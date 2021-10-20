https://ria.ru/20211020/maski-1755336089.html

Злостных нарушителей масочного режима в Москве найдут по камерам

"Ъ": в Москве начали следить за ношением масок в ТЦ с помощью камер - РИА Новости, 20.10.2021

Злостных нарушителей масочного режима в Москве найдут по камерам

Мэрия Москвы потребовала подключить камеры наблюдения в ТЦ к единому центру хранения данных, чтобы усилить контроль за соблюдением масочного режима. Об этом... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:33

2021-10-20T10:33

2021-10-20T11:30

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общество

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мэрия Москвы потребовала подключить камеры наблюдения в ТЦ к единому центру хранения данных, чтобы усилить контроль за соблюдением масочного режима. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.По информации собеседника издания, такое распоряжение поступило после совещания в столичном департаменте торговли и услуг 13 октября, срок его выполнения — до среды. Отмечается, что этого же московские власти требовали еще в прошлом году, однако далеко не все торговые площадки прислушались."Общее покрытие камер в столице подключение всех ТЦ увеличит меньше чем на процент. Но торгцентры, которые не обеспечивают соблюдение масочного режима, могут быть закрыты", — добавляет "Коммерсант".По словам гендиректора IVA Cognitive Алексея Цессарского, это позволит отслеживать москвичей, которые игнорируют требование о ношении масок. Однако для автоматического оформления штрафов нужно высокое качество снимков: поэтому торговым центрам выдали инструкцию, согласно которой разрешение аппаратуры должно быть не ниже 720p, а частота кадров — 15-25 в секунду.Накануне Сергей Собянин ввел в городской агломерации новые ограничения из-за распространения коронавируса. В числе прочего работодателей обязали перевести на удаленку не менее 30 процентов от общего числа сотрудников. Жители столицы старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями должны уйти на самоизоляцию, при этом им можно будет гулять и заниматься физкультурой на свежем воздухе. Требования не касаются тех, кто привился или переболел COVID-19 в течение полугода.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных коронавирсной инфекцией составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах не прививалось.

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/maska-1755081173.html

https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755259955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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