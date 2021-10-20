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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/lukashenko-1755377433.html
Лукашенко заявил о готовности вакцинироваться от коронавируса
Лукашенко заявил о готовности вакцинироваться от коронавируса - РИА Новости, 20.10.2021
Лукашенко заявил о готовности вакцинироваться от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности вакцинироваться от нового коронавируса, но белорусской вакциной, передает в среду агентство Sputnik РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:52
2021-10-20T13:54
распространение коронавируса
в мире
александр лукашенко
белоруссия
министерство здравоохранения белоруссии
коронавирус covid-19
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности вакцинироваться от нового коронавируса, но белорусской вакциной, передает в среду агентство Sputnik Беларусь."Президент Беларуси Александр Лукашенко готов вакцинироваться от коронавируса, но белорусской вакциной", - говорится в сообщении агентства. Поясняется, что об этом глава государства заявил во время общения с работниками Минской областной клинической больницы.Глава государства отметил, что президент России Владимир Путин вакцинировался препаратом "Спутник V", президент США Джо Байден - вакциной Pfizer. "А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Пиневичем (министром здравоохранения – ред.): как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу - куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину - я готов, но нашу, свою белорусскую вакцину. Это искренне", - заявил Лукашенко.При этом белорусский президент обратил внимание, что вакцинированных среди тяжелых пациентов с коронавирусом в больницах всего доли процента. По его словам, "абсолютно из практики понятно, что привитые люди меньше болеют, а если болеют, то катастрофы такой нет". "Это факт, подтвержденный клинически", - отметил Лукашенко.В апреле этого года Лукашенко заявлял об отсутствии планов на тот момент прививаться против нового коронавируса, поскольку у него еще имеются антитела после ранее перенесенной болезни. Белорусский президент в июле 2020 года заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирус. В конце декабря того же года Лукашенко сообщал, что не планирует прививаться против COVID-19, в этом плане относит себя к "скептикам". Однако в марте он не исключил, что привьется против COVID-19, когда "придет время", при этом выразил надежду, что у него еще сохранились антитела.Сейчас вакцинация в Белоруссии против COVID-19 ведется китайским препаратом Sinopharm, российскими "Спутником V" и "Спутник Лайт".В апреле президент Белоруссии подписал распоряжение о создании в Белоруссии собственной вакцины против коронавируса в 2021-2023 годах. Согласно ранее озвученному графику, белорусские специалисты должны получить опытно-промышленную партию в конце этого года, а первую промышленную партию - в 2022 году. По информации минздрава Белоруссии, прототип вакцины уже готов, ожидаются доклинические испытания, затем пройдет фаза клинических испытаний, проектирование производственных площадей, потом - производство. Прогнозируется, что в первом полугодии 2023 года белорусская вакцина выйдет в гражданский оборот.
https://ria.ru/20211019/lukashenko-1755236340.html
https://ria.ru/20211014/vaktsiny-1754562135.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, министерство здравоохранения белоруссии, коронавирус covid-19
12:52 20.10.2021 (обновлено: 13:54 20.10.2021)
 
Лукашенко заявил о готовности вакцинироваться от коронавируса

Лукашенко заявил о готовности привиться белорусской вакциной от коронавируса

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности вакцинироваться от нового коронавируса, но белорусской вакциной, передает в среду агентство Sputnik Беларусь.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко готов вакцинироваться от коронавируса, но белорусской вакциной", - говорится в сообщении агентства. Поясняется, что об этом глава государства заявил во время общения с работниками Минской областной клинической больницы.
Глава государства отметил, что президент России Владимир Путин вакцинировался препаратом "Спутник V", президент США Джо Байден - вакциной Pfizer. "А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Пиневичем (министром здравоохранения – ред.): как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу - куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину - я готов, но нашу, свою белорусскую вакцину. Это искренне", - заявил Лукашенко.
При этом белорусский президент обратил внимание, что вакцинированных среди тяжелых пациентов с коронавирусом в больницах всего доли процента. По его словам, "абсолютно из практики понятно, что привитые люди меньше болеют, а если болеют, то катастрофы такой нет". "Это факт, подтвержденный клинически", - отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 16:15
Лукашенко потребовал "достать каждого", кто наживается на здоровье людей
В апреле этого года Лукашенко заявлял об отсутствии планов на тот момент прививаться против нового коронавируса, поскольку у него еще имеются антитела после ранее перенесенной болезни. Белорусский президент в июле 2020 года заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирус. В конце декабря того же года Лукашенко сообщал, что не планирует прививаться против COVID-19, в этом плане относит себя к "скептикам". Однако в марте он не исключил, что привьется против COVID-19, когда "придет время", при этом выразил надежду, что у него еще сохранились антитела.
Сейчас вакцинация в Белоруссии против COVID-19 ведется китайским препаратом Sinopharm, российскими "Спутником V" и "Спутник Лайт".
В апреле президент Белоруссии подписал распоряжение о создании в Белоруссии собственной вакцины против коронавируса в 2021-2023 годах. Согласно ранее озвученному графику, белорусские специалисты должны получить опытно-промышленную партию в конце этого года, а первую промышленную партию - в 2022 году. По информации минздрава Белоруссии, прототип вакцины уже готов, ожидаются доклинические испытания, затем пройдет фаза клинических испытаний, проектирование производственных площадей, потом - производство. Прогнозируется, что в первом полугодии 2023 года белорусская вакцина выйдет в гражданский оборот.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 14:21Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко призвал сделать вакцины от COVID-19 достоянием человечества
 
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