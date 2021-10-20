Пресс-секретарь Лукашенко объяснила его отказ надеть маску в больнице
Пресс-секретарь Лукашенко объяснила, почему он не всегда надевал маску в COVID-больнице
МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт пояснила, почему Александр Лукашенко не всегда носил защитную маску при посещении больницы, где лежат пациенты с COVID-19, по ее словам, "всё должно быть добровольно".
По информации пресс-службы белорусского президента, в среду Лукашенко посетил клиники в Минском районе, где ознакомился с лечением пациентов с онкозаболеваниями, а также с коронавирусной инфекцией. Лукашенко в том числе посетил "красную зону", где находятся на лечении пациенты с COVID-19.
"Министр здравоохранения, главврач больницы и мы, сопровождающие лица, я, в частности, пытались настойчиво президенту в руки печатки сунуть и просили его надеть те самые перчатки, просили быть в маске, в респираторе. Вы видели, в ковидном отделении глава государства немножко приподнял эту маску. В реанимации ее надел. Глава государства в этом плане действует, согласно тому принципу, который он обозначил для всей страны вчера: всё должно быть добровольно", - приводит слова Эйсмонт близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".
Накануне глава государства провел совещание по эпидситуации в условиях четвертой волны заболеваемости коронавирусом в стране. В ходе мероприятия Лукашенко заявил, что выступает против принудительной вакцинации от COVID-19, хотя в целом поддерживает практику прививок в целях борьбы с распространением инфекции. Глава государства также высказался против штрафов за несоблюдение масочного режима и против проведения в общественных местах контрольных мероприятий с привлечением милиции для проверки соблюдения требований о ношении масок. По его словам, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности людей перед окружающими, а не штрафами и принуждениями. По мнению президента, "каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным".
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