https://ria.ru/20211020/libya-1755271014.html

"Ливии больше нет". Чему научила смерть Каддафи

"Ливии больше нет". Чему научила смерть Каддафи - РИА Новости, 20.10.2021

"Ливии больше нет". Чему научила смерть Каддафи

"Ливия может превратиться в Сомали Средиземноморья. Вы увидите миллионы нелегальных мигрантов. Насилие будет повсюду", — сказал незадолго до гибели Муаммар... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T08:00

2021-10-20T08:00

2021-10-20T07:59

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. "Ливия может превратиться в Сомали Средиземноморья. Вы увидите миллионы нелегальных мигрантов. Насилие будет повсюду", — сказал незадолго до гибели Муаммар Каддафи. Лидера Джамахирии казнили 20 октября 2011 года. Но гражданская война в стране не закончилась. Десятилетие без Каддафи прошло в хаосе, и насилие действительно было повсюду.От борьбы до дружбы с ЗападомВыходец из довольно бедной семьи берберских кочевников получил власть в 1969-м в результате военного переворота, свергнувшего ливийскую монархию Идриса I. Желая объединить племена и этносы, Каддафи переплел социалистические идеи с традиционным исламом. Считал, что демократия возможна без партий и парламентов, отрицал частную собственность.Новый политический режим — Джамахирия — не был ни республикой, ни монархией. Страна жила в основном за счет нефти, доходы тратили на социальные нужды. Государство строило школы, больницы, новое жилье. Но постепенно скатывалось к диктатуре: Каддафи душил бизнес, арестовывал тысячи несогласных.Запад не вмешивался — до тех пор пока Каддафи не стал финансировать любых экстремистов, настроенных против США, Европы и Израиля, и поддерживать африканских диктаторов. С его подачи появилась боевая организация "Арабский легион", нацеленная на "исламизацию" и "арабизацию" разных стран.Отношения Триполи с западными столицами стремительно ухудшались. В 1986-м на популярной у американских военных дискотеке La Belle в Западном Берлине прогремел взрыв. Бомбу заложили террористы, связанные с ливийскими спецслужбами. Узнав об этом, президент США Рональд Рейган приказал бомбить Триполи и Бенгази. Во время одного из авиаударов погибла четырехлетняя приемная дочь Каддафи.В отместку ливийские спецслужбы подорвали пассажирский самолет, летевший из Нью-Йорка в Лондон. Взрыв прогремел над шотландским городком Локерби. Погибли 259 человек.В 1990-х Совбез ООН ввел против Триполи два пакета экономических санкций, касающихся столь важной для Ливии нефтяной отрасли.В начале нулевых лидер Джамахирии решил помириться с США и Европой. Объявил об отказе от всех видов оружия массового уничтожения, признал ответственность за авиакатастрофу над Локерби. Санкции отменили, в страну пришли западные компании. Каддафи зачастил с визитами в европейские столицы.Особую дружбу завязал с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Подписал контракт о строительстве совместного газопровода. После казни Каддафи выяснилось, что он спонсировал предвыборную кампанию Николя Саркози в надежде, что тот, став президентом, не забудет о старых друзьях. Запад очень своеобразно отблагодарил лидера Джамахирии.Достать живым или мертвымВ феврале 2011-го в Бенгази, втором по величине городе Ливии, вспыхнули акции протеста. Вдохновленные быстрой сменой власти в Тунисе и Египте, уставшие от правления Каддафи люди вышли на улицы с требованием его отставки. Мятежников поддержали и другие города. Власти попытались подавить восстание танками, авиацией и артиллерией.Возможно, это бы и удалось, но за бунтовщиков вступились США, Лига арабских государств и Евросоюз. Активнее всех — Великобритания и Франция во главе с Николя Саркози. Каддафи в конце апреля заявил, что готов к перемирию, призвал страны НАТО к переговорам. Но Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест ливийского лидера. А повстанцы объявили награду в 1,6 миллиона долларов за его голову.В конце августа оппозиция с помощью авиации альянса заняла Триполи. У Каддафи осталось всего два города — Бани-Валид и его родной Сирт. Там развернулись ожесточенные бои. Утром 20 октября мятежники в очередной раз штурмовали Сирт. Каддафи попытался вырваться из осады. Ходили слухи, что группа южноафриканских наемников собиралась вывезти его в Нигер.Когда лояльные Джамахирии военные с большим количеством оружия и боеприпасов выезжали из города, их разбомбили самолеты НАТО. Каддафи ранили в голову и ноги. Его схватили и несколько часов жестоко издевались над ним, снимая на видео. Еле живого, истекающего кровью тащили за ноги по улицам Сирта, сыпали ему на раны песок.А потом мертвое тело выставили на всеобщее обозрение в холодильнике для овощей в торговом центре в Мисурате. Похоронили в Ливийской пустыне. Могилы близких родственников в Сирте осквернили и уничтожили.Без полковникаНа Западе вздохнули с облегчением. Хиллари Клинтон, занимавшая тогда пост госсекретаря, рассмеялась со словами: "Это хорошая новость". Переходный национальный совет Ливии официально объявил об окончании боевых действий.Посчитав, что миссия выполнена, силы НАТО 31 октября покинули страну. Но гражданская война продолжалась. Пришедший к власти Абдалла Абдуррахман аль-Тани обратился к мировому сообществу с просьбой нанести воздушные удары по его противникам. Вместо этого западные страны спешно эвакуировали своих дипломатов.Страна погрузилась в хаос. Перейти от диктатуры к демократии не удалось. Ливию поделили разные вооруженные группировки, существующие за счет торговли наркотиками, алкоголем и оружием.Сейчас на западе, в Триполи, заседает Правительство национального согласия, признанное ООН и возглавляемое исламистом Фаизом Сараджем. Ему помогают Катар, Турция и Италия. На востоке, в Тобруке, Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара контролирует большинство нефтяных месторождений. На их стороне Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Франция.Население нищает. В городах перебои с электричеством, водой, бензином, интернетом. В Ливию стекаются экстремисты со всего мира, нелегальные мигранты, стремящиеся в Европейский союз.Как государство Ливия больше не существует, считает научный сотрудник Центра востоковедческих исследований Данила Крылов. "Свержение и убийство Каддафи привело к уничтожению страны. Появится ли она снова — большой вопрос. Джамахирия как форма социально-экономического устройства неплохо работала. Не учли лишь одного — нежелания лидера делиться властью. Победившие оппозиционные силы не смогли сохранить ни экономику, ни общественное единство", — говорит он.Произошедшее показало, что дружба с западными странами может кончиться очень печально, продолжает собеседник. Как только полковник уступил, попытался наладить взаимодействие, его предали, свергли и убили. А другого сильного лидера не было.Международное сообщество не раз пыталось найти выход из ливийского конфликта — в основном с помощью конференций. В 2017-м противоборствующие стороны, казалось, договорились о прекращении огня, но выборы опять не состоялись. И вот новая попытка — президентскую кампанию назначили на конец декабря."В Ливии три исторические области: Триполитания, Киренаика и Феццан, — отмечает востоковед и публицист Андрей Онтиков. — Когда Каддафи свергли, опасались, что страна развалится на три части. И проблема сепаратизма по-прежнему очень остра. Люди живут надеждой на урегулирование. В марте согласовали консенсусную кандидатуру премьера. Но никто не гарантирует, что выборы пройдут так, как задумывалось. Прежние попытки преодолеть политический кризис перерастали в очередной виток напряженности и раздора".Своим вероятным преемником Муаммар Каддафи считал старшего сына Сейф аль-Ислама. В 2011-м его арестовали на границе с Нигером. В июне 2017-го выпустили из тюрьмы. Он вернулся в Ливию, занялся политикой. Намекал, что готов участвовать в президентских выборах, но официально об этом пока не объявил. Хотя, судя по опросам, каждый второй ливиец готов проголосовать за него. Соперникам сына Каддафи такие рейтинги и не снились.

https://ria.ru/20181225/1548602611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, триполи, евросоюз, хиллари клинтон, халифа хафтар