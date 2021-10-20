https://ria.ru/20211020/migranty-1755469100.html

В Польше нелегальные мигранты попытались штурмовать границу

В Польше нелегальные мигранты попытались штурмовать границу - РИА Новости, 20.10.2021

В Польше нелегальные мигранты попытались штурмовать границу

Нелегальные мигранты пытались штурмовать белорусско-польскую границу, в отношении них применили силу и газ, сообщает Пограничная стража Польши. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:59

2021-10-20T18:59

2021-10-20T19:32

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александр лукашенко

подляское воеводство

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ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Нелегальные мигранты пытались штурмовать белорусско-польскую границу, в отношении них применили силу и газ, сообщает Пограничная стража Польши."Сегодня патруль пограничников, несущий службу в районе населенного пункта Уснаж Гурны, сообщил, что иностранцы, кочующие на белорусской стороне, силовым способом форсируют границу", - говорится в сообщении.По данным польских пограничников, около 6 человек бросили несколько бревен на пограничное ограждение. "В сторону пограничников и военных мигранты бросали камни, а их действиям помогали сотрудники белорусских служб", - утверждает Пограничная стража.В указанный район были направлены дополнительные патрули Пограничной стражи Польши, армии и полиции. Сотрудники польской погранстражи также отметили, что "иностранцы, находящиеся на белорусской стороне, обладают опасными инструментами (топорами и ножами)"."В отношении мигрантов, разрушающих пограничное ограждение, были применены меры непосредственного принуждения, в том числе газ. 16 нелегальных мигрантов, которые проникли на польскую территорию, в соответствии с постановлением МВД, были возвращены на линию границы с Белоруссией", - говорится в сообщении.По данным Пограничной стражи Польши, за минувшие сутки зафиксировано 424 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии, с начала октября таких попыток выявлено около 10 тысяч с начала сентября - около 20 тысяч.Уже несколько месяцев несколько десятков нелегальных мигрантов остаются заблокированными польскими и белорусскими пограничниками на границе между Белоруссией и Польшей у деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Мигранты нелегально пытались перейти в Польшу, пограничники не позволяют попасть ни в одну из стран. Польская сторона настаивает на том, что мигранты находятся на территории Белоруссии, а не на нейтральной территории.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией и обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с этой ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211017/migranty-1754930172.html

https://ria.ru/20211018/granitsa-1755106404.html

https://ria.ru/20211018/lukashenko-1754990628.html

https://ria.ru/20211016/minsk-1754873947.html

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подляское воеводство

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Кадры задержания афганцев на польско-белорусской границе Белорусские пограничники публикует видео того, как граждане Афганистана, которые более 2 месяцев жили на польской границе, попытались преодолеть польский заслон - но были жестко задержаны и увезены вглубь Польши. 2021-10-20T18:59 true PT1M21S

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в мире, белоруссия, польша, мигранты, александр лукашенко, подляское воеводство