https://ria.ru/20211020/kultura-1755464001.html
Директор Национального балета Испании рассказал о гастролях в России
Директор Национального балета Испании рассказал о гастролях в России - РИА Новости, 20.10.2021
Директор Национального балета Испании рассказал о гастролях в России
Национальный балет Испании спустя десять лет после последних гастролей возвращается в Санкт-Петербург, он примет участие в международном фестивале балета Dance... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:34
2021-10-20T18:34
2021-10-20T18:34
испания
мариинский театр
балет
россия
культура
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МАДРИД, 20 окт – РИА Новости, Елена Шестернина. Национальный балет Испании спустя десять лет после последних гастролей возвращается в Санкт-Петербург, он примет участие в международном фестивале балета Dance Open, это его первые зарубежные гастроли с начала эпидемии, рассказал РИА Новости директор Национального балета Испании, хореограф и знаменитый исполнитель фламенко Рубен Ольмо.Ежегодный фестиваль Dance Open, отмечающий в этом году двадцатилетие, пройдет с 6 по 14 ноября. Национальный балет Испании привезет в северную столицу России несколько постановок – "Обращения" (состоит из двух частей - "Зов болеро" и "Хауленья"), "Вечная Иберия" (испанский стилизованный танец), "О, фламенко. Памяти Марио Майя" (посвящение танцовщику и хореографу Марио Майя, основавшему Театр танца Андалусии и создавшему новый стиль – смешение балета и фламенко).В прошлом году солисты Национального балета принимали участие в гала-концерте фестиваля c "Испанским каприччио", однако в полном составе на Dance Open он будет впервые, рассказал Ольмо.В последний раз Национальный балет Испании был в России, в Мариинском театре, около десяти лет назад."Сейчас у нас есть желание вернуться и, если возможно, то возвращаться каждый год. Для меня это очень важно. Российская публика проявляет большой интерес к культуре, чувствуется, что она понимает в культуре, в балете, ей очень нравится испанский танец и фламенко. Видеть в театре публику, которая может оценить, это чудесно", - сказал Ольмо, который сам неоднократно гастролировал в России."С моей собственной труппой я ездил много раз в Россию, в Санкт-Петербург. Это всегда удовольствие работать там", - сказал танцор.С Санкт-Петербурга Национальный балет Испании возобновляет полноценные зарубежные гастроли, вынужденно прерванные во время эпидемии – в планах отправиться в Японию, Мексику и Грецию с "Обращениями", постановкой, посвященной столетию великого испанского танцора и хореографа Антонио Руиса Солера (она была на прошлой неделе показана в Королевском театре в Мадриде), а также "Белья Отеро" (премьера состоялась в театре Сарсуэла в июне).Ольмо признался, что труппе не просто дается время пандемии, особенно три месяца в прошлом году, на пике, когда "три месяца сидели дома" и это "было самым тяжелым". Затем постепенно возобновились репетиции и выступления – со строгими санитарными мерами, масками, ограниченном количестве зрителей в залах."У нас большой балет – 57 танцоров, девять музыкантов-исполнителей фламенко. Изменить каждодневную жизнь, приспособиться к определенному протоколу - сложный процесс для такого количества людей в одном зале", - признался Ольмо.Тогда же балет начал проводить "курсы и мастерские онлайн, чтобы все желающие могли увидеть, как проходят репетиции, как работает Национальный балет, могли насладиться работой хореографов, танцоров, посмотреть интервью и немного больше узнать о Национальном балете", - рассказал он."Национальный балет Испании – это один из самых "полных" балетов, которые есть в мире, единственный в своем роде, потому что он включает почти все спектры танцев – и технику классического балета, и технику современного танца, и испанскую технику, которая состоит в стилизованном стиле школы фламенко и испанского фольклора. Это уникальный в мире балет, и танцоры очень хорошо подготовлены с технической точки зрения", - рассказал знаменитый танцор.
https://ria.ru/20211019/mariinskiy-1755167224.html
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испания, мариинский театр, балет, россия, культура
Директор Национального балета Испании рассказал о гастролях в России
Испанский хореограф Ольмо: в России всегда приятно работать
МАДРИД, 20 окт – РИА Новости, Елена Шестернина.
Национальный балет Испании
спустя десять лет после последних гастролей возвращается в Санкт-Петербург
, он примет участие в международном фестивале балета Dance Open, это его первые зарубежные гастроли с начала эпидемии, рассказал РИА Новости директор Национального балета Испании, хореограф и знаменитый исполнитель фламенко Рубен Ольмо.
Ежегодный фестиваль Dance Open, отмечающий в этом году двадцатилетие, пройдет с 6 по 14 ноября. Национальный балет Испании привезет в северную столицу России
несколько постановок – "Обращения" (состоит из двух частей - "Зов болеро" и "Хауленья"), "Вечная Иберия" (испанский стилизованный танец), "О, фламенко. Памяти Марио Майя" (посвящение танцовщику и хореографу Марио Майя, основавшему Театр танца Андалусии
и создавшему новый стиль – смешение балета и фламенко).
В прошлом году солисты Национального балета принимали участие в гала-концерте фестиваля c "Испанским каприччио", однако в полном составе на Dance Open он будет впервые, рассказал Ольмо.
В последний раз Национальный балет Испании был в России, в Мариинском театре
, около десяти лет назад.
"Сейчас у нас есть желание вернуться и, если возможно, то возвращаться каждый год. Для меня это очень важно. Российская публика проявляет большой интерес к культуре, чувствуется, что она понимает в культуре, в балете, ей очень нравится испанский танец и фламенко. Видеть в театре публику, которая может оценить, это чудесно", - сказал Ольмо, который сам неоднократно гастролировал в России.
"С моей собственной труппой я ездил много раз в Россию, в Санкт-Петербург. Это всегда удовольствие работать там", - сказал танцор.
С Санкт-Петербурга Национальный балет Испании возобновляет полноценные зарубежные гастроли, вынужденно прерванные во время эпидемии – в планах отправиться в Японию
, Мексику
и Грецию
с "Обращениями", постановкой, посвященной столетию великого испанского танцора и хореографа Антонио Руиса Солера (она была на прошлой неделе показана в Королевском театре в Мадриде
), а также "Белья Отеро" (премьера состоялась в театре Сарсуэла в июне).
Ольмо признался, что труппе не просто дается время пандемии, особенно три месяца в прошлом году, на пике, когда "три месяца сидели дома" и это "было самым тяжелым". Затем постепенно возобновились репетиции и выступления – со строгими санитарными мерами, масками, ограниченном количестве зрителей в залах.
"У нас большой балет – 57 танцоров, девять музыкантов-исполнителей фламенко. Изменить каждодневную жизнь, приспособиться к определенному протоколу - сложный процесс для такого количества людей в одном зале", - признался Ольмо.
Тогда же балет начал проводить "курсы и мастерские онлайн, чтобы все желающие могли увидеть, как проходят репетиции, как работает Национальный балет, могли насладиться работой хореографов, танцоров, посмотреть интервью и немного больше узнать о Национальном балете", - рассказал он.
"Национальный балет Испании – это один из самых "полных" балетов, которые есть в мире, единственный в своем роде, потому что он включает почти все спектры танцев – и технику классического балета, и технику современного танца, и испанскую технику, которая состоит в стилизованном стиле школы фламенко и испанского фольклора. Это уникальный в мире балет, и танцоры очень хорошо подготовлены с технической точки зрения", - рассказал знаменитый танцор.