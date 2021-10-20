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https://ria.ru/20211020/manyaki-1755338736.html
В СК рассказали о маньяках-мстителях и маньяках-"миссионерах"
В СК рассказали о маньяках-мстителях и маньяках-"миссионерах" - РИА Новости, 20.10.2021
В СК рассказали о маньяках-мстителях и маньяках-"миссионерах"
Маньяки бывают разных видов: убийцы-миссионеры, считающие себя "санитарами природы", маньяки, мстящие определенной категории людей, и другие, рассказал в... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:40
2021-10-20T13:05
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Маньяки бывают разных видов: убийцы-миссионеры, считающие себя "санитарами природы", маньяки, мстящие определенной категории людей, и другие, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ГУ криминалистики СКР Анатолий Сазонов."Маньяки как были, так и есть: я думаю, невозможно полностью искоренить таких индивидов. Есть сексуальные маньяки, есть пироманы, клептоманы – тоже маньяки в каком-то роде. Есть серийные убийцы. Среди них существует определенная градация – убийцы-миссионеры, как тот же Попков (так называемый "ангарский маньяк" - ред.). Это человек, считающий себя санитаром природы", - сказал Сазонов.Кроме того, добавил он, существуют так называемые "мстители" - маньяки, которые столкнулись с какой-то негативной ситуацией и потом мстят определенной категории людей.Бывший ангарский милиционер Михаил Попков был осужден на два пожизненных срока. По первому уголовному делу он признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. За данные преступления он осужден в январе 2015 года. После вынесения приговора Попков признался, что убил еще 59 женщин. Суд признал его виновным в 56 убийствах и в декабре 2018 года приговорил ко второму пожизненному сроку с отбыванием наказания в колонии особого режима.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20211018/tulun-1754989147.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
10:40 20.10.2021 (обновлено: 13:05 20.10.2021)
 
В СК рассказали о маньяках-мстителях и маньяках-"миссионерах"

Заместитель руководителя ГУ криминалистики СКР Сазонов: искоренить маньяков невозможно

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Маньяки бывают разных видов: убийцы-миссионеры, считающие себя "санитарами природы", маньяки, мстящие определенной категории людей, и другие, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ГУ криминалистики СКР Анатолий Сазонов.
"Маньяки как были, так и есть: я думаю, невозможно полностью искоренить таких индивидов. Есть сексуальные маньяки, есть пироманы, клептоманы – тоже маньяки в каком-то роде. Есть серийные убийцы. Среди них существует определенная градация – убийцы-миссионеры, как тот же Попков (так называемый "ангарский маньяк" - ред.). Это человек, считающий себя санитаром природы", - сказал Сазонов.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 11:00
Суд вынес приговор "тулунскому маньяку"
Кроме того, добавил он, существуют так называемые "мстители" - маньяки, которые столкнулись с какой-то негативной ситуацией и потом мстят определенной категории людей.
Бывший ангарский милиционер Михаил Попков был осужден на два пожизненных срока. По первому уголовному делу он признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. За данные преступления он осужден в январе 2015 года. После вынесения приговора Попков признался, что убил еще 59 женщин. Суд признал его виновным в 56 убийствах и в декабре 2018 года приговорил ко второму пожизненному сроку с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Читайте полный текст интервью >>>
Клип-хоррор о маньяках
28 сентября, 14:16
В Красноярске полицейские сняли предупреждающий клип-хоррор о маньяках
 
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