий посвящена "бессмертию", цифровому и биологическому."Существует богоданная программа, которая дает возможность человеку стареть и, в конце концов, умирать. Желание исследователей - найти, каким образом эта программа работает, - и, воздействовав на нее, затормозить старение (пусть смерть останется, но человек будет жить постоянно в возрасте 20-25 лет, не будет болеть, будет вести активный образ жизни и потом умирать). Также у многих исследователей существует надежда разгадать, какая именно генетическая программа ответственна за саму смерть, и, изменив ее, сделать человека биологически бессмертным", - сказал Духович.Он рассказал о редком животном - голом землекопе. "Это мышка, у которой… программа старения отсутствует полностью", - сказал протоиерей. Некоторые голые землекопы доживают практически "в младенческом состоянии" до 50 лет (в то время как простая мышка живет один-два года) и погибают они, как правило, от естественных причин, например, будучи съеденными. "Это один из самых привлекательных организмов для тех, кто занимается вопросами бессмертия", - добавил священник-биолог.По его словам, "огромные средства олигархического капитала" вкладываются в попытки достичь биологического бессмертия или "вечной молодости". "Это яркий пример очередного богоборчества человека… Болезни, старение и смерть человека – следствие первородного греха", - убежден священнослужитель.Он заявил, что библейские патриархи по преданию жили до 1000 лет и имели детей и в 500-летнем, и в 600-летнем возрасте. Современный же человек может дожить примерно до 120 лет. "Сто двадцать лет соотносятся с тем возрастом, который мы знаем из Библии, который Господь после потопа установил. Единственный человек, который достоверно дожил – ему было 122 года. Все коррелирует", - отметил Духович. Но когда речь заходит не просто о стремлении к долголетию при помощи здорового образа жизни, а о "вечной молодости" или бессмертии, возникают сложные этические вопросы."Давайте задумаемся: кем станет человек, который получит биологическое бессмертие?.. Мало того, что касты тут же возникнут, вначале особенно это очевидно. Но представьте, что у человека организм не стареет, не изнашивается, - он не сможет жить, он будет бояться сделать шаг… Чтобы не умереть от несчастного случая, не погибнуть", - констатировал священник.Говоря об уже существующих способах борьбы со старением при помощи стволовых клеток, священник-биолог отметил, что эти клетки способны бесконтрольно делиться, что резко увеличивает вероятность онкологических заболеваний, в том числе поэтому он считает подобные технологии опасными. "Мы свято верим в то, что и болезни, и смерти являются следствием нашего греха. Как и пандемия, которая сейчас наблюдается. И вместо того, чтобы покаяться за то, что человек, что мир ушел от Бога (может, это последнее предупреждение), мы пытаемся с помощью науки решить вопросы, имеющие в своей основе совсем другое", - заключил Духович.
https://ria.ru/20210826/nauka-1747314450.html
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русская православная церковь, россия
КЛЯЗЬМА (Московская область), 20 окт – РИА Новости, Ольга Липич.
Стремление к бессмертию и вечной молодости посредством различных технологий – опасное богоборчество, заявил член этического комитета Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России
, кандидат биологических наук, протоиерей Владимир Духович на IX международном фестивале "Вера и слово", посвященном вызовам и урокам цифровизации.
Крупнейший фестиваль Русской православной церкви
на тему "Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации" проходит 18-22 октября в подмосковном пансионате "Клязьма" с участием видных представителей духовенства, журналистов и экспертов в области информационных и биотехнологий. Одна из главных дискуссий посвящена "бессмертию", цифровому и биологическому.
"Существует богоданная программа, которая дает возможность человеку стареть и, в конце концов, умирать. Желание исследователей - найти, каким образом эта программа работает, - и, воздействовав на нее, затормозить старение (пусть смерть останется, но человек будет жить постоянно в возрасте 20-25 лет, не будет болеть, будет вести активный образ жизни и потом умирать). Также у многих исследователей существует надежда разгадать, какая именно генетическая программа ответственна за саму смерть, и, изменив ее, сделать человека биологически бессмертным", - сказал Духович.
Он рассказал о редком животном - голом землекопе. "Это мышка, у которой… программа старения отсутствует полностью", - сказал протоиерей. Некоторые голые землекопы доживают практически "в младенческом состоянии" до 50 лет (в то время как простая мышка живет один-два года) и погибают они, как правило, от естественных причин, например, будучи съеденными. "Это один из самых привлекательных организмов для тех, кто занимается вопросами бессмертия", - добавил священник-биолог.
По его словам, "огромные средства олигархического капитала" вкладываются в попытки достичь биологического бессмертия или "вечной молодости". "Это яркий пример очередного богоборчества человека… Болезни, старение и смерть человека – следствие первородного греха", - убежден священнослужитель.
Он заявил, что библейские патриархи по преданию жили до 1000 лет и имели детей и в 500-летнем, и в 600-летнем возрасте. Современный же человек может дожить примерно до 120 лет. "Сто двадцать лет соотносятся с тем возрастом, который мы знаем из Библии, который Господь после потопа установил. Единственный человек, который достоверно дожил – ему было 122 года. Все коррелирует", - отметил Духович. Но когда речь заходит не просто о стремлении к долголетию при помощи здорового образа жизни, а о "вечной молодости" или бессмертии, возникают сложные этические вопросы.
"Давайте задумаемся: кем станет человек, который получит биологическое бессмертие?.. Мало того, что касты тут же возникнут, вначале особенно это очевидно. Но представьте, что у человека организм не стареет, не изнашивается, - он не сможет жить, он будет бояться сделать шаг… Чтобы не умереть от несчастного случая, не погибнуть", - констатировал священник.
Говоря об уже существующих способах борьбы со старением при помощи стволовых клеток, священник-биолог отметил, что эти клетки способны бесконтрольно делиться, что резко увеличивает вероятность онкологических заболеваний, в том числе поэтому он считает подобные технологии опасными. "Мы свято верим в то, что и болезни, и смерти являются следствием нашего греха. Как и пандемия, которая сейчас наблюдается. И вместо того, чтобы покаяться за то, что человек, что мир ушел от Бога (может, это последнее предупреждение), мы пытаемся с помощью науки решить вопросы, имеющие в своей основе совсем другое", - заключил Духович.