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Наука
https://ria.ru/20211020/loshadi-1755396467.html
Окончательно установлено происхождение домашних лошадей
Окончательно установлено происхождение домашних лошадей - РИА Новости, 20.10.2021
Окончательно установлено происхождение домашних лошадей
Согласно результатам крупного международного исследования, в котором участвовали и российские ученые, современные лошади впервые появилась в Волго-Донском... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:00
2021-10-20T18:29
наука
российский научный фонд
лошади
биология
генетика
археология
южно-уральский государственный университет
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Согласно результатам крупного международного исследования, в котором участвовали и российские ученые, современные лошади впервые появилась в Волго-Донском регионе 4200 лет назад в результате одомашнивания. Отбор всего по двум генам, отвечающим за крепкий костяк и послушание, привел к появлению у человека надежного помощника, сопровождающего его в течение нескольких тысячелетий. Статья опубликована в журнале Nature.Приручение лошадей кардинально изменило жизнь древнего человека. С помощью этого сильного и быстрого животного он смог эффективнее передвигаться, вести хозяйство и покорять новые земли. Однако до сих пор у ученых не было однозначного ответа на вопросы о том, когда и где появились современные лошади и почему они вытеснили другие породы.Группа из 162 ученых со всего мира во главе с профессором Людовиком Орландо (Ludovic Orlando) из Центра антропологии и геномики Университета Поля Сабатье в Тулузе наконец поставила точку в поисках происхождения современных лошадей. Исследование было поддержано в том числе грантами Российского научного фонда (РНФ).Авторы расшифровали геномы 273 животных, живших в Евразии между 50 000 и 200 годами до нашей эры, и сравнили их с ДНК современных непарнокопытных. Оказалось, что лошадь в современном виде впервые появилась около 2 200 лет до нашей эры в Волго-Донском регионе. Исследование показало, что в это время здесь начал распространяться определенный генетический профиль, который в течение нескольких столетий вытеснил все популяции диких лошадей от Атлантики до Монголии.Все прочие предполагаемые очаги появления современных лошадей, такие как Анатолия, Сибирь и Пиренейский полуостров, не подтвердились. В этих местах древние люди также пытались одомашнивать лошадей, но это были другие виды, не дожившие до наших дней."Три года назад моя группа исследовала останки самых древних из известных на тот момент одомашненных лошадей — их возраст составил около 5,5 тысячелетий, — приводятся в пресс-релизе РНФ слова профессора Орландо. — Результаты расшифровки ДНК разочаровали: эти существа не оказались предками современных коней, которых мы пытались обнаружить. Нам нужно было искать дальше. Мы знали, что они появились в период между 6000 и 4000 лет назад".Результаты исследования показывали, что что Евразию до этого момента населяли различные породы лошадей, но примерно между 2200 и 2000 годами до нашей эры произошла своего рода революция. В Понто-Каспийской степи, простирающейся от Черного моря до Урала, появился вид домашних лошадей, который постепенно распространился по всей Евразии, вытеснив прочие формы."Исследование охватило всю Евразию, потому что были изучены разные территории — претенденты на право считаться первичным очагом одомашнивания. Однако все они оказались ложными. Например, на поселении Ботай в Северном Казахстане обнаружены многочисленные археологические свидетельства знакомства человека с эти животным. Однако, по результатам анализа ДНК, эти 5500-летние лошади не были предками современных домашних лошадей. Уральские материалы, которым около 4000 лет, напротив, не оставляют сомнений в эксплуатации лошадей, в том числе при колесничной запряжке", — объясняет один из авторов статьи Андрей Епимахов из Южно-Уральского государственного университета.Авторы обнаружили два ключевых гена, которые были характерны только для этого вида: один связан с послушным поведением, а второй отвечает за сильный позвоночник."Интересно, что популярность этих лошадей, положивших начало современному виду, во многом обусловлена не скотоводством, а именно верховой ездой — путешествиями и спортом для развлечения элиты бронзового века, — рассказывает руководитель проекта по гранту РНФ Владимир Питулько, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН. — В результате они стали ценным товаром, символом богатства и статуса, а потому их начали активно разводить. Об этом говорит сопоставление наших результатов с археологическими находками".По мнению исследователей, использование лошадей прежде всего в качестве средства передвижения, обеспечило резкий рост мобильности племен, населяющих Волго-Донской регион и дало им преимущество в боевых действиях.
https://ria.ru/20210601/superkhischniki-1734944167.html
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российский научный фонд, лошади, биология, генетика, археология, южно-уральский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука
18:00 20.10.2021 (обновлено: 18:29 20.10.2021)
 

Окончательно установлено происхождение домашних лошадей

© Фото : Ludovic OrlandoЛошади в степях Внутренней Монголии, Китай
Лошади в степях Внутренней Монголии, Китай - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : Ludovic Orlando
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Согласно результатам крупного международного исследования, в котором участвовали и российские ученые, современные лошади впервые появилась в Волго-Донском регионе 4200 лет назад в результате одомашнивания. Отбор всего по двум генам, отвечающим за крепкий костяк и послушание, привел к появлению у человека надежного помощника, сопровождающего его в течение нескольких тысячелетий. Статья опубликована в журнале Nature.
Приручение лошадей кардинально изменило жизнь древнего человека. С помощью этого сильного и быстрого животного он смог эффективнее передвигаться, вести хозяйство и покорять новые земли. Однако до сих пор у ученых не было однозначного ответа на вопросы о том, когда и где появились современные лошади и почему они вытеснили другие породы.
Группа из 162 ученых со всего мира во главе с профессором Людовиком Орландо (Ludovic Orlando) из Центра антропологии и геномики Университета Поля Сабатье в Тулузе наконец поставила точку в поисках происхождения современных лошадей. Исследование было поддержано в том числе грантами Российского научного фонда (РНФ).
Авторы расшифровали геномы 273 животных, живших в Евразии между 50 000 и 200 годами до нашей эры, и сравнили их с ДНК современных непарнокопытных. Оказалось, что лошадь в современном виде впервые появилась около 2 200 лет до нашей эры в Волго-Донском регионе. Исследование показало, что в это время здесь начал распространяться определенный генетический профиль, который в течение нескольких столетий вытеснил все популяции диких лошадей от Атлантики до Монголии.
Все прочие предполагаемые очаги появления современных лошадей, такие как Анатолия, Сибирь и Пиренейский полуостров, не подтвердились. В этих местах древние люди также пытались одомашнивать лошадей, но это были другие виды, не дожившие до наших дней.
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"Три года назад моя группа исследовала останки самых древних из известных на тот момент одомашненных лошадей — их возраст составил около 5,5 тысячелетий, — приводятся в пресс-релизе РНФ слова профессора Орландо. — Результаты расшифровки ДНК разочаровали: эти существа не оказались предками современных коней, которых мы пытались обнаружить. Нам нужно было искать дальше. Мы знали, что они появились в период между 6000 и 4000 лет назад".
Результаты исследования показывали, что что Евразию до этого момента населяли различные породы лошадей, но примерно между 2200 и 2000 годами до нашей эры произошла своего рода революция. В Понто-Каспийской степи, простирающейся от Черного моря до Урала, появился вид домашних лошадей, который постепенно распространился по всей Евразии, вытеснив прочие формы.
"Исследование охватило всю Евразию, потому что были изучены разные территории — претенденты на право считаться первичным очагом одомашнивания. Однако все они оказались ложными. Например, на поселении Ботай в Северном Казахстане обнаружены многочисленные археологические свидетельства знакомства человека с эти животным. Однако, по результатам анализа ДНК, эти 5500-летние лошади не были предками современных домашних лошадей. Уральские материалы, которым около 4000 лет, напротив, не оставляют сомнений в эксплуатации лошадей, в том числе при колесничной запряжке", — объясняет один из авторов статьи Андрей Епимахов из Южно-Уральского государственного университета.
Авторы обнаружили два ключевых гена, которые были характерны только для этого вида: один связан с послушным поведением, а второй отвечает за сильный позвоночник.
"Интересно, что популярность этих лошадей, положивших начало современному виду, во многом обусловлена не скотоводством, а именно верховой ездой — путешествиями и спортом для развлечения элиты бронзового века, — рассказывает руководитель проекта по гранту РНФ Владимир Питулько, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН. — В результате они стали ценным товаром, символом богатства и статуса, а потому их начали активно разводить. Об этом говорит сопоставление наших результатов с археологическими находками".
По мнению исследователей, использование лошадей прежде всего в качестве средства передвижения, обеспечило резкий рост мобильности племен, населяющих Волго-Донской регион и дало им преимущество в боевых действиях.
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