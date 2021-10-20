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Суд в Петербурге признал "Библию сатаны" запрещенной литературой
Суд в Петербурге признал "Библию сатаны" запрещенной литературой - РИА Новости, 20.10.2021
Суд в Петербурге признал "Библию сатаны" запрещенной литературой
Октябрьский районный суд удовлетворил административное исковое заявление заместителя прокурора Санкт-Петербурга о признании информации в книге "Библия сатаны"... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:39
2021-10-20T16:39
2021-10-20T16:39
происшествия
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд удовлетворил административное исковое заявление заместителя прокурора Санкт-Петербурга о признании информации в книге "Библия сатаны" экстремистской и запрещенной к распространению, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга."Суд признал книгу экстремистским материалом, запрещенным к распространению на территории РФ", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.Из иска следует, что по запросу УФСБ России Петербургу и Ленобласти центром экспертиз ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет" проведено исследование целевой направленности книги "Библия сатаны", изданной в 2009 году на 666 страницах, тиражом 166 экземпляров.Экспертиза показала, что в тексте книги имеются признаки унижения чувств христиан, выявлено поругание канонов Библии, бог сравнивается с трупом и бешеной собакой."Автор говорит о себе и группе людей, поклоняющейся сатане, в превосходной степени. Оправдывается насилие и жестокость. Информация в форме призывов побуждает осуществлять насильственные действия по отношению к людям и животным. Форма повествования о смерти, убийстве является манипулятивной", - сообщается в пресс-релизе.Эксперты и суд делают вывод, что содержание книги посягает на конституционные права граждан.
https://radiosputnik.ria.ru/20211018/ekstrimizm-1755069316.html
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происшествия, литература, санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет, россия
Суд в Петербурге признал "Библию сатаны" запрещенной литературой
Суд в Петербурге признал "Библию сатаны" экстремистской и запрещенной к распространению