https://ria.ru/20211020/metanol-1755435682.html

Число погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге возросло до 25

Число погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге возросло до 25 - РИА Новости, 20.10.2021

Число погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге возросло до 25

Еще семь человек скончались после употребления метилового спирта в Свердловской области, сообщил РИА Новости региональный координатор партийного проекта "Единой РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:30

2021-10-20T16:30

2021-10-20T16:36

свердловская область

массовое отравление метанолом на урале

происшествия

екатеринбург

здоровье - общество

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости, Ольга Ерачина. Еще семь человек скончались после употребления метилового спирта в Свердловской области, сообщил РИА Новости региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев; в региональных СУСК и ГУМВД эту информацию пока не комментируют.По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного им в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), двое подозреваемых были задержаны. Полиция начала проверку в отношении участкового, ответственного за территорию, где продавали спирт."Еще семь человек скончались (от употребления метанола – ред.)", - сказал Чукреев. По его словам, четверо из Екатеринбурга, остальные – из других населенных пунктов Свердловской области.Правоохранители пока не комментируют информацию о возрастании до 25 числа погибших от употребления метилового спирта в регионе.

https://ria.ru/20211019/otravlenie-1755238678.html

https://ria.ru/20211010/alkogol-1753907530.html

свердловская область

екатеринбург

россия

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свердловская область, массовое отравление метанолом на урале, происшествия, екатеринбург, здоровье - общество, россия