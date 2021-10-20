https://ria.ru/20211020/krym-1755329083.html
В Крыму обновился антирекорд по числу новых случаев COVID-19 за сутки
В Крыму обновился антирекорд по числу новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 20.10.2021
В Крыму обновился антирекорд по числу новых случаев COVID-19 за сутки
Ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная, рост числа заболевавших продолжается, разворачиваются дополнительные койки, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T09:56
2021-10-20T09:56
2021-10-20T10:06
распространение коронавируса
республика крым
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594916300_126:494:2780:1987_1920x0_80_0_0_ebfd35624e0c54a6ee55406c0cbf17cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная, рост числа заболевавших продолжается, разворачиваются дополнительные койки, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было выявлено 18 октября – 604 случая. Максимум обновляется уже около трех недель подряд."Ситуация напряженная в Республике Крым. За прошедшие сутки выявлено 612 новых случаев. Мы перешли психологическую отметку в 600 случаев за сутки и, к сожалению, стабилизации процесса нет, каждый день на 3-5% число заболевших увеличивается", - сказал журналистам Лясковский.По его словам, в регионе активно разворачивают дополнительные койки для лечения людей с коронавирусом.
https://ria.ru/20211019/golikova-1755213317.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594916300_464:507:2519:2048_1920x0_80_0_0_ad341b2e3e20d1653c6798ad6fef8ad5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
09:56 20.10.2021 (обновлено: 10:06 20.10.2021)
В Крыму обновился антирекорд по числу новых случаев COVID-19 за сутки
Заммининистра здравоохранения Крыма Лясковский назвал ситуацию с COVID-19 напряженной