https://ria.ru/20211020/mamonty-1755451544.html

Ученые установили причину исчезновения мамонтов в Сибири

Ученые установили причину исчезновения мамонтов в Сибири - РИА Новости, 20.10.2021

Ученые установили причину исчезновения мамонтов в Сибири

Результаты обширного исследования, основанного на изучении почвенной ДНК, показали, что причиной вымирания шерстистых мамонтов в Сибири были не люди, а... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:00

2021-10-20T18:00

2021-10-20T18:33

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Результаты обширного исследования, основанного на изучении почвенной ДНК, показали, что причиной вымирания шерстистых мамонтов в Сибири были не люди, а изменение климата. Статья опубликована в журнале Nature.Животное и его предки жили на Земле более пяти миллионов лет, пережив за это время не один ледниковый период. В течение нескольких тысяч лет они обитали рядом с первыми людьми, которые охотились на них, использовали их мясо в пищу, а из костей и бивней строили жилища, изготавливали гарпуны, наконечники для стрел и произведения искусства. Даже самый старый известный музыкальный инструмент — флейта возрастом 30 тысяч лет — сделан из кости мамонта. Поэтому одна из гипотез исчезновения мамонтов предполагает, что их истребили люди.Результаты проекта, реализованного учеными из десяти стран во главе с Эске Виллерслевом, профессором Колледжа Святого Иоанна Кембриджского университета и директором Центра геогенетики Фонда Лундбека при Копенгагенском университете, доказывают, что это не так.В течение двадцати лет авторы собирали образцы почвы в Арктике, в местах, где были обнаружены останки мамонтов, и кропотливо выделяли из них ДНК для анализа остатков растений и животных, включая мочу, фекалии и клетки кожи. Применение передовых технологий секвенирования позволило им по этим образцам воссоздать условия обитания вымерших животных."Ученые уже сто лет спорят о том, почему вымерли мамонты. Людей обвиняли в том, что животные, которые переживали изменения климата в течение миллионов лет, рядом с людьми, которые охотились на них, прожили недолго", — приводятся в пресс-релизе Колледжа Святого Иоанна слова профессора Виллерслева.Исследователи доказали, что проблема заключалась не столько в изменении климата, сколько в его скорости. Огромные животные не смогли адаптироваться достаточно быстро, когда по мере потепления ландшафт резко поменялся, леса и болота заняли место пастбищ, и еды стало не хватать.Авторы совместили детальные карты, построенные на основе анализа еДНК, с картой распространения популяций шерстистых мамонтов и показали, что с течением времени размеры животных и их генетическое разнообразие сокращались, что еще больше усложняло выживание."Когда климат стал более влажным и ледники начали таять, это привело к образованию озер, рек и болот. Экосистема изменилась, биомасса растительности сократилась, и она не смогла больше поддерживать стада мамонтов. Мы показали, что изменения климата, особенно количества осадков, напрямую влияют на смену растительности. Судя по нашим моделям, люди вообще не повлияли на них. Тем более, вокруг было множество животных, на которых было легче охотиться, чем на гигантского шерстистого мамонта", — объясняет Виллерслев.В рамках проекта ученые впервые секвенировали ДНК 1500 арктических растений эпохи плейстоцена и доказали, что "мамонтовая" тундростепь была уникальной экосистемой, не похожей ни на что, существующее сегодня. Исследование охватывает 50 тысяч лет истории эволюции этой экосистемы и показывает, как ее изменение стало причиной исчезновения не только шерстистого мамонта, но и всей мегафауны региона.

https://ria.ru/20210929/dinozavry-1752290757.html

https://ria.ru/20200210/1564483536.html

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земля - риа наука, мамонты, биология, генетика, палеонтология