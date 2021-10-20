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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/lukashenko-1755497654.html
Пресс-секретарь Лукашенко объяснила его отказ надеть маску в больнице
Пресс-секретарь Лукашенко объяснила его отказ надеть маску в больнице - РИА Новости, 20.10.2021
Пресс-секретарь Лукашенко объяснила его отказ надеть маску в больнице
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт пояснила, почему Александр Лукашенко не всегда носил защитную маску при посещении больницы, где лежат... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T23:40
2021-10-20T23:40
распространение коронавируса
в мире
белоруссия
александр лукашенко
здоровье - общество
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт пояснила, почему Александр Лукашенко не всегда носил защитную маску при посещении больницы, где лежат пациенты с COVID-19, по ее словам, "всё должно быть добровольно".По информации пресс-службы белорусского президента, в среду Лукашенко посетил клиники в Минском районе, где ознакомился с лечением пациентов с онкозаболеваниями, а также с коронавирусной инфекцией. Лукашенко в том числе посетил "красную зону", где находятся на лечении пациенты с COVID-19."Министр здравоохранения, главврач больницы и мы, сопровождающие лица, я, в частности, пытались настойчиво президенту в руки печатки сунуть и просили его надеть те самые перчатки, просили быть в маске, в респираторе. Вы видели, в ковидном отделении глава государства немножко приподнял эту маску. В реанимации ее надел. Глава государства в этом плане действует, согласно тому принципу, который он обозначил для всей страны вчера: всё должно быть добровольно", - приводит слова Эйсмонт близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".Накануне глава государства провел совещание по эпидситуации в условиях четвертой волны заболеваемости коронавирусом в стране. В ходе мероприятия Лукашенко заявил, что выступает против принудительной вакцинации от COVID-19, хотя в целом поддерживает практику прививок в целях борьбы с распространением инфекции. Глава государства также высказался против штрафов за несоблюдение масочного режима и против проведения в общественных местах контрольных мероприятий с привлечением милиции для проверки соблюдения требований о ношении масок. По его словам, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности людей перед окружающими, а не штрафами и принуждениями. По мнению президента, "каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным".
https://ria.ru/20211020/lukashenko-1755377433.html
https://ria.ru/20211019/lukashenko-1755243563.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, здоровье - общество
23:40 20.10.2021
 
Пресс-секретарь Лукашенко объяснила его отказ надеть маску в больнице

Пресс-секретарь Лукашенко объяснила, почему он не всегда надевал маску в COVID-больнице

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт пояснила, почему Александр Лукашенко не всегда носил защитную маску при посещении больницы, где лежат пациенты с COVID-19, по ее словам, "всё должно быть добровольно".
По информации пресс-службы белорусского президента, в среду Лукашенко посетил клиники в Минском районе, где ознакомился с лечением пациентов с онкозаболеваниями, а также с коронавирусной инфекцией. Лукашенко в том числе посетил "красную зону", где находятся на лечении пациенты с COVID-19.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 12:52Распространение коронавируса
Лукашенко заявил о готовности вакцинироваться от коронавируса
"Министр здравоохранения, главврач больницы и мы, сопровождающие лица, я, в частности, пытались настойчиво президенту в руки печатки сунуть и просили его надеть те самые перчатки, просили быть в маске, в респираторе. Вы видели, в ковидном отделении глава государства немножко приподнял эту маску. В реанимации ее надел. Глава государства в этом плане действует, согласно тому принципу, который он обозначил для всей страны вчера: всё должно быть добровольно", - приводит слова Эйсмонт близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".
Накануне глава государства провел совещание по эпидситуации в условиях четвертой волны заболеваемости коронавирусом в стране. В ходе мероприятия Лукашенко заявил, что выступает против принудительной вакцинации от COVID-19, хотя в целом поддерживает практику прививок в целях борьбы с распространением инфекции. Глава государства также высказался против штрафов за несоблюдение масочного режима и против проведения в общественных местах контрольных мероприятий с привлечением милиции для проверки соблюдения требований о ношении масок. По его словам, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности людей перед окружающими, а не штрафами и принуждениями. По мнению президента, "каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным".

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 16:45
Некоторые страны используют пандемию в политических целях, заявил Лукашенко
 
Распространение коронавирусаВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоЗдоровье - Общество
 
 
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