10:33 20.10.2021 (обновлено: 11:30 20.10.2021)
"Ъ": в Москве начали следить за ношением масок в ТЦ с помощью камер
"Ъ": мэрия Москвы будет отслеживать соблюдение масочного режима в ТЦ с помощью камер
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мэрия Москвы потребовала подключить камеры наблюдения в ТЦ к единому центру хранения данных, чтобы усилить контроль за соблюдением масочного режима. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.
По информации собеседника издания, такое распоряжение поступило после совещания в столичном департаменте торговли и услуг 13 октября, срок его выполнения — до среды. Отмечается, что этого же московские власти требовали еще в прошлом году, однако далеко не все торговые площадки прислушались.
"Общее покрытие камер в столице подключение всех ТЦ увеличит меньше чем на процент. Но торгцентры, которые не обеспечивают соблюдение масочного режима, могут быть закрыты", — добавляет "Коммерсант".
По словам гендиректора IVA Cognitive Алексея Цессарского, это позволит отслеживать москвичей, которые игнорируют требование о ношении масок. Однако для автоматического оформления штрафов нужно высокое качество снимков: поэтому торговым центрам выдали инструкцию, согласно которой разрешение аппаратуры должно быть не ниже 720p, а частота кадров — 15-25 в секунду.
Накануне Сергей Собянин ввел в городской агломерации новые ограничения из-за распространения коронавируса. В числе прочего работодателей обязали перевести на удаленку не менее 30 процентов от общего числа сотрудников. Жители столицы старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями должны уйти на самоизоляцию, при этом им можно будет гулять и заниматься физкультурой на свежем воздухе. Требования не касаются тех, кто привился или переболел COVID-19 в течение полугода.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных коронавирсной инфекцией составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах не прививалось.