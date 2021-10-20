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Мишустин поручил выделить средства на детскую больницу в Курской области
Мишустин поручил выделить средства на детскую больницу в Курской области - РИА Новости, 20.10.2021
Мишустин поручил выделить средства на детскую больницу в Курской области
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, находясь с рабочей поездкой в Курской области, поручил выделить средства на строительство многопрофильной детской больницы,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:25
2021-10-20T10:25
общество
курская область
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
михаил мишустин
здоровье - общество
роман старовойт
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, находясь с рабочей поездкой в Курской области, поручил выделить средства на строительство многопрофильной детской больницы, сообщила пресс-служба кабмина."Федеральный центр поможет Курской области построить многопрофильную детскую клиническую больницу. Предусмотреть финансирование на эти цели поручил председатель правительства Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в регион", - говорится в сообщении.Уточняется, что средства на софинансирование строительства больницы должны быть заложены в новом трехлетнем бюджете. Поручение решить вопрос дано Минфину и Минздраву РФ.Отмечается, что детская клиническая больница со стационаром на 170 коек располагается в приспособленном здании бывшей гостиницы, которое было возведено в 1975 году. Площадка под строительство нового здания уже найдена, разработана проектно-сметная документация. Начало строительства многопрофильной областной детской больницы запланировано на 2022 год, введение в эксплуатацию – на 2024 год.Добавляется, что строительство больницы расширит возможности по оказанию специализированной медицинской помощи детям, обеспечит внедрение современных технологий в педиатрическую практику, возможность телемедицинских консультаций с ведущими клиниками России, проведение федеральными специалистами операций и мастер-классов в регионе."В дополнение к этому поручению Минфину и Минздраву поставлена задача до 1 ноября 2021 года внести в правительство проект распоряжения о выделении средств на закупку медицинского оборудования для Курской областной клинической больницы. Речь идёт о сумме до 100 миллионов рублей. Источником средств станет резервный фонд правительства", - говорится в сообщении.Отмечается, что Мишустин также осмотрел строительную площадку инфекционного корпуса больницы. Губернатор региона Роман Старовойт на вопрос о сроках ввода инфекционного корпуса в эксплуатацию сказал, что если помощь федерального центра поступит на следующей неделе, то к 20 декабря больница будет готова к работе. В тот же день более 1,3 миллиарда рублей на завершение строительства поступили в регион."Строящийся стационар рассчитан на 232 места, но в случае ЧС их количество может быть увеличено еще на 75 коек. Корпус будет оснащён аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом и другим оборудованием. Там будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями. Общая площадь здания составит более 19 тысяч квадратных метров. Благодаря еще одному поручению Мишустина федеральный центр поможет региону и с оснащением больницы", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что Мишустин также поручил Минцифры до 25 ноября проработать вопрос приоритетного строительства базовых станций мобильной связи в рамках обеспечения оказания универсальных услуг связи.Сообщается, что председатель правительства также поручил Минпромторгу оценить возможность внедрения интеллектуальной оптико-электронной системы контроля и диагностики состояния различных систем и конструкций на основе отечественных оптико-волоконных датчиков и технологии телекоммуникационной передачи полученных данных в рамках госпрограммы "Развитие радиоэлектронной промышленности" до 31 марта 2022 года.
https://realty.ria.ru/20211014/bolnitsa-1754622073.html
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общество, курская область, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин, здоровье - общество, роман старовойт, россия
10:25 20.10.2021
 
Мишустин поручил выделить средства на детскую больницу в Курской области

Мишустин поручил выделить средства на строительство детской больницы в Курской области

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, находясь с рабочей поездкой в Курской области, поручил выделить средства на строительство многопрофильной детской больницы, сообщила пресс-служба кабмина.
"Федеральный центр поможет Курской области построить многопрофильную детскую клиническую больницу. Предусмотреть финансирование на эти цели поручил председатель правительства Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в регион", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра стендов выставки Город и вода на Нижегородской ярмарке - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 18:11
Минстрой проконтролирует строительство больницы в Орле
Уточняется, что средства на софинансирование строительства больницы должны быть заложены в новом трехлетнем бюджете. Поручение решить вопрос дано Минфину и Минздраву РФ.
Отмечается, что детская клиническая больница со стационаром на 170 коек располагается в приспособленном здании бывшей гостиницы, которое было возведено в 1975 году. Площадка под строительство нового здания уже найдена, разработана проектно-сметная документация. Начало строительства многопрофильной областной детской больницы запланировано на 2022 год, введение в эксплуатацию – на 2024 год.
Добавляется, что строительство больницы расширит возможности по оказанию специализированной медицинской помощи детям, обеспечит внедрение современных технологий в педиатрическую практику, возможность телемедицинских консультаций с ведущими клиниками России, проведение федеральными специалистами операций и мастер-классов в регионе.
"В дополнение к этому поручению Минфину и Минздраву поставлена задача до 1 ноября 2021 года внести в правительство проект распоряжения о выделении средств на закупку медицинского оборудования для Курской областной клинической больницы. Речь идёт о сумме до 100 миллионов рублей. Источником средств станет резервный фонд правительства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мишустин также осмотрел строительную площадку инфекционного корпуса больницы. Губернатор региона Роман Старовойт на вопрос о сроках ввода инфекционного корпуса в эксплуатацию сказал, что если помощь федерального центра поступит на следующей неделе, то к 20 декабря больница будет готова к работе. В тот же день более 1,3 миллиарда рублей на завершение строительства поступили в регион.
"Строящийся стационар рассчитан на 232 места, но в случае ЧС их количество может быть увеличено еще на 75 коек. Корпус будет оснащён аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом и другим оборудованием. Там будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями. Общая площадь здания составит более 19 тысяч квадратных метров. Благодаря еще одному поручению Мишустина федеральный центр поможет региону и с оснащением больницы", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что Мишустин также поручил Минцифры до 25 ноября проработать вопрос приоритетного строительства базовых станций мобильной связи в рамках обеспечения оказания универсальных услуг связи.
Сообщается, что председатель правительства также поручил Минпромторгу оценить возможность внедрения интеллектуальной оптико-электронной системы контроля и диагностики состояния различных систем и конструкций на основе отечественных оптико-волоконных датчиков и технологии телекоммуникационной передачи полученных данных в рамках госпрограммы "Развитие радиоэлектронной промышленности" до 31 марта 2022 года.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 14:26
Мишустин просит министров заняться проблемой строительства больницы в Орле
 
ОбществоКурская областьМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Михаил МишустинЗдоровье - ОбществоРоман СтаровойтРоссия
 
 
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