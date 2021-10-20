https://ria.ru/20211020/mandat-1755348475.html

ЦИК передал депутатский мандат Прилепина его однопартийцу

ЦИК передал депутатский мандат Прилепина его однопартийцу - РИА Новости, 20.10.2021

ЦИК передал депутатский мандат Прилепина его однопартийцу

Центризбирком передал вакантный мандат сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина кандидату от партии по нижегородской... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:18

2021-10-20T11:18

2021-10-20T11:21

политика

захар прилепин

госдума рф

цик рф

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Центризбирком передал вакантный мандат сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина кандидату от партии по нижегородской региональной группе Дмитрию Кузнецову, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в среду."Передать вакантный мандат депутата Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва зарегистрированному кандидату … выдвинутого политической партией "Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - За правду" Кузнецову Дмитрию Вадимовичу (№ 1, региональная группа №36 Нижегородская область"… зарегистрировать депутата Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва Кузнецова Дмитрия Вадимовича", - следует из постановления.Ранее пресс-секретарь Прилепина заявил РИА Новости, что политик принял решение отказаться от своего депутатского мандата, он передаст его Кузнецову, возглавлявшему нижегородскую региональную группу партии.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20210924/prilepin-1751679363.html

https://ria.ru/20211014/gosduma-1754598915.html

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политика, захар прилепин, госдума рф, цик рф, партия "справедливая россия - за правду"