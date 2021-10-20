https://ria.ru/20211020/kuba-1755475104.html

Куба отменяет карантин и ПЦР-тест по прибытии для иностранных туристов

Куба отменяет карантин и ПЦР-тест по прибытии для иностранных туристов - РИА Новости, 20.10.2021

Куба отменяет карантин и ПЦР-тест по прибытии для иностранных туристов

Власти Кубы с 7 ноября отменяют обязательный карантин для иностранцев, въезжающих на остров, проведение ПЦР-тестов на границе прекратят 15 ноября, сообщил... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:32

2021-10-20T17:32

2021-10-20T19:43

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МЕХИКО, 20 окт - РИА Новости. Власти Кубы с 7 ноября отменяют обязательный карантин для иностранцев, въезжающих на остров, проведение ПЦР-тестов на границе прекратят 15 ноября, сообщил министр туризма Хуан Гарсиа в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в фейсбуке.Выполнение ПЦР-тестов для всех въезжающих на Кубу прекратят к 15 ноября, в аэропортах продолжат лишь выборочное тестирование. Все путешественники, кубинцы или иностранцы, которые прибывают в страну, должны предъявить "паспорт здоровья" либо международный сертификат о вакцинации против COVID-19, в том числе любыми российскими препаратами. Путешественники, у которые этих документов нет, должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, выполненный в сертифицированной лаборатории в стране отправления не более чем за 72 часа до поездки, следует из презентации, представленной в ходе выступления.Снятие ограничений на Кубе стало возможным благодаря массовой вакцинации против COVID-19. На сегодняшний день в стране хотя бы одной дозой привиты 99,2% населения, полной схемой из трех доз - 69,2% жителей старше двух лет.На данный момент из России летают рейсы на популярные курорты Варадеро и на Кайо-Коко.

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

https://ria.ru/20211019/seyshely-1755063632.html

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куба, новости - туризм, варадеро, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь