https://ria.ru/20211020/kuba-1755475104.html
Куба отменяет карантин и ПЦР-тест по прибытии для иностранных туристов
Куба отменяет карантин и ПЦР-тест по прибытии для иностранных туристов - РИА Новости, 20.10.2021
Куба отменяет карантин и ПЦР-тест по прибытии для иностранных туристов
Власти Кубы с 7 ноября отменяют обязательный карантин для иностранцев, въезжающих на остров, проведение ПЦР-тестов на границе прекратят 15 ноября, сообщил... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:32
2021-10-20T17:32
2021-10-20T19:43
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МЕХИКО, 20 окт - РИА Новости. Власти Кубы с 7 ноября отменяют обязательный карантин для иностранцев, въезжающих на остров, проведение ПЦР-тестов на границе прекратят 15 ноября, сообщил министр туризма Хуан Гарсиа в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в фейсбуке.Выполнение ПЦР-тестов для всех въезжающих на Кубу прекратят к 15 ноября, в аэропортах продолжат лишь выборочное тестирование. Все путешественники, кубинцы или иностранцы, которые прибывают в страну, должны предъявить "паспорт здоровья" либо международный сертификат о вакцинации против COVID-19, в том числе любыми российскими препаратами. Путешественники, у которые этих документов нет, должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, выполненный в сертифицированной лаборатории в стране отправления не более чем за 72 часа до поездки, следует из презентации, представленной в ходе выступления.Снятие ограничений на Кубе стало возможным благодаря массовой вакцинации против COVID-19. На сегодняшний день в стране хотя бы одной дозой привиты 99,2% населения, полной схемой из трех доз - 69,2% жителей старше двух лет.На данный момент из России летают рейсы на популярные курорты Варадеро и на Кайо-Коко.
https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html
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куба, новости - туризм, варадеро, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
17:32 20.10.2021 (обновлено: 19:43 20.10.2021)
Куба отменяет карантин и ПЦР-тест по прибытии для иностранных туристов
Власти Кубы с 7 ноября отменяют обязательный карантин для въезжающих иностранцев
МЕХИКО, 20 окт - РИА Новости. Власти Кубы с 7 ноября отменяют обязательный карантин для иностранцев, въезжающих на остров, проведение ПЦР-тестов на границе прекратят 15 ноября, сообщил министр туризма Хуан Гарсиа в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в фейсбуке.
Выполнение ПЦР-тестов для всех въезжающих на Кубу прекратят к 15 ноября, в аэропортах продолжат лишь выборочное тестирование. Все путешественники, кубинцы или иностранцы, которые прибывают в страну, должны предъявить "паспорт здоровья" либо международный сертификат о вакцинации против COVID-19, в том числе любыми российскими препаратами.
Путешественники, у которые этих документов нет, должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, выполненный в сертифицированной лаборатории в стране отправления не более чем за 72 часа до поездки, следует из презентации, представленной в ходе выступления.
Снятие ограничений на Кубе стало возможным благодаря массовой вакцинации против COVID-19. На сегодняшний день в стране хотя бы одной дозой привиты 99,2% населения, полной схемой из трех доз - 69,2% жителей старше двух лет.
На данный момент из России летают рейсы на популярные курорты Варадеро и на Кайо-Коко.