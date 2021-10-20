https://ria.ru/20211020/mishustin-1755334379.html

Мишустин поручил выделить средства на детскую больницу в Курской области

Мишустин поручил выделить средства на детскую больницу в Курской области - РИА Новости, 20.10.2021

Мишустин поручил выделить средства на детскую больницу в Курской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, находясь с рабочей поездкой в Курской области, поручил выделить средства на строительство многопрофильной детской больницы,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:25

2021-10-20T10:25

2021-10-20T10:25

общество

курская область

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, находясь с рабочей поездкой в Курской области, поручил выделить средства на строительство многопрофильной детской больницы, сообщила пресс-служба кабмина."Федеральный центр поможет Курской области построить многопрофильную детскую клиническую больницу. Предусмотреть финансирование на эти цели поручил председатель правительства Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в регион", - говорится в сообщении.Уточняется, что средства на софинансирование строительства больницы должны быть заложены в новом трехлетнем бюджете. Поручение решить вопрос дано Минфину и Минздраву РФ.Отмечается, что детская клиническая больница со стационаром на 170 коек располагается в приспособленном здании бывшей гостиницы, которое было возведено в 1975 году. Площадка под строительство нового здания уже найдена, разработана проектно-сметная документация. Начало строительства многопрофильной областной детской больницы запланировано на 2022 год, введение в эксплуатацию – на 2024 год.Добавляется, что строительство больницы расширит возможности по оказанию специализированной медицинской помощи детям, обеспечит внедрение современных технологий в педиатрическую практику, возможность телемедицинских консультаций с ведущими клиниками России, проведение федеральными специалистами операций и мастер-классов в регионе."В дополнение к этому поручению Минфину и Минздраву поставлена задача до 1 ноября 2021 года внести в правительство проект распоряжения о выделении средств на закупку медицинского оборудования для Курской областной клинической больницы. Речь идёт о сумме до 100 миллионов рублей. Источником средств станет резервный фонд правительства", - говорится в сообщении.Отмечается, что Мишустин также осмотрел строительную площадку инфекционного корпуса больницы. Губернатор региона Роман Старовойт на вопрос о сроках ввода инфекционного корпуса в эксплуатацию сказал, что если помощь федерального центра поступит на следующей неделе, то к 20 декабря больница будет готова к работе. В тот же день более 1,3 миллиарда рублей на завершение строительства поступили в регион."Строящийся стационар рассчитан на 232 места, но в случае ЧС их количество может быть увеличено еще на 75 коек. Корпус будет оснащён аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом и другим оборудованием. Там будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями. Общая площадь здания составит более 19 тысяч квадратных метров. Благодаря еще одному поручению Мишустина федеральный центр поможет региону и с оснащением больницы", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что Мишустин также поручил Минцифры до 25 ноября проработать вопрос приоритетного строительства базовых станций мобильной связи в рамках обеспечения оказания универсальных услуг связи.Сообщается, что председатель правительства также поручил Минпромторгу оценить возможность внедрения интеллектуальной оптико-электронной системы контроля и диагностики состояния различных систем и конструкций на основе отечественных оптико-волоконных датчиков и технологии телекоммуникационной передачи полученных данных в рамках госпрограммы "Развитие радиоэлектронной промышленности" до 31 марта 2022 года.

https://realty.ria.ru/20211014/bolnitsa-1754622073.html

https://realty.ria.ru/20211014/orel-1754563600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, курская область, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин, здоровье - общество, роман старовойт, россия