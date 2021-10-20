11:18 20.10.2021 (обновлено: 11:21 20.10.2021)
ЦИК передал депутатский мандат Прилепина его однопартийцу
ЦИК передал депутатский мандат Прилепина кандидату от "СР — За правду" Кузнецову
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСопредседатель партии председатель палаты депутатов партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Центризбирком передал вакантный мандат сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина кандидату от партии по нижегородской региональной группе Дмитрию Кузнецову, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в среду.
"Передать вакантный мандат депутата Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва зарегистрированному кандидату … выдвинутого политической партией "Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - За правду" Кузнецову Дмитрию Вадимовичу (№ 1, региональная группа №36 Нижегородская область"… зарегистрировать депутата Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва Кузнецова Дмитрия Вадимовича", - следует из постановления.
24 сентября, 17:45Прилепин выразил готовность стать и.о. губернатора одного из регионов
Ранее пресс-секретарь Прилепина заявил РИА Новости, что политик принял решение отказаться от своего депутатского мандата, он передаст его Кузнецову, возглавлявшему нижегородскую региональную группу партии.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.