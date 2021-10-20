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https://ria.ru/20211020/metanol-1755435682.html
Число погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге возросло до 25
Число погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге возросло до 25 - РИА Новости, 20.10.2021
Число погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге возросло до 25
Еще семь человек скончались после употребления метилового спирта в Свердловской области, сообщил РИА Новости региональный координатор партийного проекта "Единой РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:30
2021-10-20T16:36
свердловская область
массовое отравление метанолом на урале
происшествия
екатеринбург
здоровье - общество
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости, Ольга Ерачина. Еще семь человек скончались после употребления метилового спирта в Свердловской области, сообщил РИА Новости региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев; в региональных СУСК и ГУМВД эту информацию пока не комментируют.По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного им в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), двое подозреваемых были задержаны. Полиция начала проверку в отношении участкового, ответственного за территорию, где продавали спирт."Еще семь человек скончались (от употребления метанола – ред.)", - сказал Чукреев. По его словам, четверо из Екатеринбурга, остальные – из других населенных пунктов Свердловской области.Правоохранители пока не комментируют информацию о возрастании до 25 числа погибших от употребления метилового спирта в регионе.
https://ria.ru/20211019/otravlenie-1755238678.html
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свердловская область, массовое отравление метанолом на урале, происшествия, екатеринбург, здоровье - общество, россия
16:30 20.10.2021 (обновлено: 16:36 20.10.2021)
 
Число погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге возросло до 25

Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области возросло до 25

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости, Ольга Ерачина. Еще семь человек скончались после употребления метилового спирта в Свердловской области, сообщил РИА Новости региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев; в региональных СУСК и ГУМВД эту информацию пока не комментируют.
По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного им в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), двое подозреваемых были задержаны. Полиция начала проверку в отношении участкового, ответственного за территорию, где продавали спирт.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
19 октября, 16:26
Главе СК представили отчет по делу об отравлении спиртом в Екатеринбурге
"Еще семь человек скончались (от употребления метанола – ред.)", - сказал Чукреев. По его словам, четверо из Екатеринбурга, остальные – из других населенных пунктов Свердловской области.
Правоохранители пока не комментируют информацию о возрастании до 25 числа погибших от употребления метилового спирта в регионе.
Врач в одном из больничных отделений - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 18:25
Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 34
 
Свердловская областьМассовое отравление метанолом на УралеПроисшествияЕкатеринбургЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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