"Ливии больше нет". Чему научила смерть Каддафи
© AP Photo / Sergei GritsЛивийский лидер Муаммар Каддафи в Минске, 3 ноября 2008
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. "Ливия может превратиться в Сомали Средиземноморья. Вы увидите миллионы нелегальных мигрантов. Насилие будет повсюду", — сказал незадолго до гибели Муаммар Каддафи. Лидера Джамахирии казнили 20 октября 2011 года. Но гражданская война в стране не закончилась. Десятилетие без Каддафи прошло в хаосе, и насилие действительно было повсюду.
От борьбы до дружбы с Западом
Выходец из довольно бедной семьи берберских кочевников получил власть в 1969-м в результате военного переворота, свергнувшего ливийскую монархию Идриса I. Желая объединить племена и этносы, Каддафи переплел социалистические идеи с традиционным исламом. Считал, что демократия возможна без партий и парламентов, отрицал частную собственность.
Новый политический режим — Джамахирия — не был ни республикой, ни монархией. Страна жила в основном за счет нефти, доходы тратили на социальные нужды. Государство строило школы, больницы, новое жилье. Но постепенно скатывалось к диктатуре: Каддафи душил бизнес, арестовывал тысячи несогласных.
Запад не вмешивался — до тех пор пока Каддафи не стал финансировать любых экстремистов, настроенных против США, Европы и Израиля, и поддерживать африканских диктаторов. С его подачи появилась боевая организация "Арабский легион", нацеленная на "исламизацию" и "арабизацию" разных стран.
Отношения Триполи с западными столицами стремительно ухудшались. В 1986-м на популярной у американских военных дискотеке La Belle в Западном Берлине прогремел взрыв. Бомбу заложили террористы, связанные с ливийскими спецслужбами. Узнав об этом, президент США Рональд Рейган приказал бомбить Триполи и Бенгази. Во время одного из авиаударов погибла четырехлетняя приемная дочь Каддафи.
© AP Photo / Hussein MallaРаботник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, Восточная Ливия. 26 февраля 2011
© AP Photo / Hussein Malla
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, Восточная Ливия. 26 февраля 2011
В отместку ливийские спецслужбы подорвали пассажирский самолет, летевший из Нью-Йорка в Лондон. Взрыв прогремел над шотландским городком Локерби. Погибли 259 человек.
В 1990-х Совбез ООН ввел против Триполи два пакета экономических санкций, касающихся столь важной для Ливии нефтяной отрасли.
В начале нулевых лидер Джамахирии решил помириться с США и Европой. Объявил об отказе от всех видов оружия массового уничтожения, признал ответственность за авиакатастрофу над Локерби. Санкции отменили, в страну пришли западные компании. Каддафи зачастил с визитами в европейские столицы.
Особую дружбу завязал с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Подписал контракт о строительстве совместного газопровода. После казни Каддафи выяснилось, что он спонсировал предвыборную кампанию Николя Саркози в надежде, что тот, став президентом, не забудет о старых друзьях. Запад очень своеобразно отблагодарил лидера Джамахирии.
Достать живым или мертвым
В феврале 2011-го в Бенгази, втором по величине городе Ливии, вспыхнули акции протеста. Вдохновленные быстрой сменой власти в Тунисе и Египте, уставшие от правления Каддафи люди вышли на улицы с требованием его отставки. Мятежников поддержали и другие города. Власти попытались подавить восстание танками, авиацией и артиллерией.
Возможно, это бы и удалось, но за бунтовщиков вступились США, Лига арабских государств и Евросоюз. Активнее всех — Великобритания и Франция во главе с Николя Саркози. Каддафи в конце апреля заявил, что готов к перемирию, призвал страны НАТО к переговорам. Но Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест ливийского лидера. А повстанцы объявили награду в 1,6 миллиона долларов за его голову.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖители Бенгази сжигают портреты Муаммара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи
Жители Бенгази сжигают портреты Муаммара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи
В конце августа оппозиция с помощью авиации альянса заняла Триполи. У Каддафи осталось всего два города — Бани-Валид и его родной Сирт. Там развернулись ожесточенные бои. Утром 20 октября мятежники в очередной раз штурмовали Сирт. Каддафи попытался вырваться из осады. Ходили слухи, что группа южноафриканских наемников собиралась вывезти его в Нигер.
Когда лояльные Джамахирии военные с большим количеством оружия и боеприпасов выезжали из города, их разбомбили самолеты НАТО. Каддафи ранили в голову и ноги. Его схватили и несколько часов жестоко издевались над ним, снимая на видео. Еле живого, истекающего кровью тащили за ноги по улицам Сирта, сыпали ему на раны песок.
А потом мертвое тело выставили на всеобщее обозрение в холодильнике для овощей в торговом центре в Мисурате. Похоронили в Ливийской пустыне. Могилы близких родственников в Сирте осквернили и уничтожили.
Без полковника
На Западе вздохнули с облегчением. Хиллари Клинтон, занимавшая тогда пост госсекретаря, рассмеялась со словами: "Это хорошая новость". Переходный национальный совет Ливии официально объявил об окончании боевых действий.
Посчитав, что миссия выполнена, силы НАТО 31 октября покинули страну. Но гражданская война продолжалась. Пришедший к власти Абдалла Абдуррахман аль-Тани обратился к мировому сообществу с просьбой нанести воздушные удары по его противникам. Вместо этого западные страны спешно эвакуировали своих дипломатов.
© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Страна погрузилась в хаос. Перейти от диктатуры к демократии не удалось. Ливию поделили разные вооруженные группировки, существующие за счет торговли наркотиками, алкоголем и оружием.
Сейчас на западе, в Триполи, заседает Правительство национального согласия, признанное ООН и возглавляемое исламистом Фаизом Сараджем. Ему помогают Катар, Турция и Италия. На востоке, в Тобруке, Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара контролирует большинство нефтяных месторождений. На их стороне Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Франция.
Население нищает. В городах перебои с электричеством, водой, бензином, интернетом. В Ливию стекаются экстремисты со всего мира, нелегальные мигранты, стремящиеся в Европейский союз.
Как государство Ливия больше не существует, считает научный сотрудник Центра востоковедческих исследований Данила Крылов. "Свержение и убийство Каддафи привело к уничтожению страны. Появится ли она снова — большой вопрос. Джамахирия как форма социально-экономического устройства неплохо работала. Не учли лишь одного — нежелания лидера делиться властью. Победившие оппозиционные силы не смогли сохранить ни экономику, ни общественное единство", — говорит он.
© AFP 2021 / Mustafa KamaciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж во время подписания турецко-ливийского меморандума о взаимопонимании
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж во время подписания турецко-ливийского меморандума о взаимопонимании
Произошедшее показало, что дружба с западными странами может кончиться очень печально, продолжает собеседник. Как только полковник уступил, попытался наладить взаимодействие, его предали, свергли и убили. А другого сильного лидера не было.
Международное сообщество не раз пыталось найти выход из ливийского конфликта — в основном с помощью конференций. В 2017-м противоборствующие стороны, казалось, договорились о прекращении огня, но выборы опять не состоялись. И вот новая попытка — президентскую кампанию назначили на конец декабря.
"В Ливии три исторические области: Триполитания, Киренаика и Феццан, — отмечает востоковед и публицист Андрей Онтиков. — Когда Каддафи свергли, опасались, что страна развалится на три части. И проблема сепаратизма по-прежнему очень остра. Люди живут надеждой на урегулирование. В марте согласовали консенсусную кандидатуру премьера. Но никто не гарантирует, что выборы пройдут так, как задумывалось. Прежние попытки преодолеть политический кризис перерастали в очередной виток напряженности и раздора".
25 декабря 2018, 08:00Каддафи возвращается: есть ли политическое будущее у сына полковника
Своим вероятным преемником Муаммар Каддафи считал старшего сына Сейф аль-Ислама. В 2011-м его арестовали на границе с Нигером. В июне 2017-го выпустили из тюрьмы. Он вернулся в Ливию, занялся политикой. Намекал, что готов участвовать в президентских выборах, но официально об этом пока не объявил. Хотя, судя по опросам, каждый второй ливиец готов проголосовать за него. Соперникам сына Каддафи такие рейтинги и не снились.