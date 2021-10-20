Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/migranty-1755469100.html
В Польше нелегальные мигранты попытались штурмовать границу
В Польше нелегальные мигранты попытались штурмовать границу - РИА Новости, 20.10.2021
В Польше нелегальные мигранты попытались штурмовать границу
Нелегальные мигранты пытались штурмовать белорусско-польскую границу, в отношении них применили силу и газ, сообщает Пограничная стража Польши. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:59
2021-10-20T19:32
в мире
белоруссия
польша
мигранты
александр лукашенко
подляское воеводство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755472959_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff68e3050a9b7122335dd030357e3687.jpg
ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Нелегальные мигранты пытались штурмовать белорусско-польскую границу, в отношении них применили силу и газ, сообщает Пограничная стража Польши."Сегодня патруль пограничников, несущий службу в районе населенного пункта Уснаж Гурны, сообщил, что иностранцы, кочующие на белорусской стороне, силовым способом форсируют границу", - говорится в сообщении.По данным польских пограничников, около 6 человек бросили несколько бревен на пограничное ограждение. "В сторону пограничников и военных мигранты бросали камни, а их действиям помогали сотрудники белорусских служб", - утверждает Пограничная стража.В указанный район были направлены дополнительные патрули Пограничной стражи Польши, армии и полиции. Сотрудники польской погранстражи также отметили, что "иностранцы, находящиеся на белорусской стороне, обладают опасными инструментами (топорами и ножами)"."В отношении мигрантов, разрушающих пограничное ограждение, были применены меры непосредственного принуждения, в том числе газ. 16 нелегальных мигрантов, которые проникли на польскую территорию, в соответствии с постановлением МВД, были возвращены на линию границы с Белоруссией", - говорится в сообщении.По данным Пограничной стражи Польши, за минувшие сутки зафиксировано 424 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии, с начала октября таких попыток выявлено около 10 тысяч с начала сентября - около 20 тысяч.Уже несколько месяцев несколько десятков нелегальных мигрантов остаются заблокированными польскими и белорусскими пограничниками на границе между Белоруссией и Польшей у деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Мигранты нелегально пытались перейти в Польшу, пограничники не позволяют попасть ни в одну из стран. Польская сторона настаивает на том, что мигранты находятся на территории Белоруссии, а не на нейтральной территории.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией и обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с этой ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211017/migranty-1754930172.html
https://ria.ru/20211018/granitsa-1755106404.html
https://ria.ru/20211018/lukashenko-1754990628.html
https://ria.ru/20211016/minsk-1754873947.html
белоруссия
польша
подляское воеводство
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры задержания афганцев на польско-белорусской границе
Белорусские пограничники публикует видео того, как граждане Афганистана, которые более 2 месяцев жили на польской границе, попытались преодолеть польский заслон - но были жестко задержаны и увезены вглубь Польши.
2021-10-20T18:59
true
PT1M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755472959_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_78a419329108d02efde7c23df30c8252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, польша, мигранты, александр лукашенко, подляское воеводство
18:59 20.10.2021 (обновлено: 19:32 20.10.2021)
 
В Польше нелегальные мигранты попытались штурмовать границу

Погранстража Польши применила силу после попытки мигрантами штурмовать границу

Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Нелегальные мигранты пытались штурмовать белорусско-польскую границу, в отношении них применили силу и газ, сообщает Пограничная стража Польши.
"Сегодня патруль пограничников, несущий службу в районе населенного пункта Уснаж Гурны, сообщил, что иностранцы, кочующие на белорусской стороне, силовым способом форсируют границу", - говорится в сообщении.
Митинг в Варшаве: Нет пыткам на границе - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 15:34
В Варшаве прошел митинг против жестокого обращения с мигрантами
По данным польских пограничников, около 6 человек бросили несколько бревен на пограничное ограждение. "В сторону пограничников и военных мигранты бросали камни, а их действиям помогали сотрудники белорусских служб", - утверждает Пограничная стража.
В указанный район были направлены дополнительные патрули Пограничной стражи Польши, армии и полиции. Сотрудники польской погранстражи также отметили, что "иностранцы, находящиеся на белорусской стороне, обладают опасными инструментами (топорами и ножами)".
Президент Польши Анджей Дуда в Президентском дворце в Варшаве, Польша. 25 сентября 2017 года - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 20:05
Президент Польши подпишет закон об ограждениях на границе с Белоруссией
"В отношении мигрантов, разрушающих пограничное ограждение, были применены меры непосредственного принуждения, в том числе газ. 16 нелегальных мигрантов, которые проникли на польскую территорию, в соответствии с постановлением МВД, были возвращены на линию границы с Белоруссией", - говорится в сообщении.
По данным Пограничной стражи Польши, за минувшие сутки зафиксировано 424 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии, с начала октября таких попыток выявлено около 10 тысяч с начала сентября - около 20 тысяч.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 11:06
Глава МИД Германии назвал Лукашенко руководителем переправки мигрантов в ЕС
Уже несколько месяцев несколько десятков нелегальных мигрантов остаются заблокированными польскими и белорусскими пограничниками на границе между Белоруссией и Польшей у деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Мигранты нелегально пытались перейти в Польшу, пограничники не позволяют попасть ни в одну из стран. Польская сторона настаивает на том, что мигранты находятся на территории Белоруссии, а не на нейтральной территории.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией и обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с этой ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Пограничник на границе между Белоруссией и Польшей - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 18:47
Польские пограничники силой выдворили мигранта, находившегося без сознания
 
В миреБелоруссияПольшаМигрантыАлександр ЛукашенкоПодляское воеводство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснок