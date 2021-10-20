https://ria.ru/20211020/krym-1755329083.html

В Крыму обновился антирекорд по числу новых случаев COVID-19 за сутки

В Крыму обновился антирекорд по числу новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 20.10.2021

В Крыму обновился антирекорд по числу новых случаев COVID-19 за сутки

Ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная, рост числа заболевавших продолжается, разворачиваются дополнительные койки, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T09:56

2021-10-20T09:56

2021-10-20T10:06

распространение коронавируса

республика крым

коронавирус covid-19

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новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная, рост числа заболевавших продолжается, разворачиваются дополнительные койки, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было выявлено 18 октября – 604 случая. Максимум обновляется уже около трех недель подряд."Ситуация напряженная в Республике Крым. За прошедшие сутки выявлено 612 новых случаев. Мы перешли психологическую отметку в 600 случаев за сутки и, к сожалению, стабилизации процесса нет, каждый день на 3-5% число заболевших увеличивается", - сказал журналистам Лясковский.По его словам, в регионе активно разворачивают дополнительные койки для лечения людей с коронавирусом.

https://ria.ru/20211019/golikova-1755213317.html

республика крым

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республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм