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ЦИК передал депутатский мандат Прилепина его однопартийцу
ЦИК передал депутатский мандат Прилепина его однопартийцу - РИА Новости, 20.10.2021
ЦИК передал депутатский мандат Прилепина его однопартийцу
Центризбирком передал вакантный мандат сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина кандидату от партии по нижегородской... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:18
2021-10-20T11:21
политика
захар прилепин
госдума рф
цик рф
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Центризбирком передал вакантный мандат сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина кандидату от партии по нижегородской региональной группе Дмитрию Кузнецову, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в среду."Передать вакантный мандат депутата Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва зарегистрированному кандидату … выдвинутого политической партией "Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - За правду" Кузнецову Дмитрию Вадимовичу (№ 1, региональная группа №36 Нижегородская область"… зарегистрировать депутата Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва Кузнецова Дмитрия Вадимовича", - следует из постановления.Ранее пресс-секретарь Прилепина заявил РИА Новости, что политик принял решение отказаться от своего депутатского мандата, он передаст его Кузнецову, возглавлявшему нижегородскую региональную группу партии.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20210924/prilepin-1751679363.html
https://ria.ru/20211014/gosduma-1754598915.html
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политика, захар прилепин, госдума рф, цик рф, партия "справедливая россия - за правду"
11:18 20.10.2021 (обновлено: 11:21 20.10.2021)
 
ЦИК передал депутатский мандат Прилепина его однопартийцу

ЦИК передал депутатский мандат Прилепина кандидату от "СР — За правду" Кузнецову

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСопредседатель партии председатель палаты депутатов партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин
Сопредседатель партии председатель палаты депутатов партии Справедливая Россия - За правду Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Центризбирком передал вакантный мандат сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина кандидату от партии по нижегородской региональной группе Дмитрию Кузнецову, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в среду.
"Передать вакантный мандат депутата Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва зарегистрированному кандидату … выдвинутого политической партией "Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - За правду" Кузнецову Дмитрию Вадимовичу (№ 1, региональная группа №36 Нижегородская область"… зарегистрировать депутата Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва Кузнецова Дмитрия Вадимовича", - следует из постановления.
Захар Прилепин по дороге в информационный штаб по освещению хода голосования Бункер СБД (Свободный Большой Диалог) партии Справедливая Россия - За Правду в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 17:45
Прилепин выразил готовность стать и.о. губернатора одного из регионов
Ранее пресс-секретарь Прилепина заявил РИА Новости, что политик принял решение отказаться от своего депутатского мандата, он передаст его Кузнецову, возглавлявшему нижегородскую региональную группу партии.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 16:49
Госдума приняла постановление о прекращении полномочий трех депутатов
 
ПолитикаЗахар ПрилепинГосдума РФЦИК РФПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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