https://ria.ru/20211020/kriminal-1755453642.html

Российские муфтии рассказали, как противостоять интернет-вербовщикам

Российские муфтии рассказали, как противостоять интернет-вербовщикам - РИА Новости, 20.10.2021

Российские муфтии рассказали, как противостоять интернет-вербовщикам

Чтобы не попасть женщинам в секс-рабство и не быть завербованными экстремистами нужно с осторожностью общаться в интернете, перепроверять информацию у... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:50

2021-10-20T17:50

2021-10-20T18:12

москва

ильдар аляутдинов

центральное духовное управление мусульман россии

альбир крганов

духовное управление мусульман г. москвы

россия

религия

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744566670_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f5cadd42df76cf828397dc2793faa76b.jpg

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Чтобы не попасть женщинам в секс-рабство и не быть завербованными экстремистами нужно с осторожностью общаться в интернете, перепроверять информацию у официальных лиц и советоваться с духовенством при принятии решения о получении образования за рубежом, посоветовали опрошенные РИА Новости муфтии.Не попасть в "медовую ловушку"Ранее СМИ сообщили, что Василеостровский районный суд Петебурга вынес приговор Мукаилгаджи Магомедову, который, как утверждается, искал женщин для продажи в секс-рабство и убедил 19-летнюю гражданку поехать с ним в Египет якобы, чтобы получить религиозное образование. Уточняется, что суд признал Магомедова виновным в преступлениях по ч.2 ст.127.1 УК РФ (торговля людьми) и ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении).В свою очередь, зампредседателя комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов призвал с осторожностью контактировать с людьми через социальные сети, поскольку "это типичный инструмент в практике мошенников и псевдоисламских вербовщиков"."Статистика говорит об активизации мошенников в социальных сетях. А для девушек и молодых женщин такие оналйн-знакомства особенно опасны и неперспективны. Известны случаи, когда от одного года до трёх лет происходит развитие "романтических отношений", а по факту идёт обработка и подготовка объекта в так называемой "медовой ловушке". Могут похитить, обесчестить, втянуть в какие-то тёмные и противозаконные дела", - предупредил Крганов.По мнению муфтия, законодательно государство не всегда успевает защитить граждан, ведь "буквально на наших глазах идёт обновление законов о защите персональных данных, травле, доведении до суицида в интернете"."При любых подозрениях молодым людям необходимо в первую очередь информировать своих родителей, родственников и если есть серьезные подозрения, что общение происходит с преступником, то, конечно, необходимо подключать правоохранительные органы", - советует муфтий.Вместе с тем, он отметил, что не все предложения об образовании - это уловка, однако "всегда важно перепроверять информацию и не верить на слово кому-либо", а "у серьёзных организаций существуют свои электронные ресурсы, контакты, по которым можно связаться и уточнить, в том числе про людей, которые предлагают организовать подобные услуги"."Также считаю, что очень важно открыто рассказывать об угрозах молодежи, предостерегать их. Знакомиться и общаться можно вживую, организовать правильное общение с точки зрения исламского права и адаба. Мы, например, поддерживаем желание и стремление общаться внутри нашего сообщества в Духовном собрании мусульман России", - заключил собеседник агентства.Религиозное образованиеВ свою очередь, муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов из Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) считает, что учеба за рубежом "дает возможность исследовать другую страну, получить навыки коммуникации у носителей языка и жить в мусульманском обществе", но "этот шаг должен быть обдуманным и взвешенным, особенно в современных реалиях, когда есть риск попасться на удочку мошенников и преступников"."Если у мусульманина или мусульманки есть намерение получить образование в другой стране, то важно искать достоверную информацию и действовать только через официальные лица или учреждения. На первом этапе будет правильно переговорить и с местными имамами, которые помогут в этом вопросе советом или проверенными контактами", - сказал Аляутдинов.Также он посоветовал обратиться в департамент международных дел ДУМ РФ, который "тесно взаимодействует с зарубежными учебными заведениями и может предоставить всю необходимую информацию" или связаться с посольством или официальным представительством страны, куда человек намерен поехать учиться."Необходимо учесть, что в мире существует достаточно много разных течений и убеждений, у каждой страны своя специфика и свои традиции. Поэтому максимально важно получить хорошие, достоверные знания, которые после возвращения на родину позволят адаптироваться к российским реалиям….Важно понимать, у кого ты будешь черпать знания и мудрость, какие люди будут в твоем окружении. Если об этом не позаботиться заранее, то, как показывает практика, все может завершиться печально", - предупредил муфтий.Он добавил, что сегодня в России "достаточно много учебных заведений, где можно получить качественное религиозное образование", среди которых - медресе, колледжи и вузы.Госдума в марте 2021 года приняла поправки в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях". Согласно документу, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к проекту закона, - "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".

https://ria.ru/20210910/muftiy-1749488776.html

https://ria.ru/20210715/moshenniki-1741370070.html

https://ria.ru/20210730/muftiy-1743673403.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, ильдар аляутдинов, центральное духовное управление мусульман россии, альбир крганов, духовное управление мусульман г. москвы, россия, религия