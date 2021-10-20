https://ria.ru/20211020/medved-1755445438.html

Медведь напал в лесу на трех жителей Тюменской области

Медведь напал в лесу на трех жителей Тюменской области - РИА Новости, 20.10.2021

Медведь напал в лесу на трех жителей Тюменской области

Медведь напал в лесу на трех жителей Уватского района, один из них погиб, еще один травмирован, для выяснения обстоятельств происшествия организована проверка,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:15

2021-10-20T17:15

2021-10-20T17:15

происшествия

тюменская область

уватский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 20 окт - РИА Новости. Медведь напал в лесу на трех жителей Уватского района, один из них погиб, еще один травмирован, для выяснения обстоятельств происшествия организована проверка, сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменской области.Установлено, что 19 октября в Уватском районе медведь внезапно напал на трех мужчин 41, 48 и 23 лет, которые возвращались с рыбалки через лесной массив."По предварительным данным, хищник набросился на 48-летнего мужчину, от полученных травм он погиб. Молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные, рваные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю. Третий мужчина не пострадал. После случившегося на лодке он доставил раненного в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе СУСК.По данному факту следствие проводит проверку. Следователи СКР провели осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20211019/volk-1755279928.html

https://ria.ru/20211017/medved-1754919964.html

тюменская область

уватский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюменская область, уватский район, следственный комитет россии (ск рф)