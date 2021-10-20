Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211020/kriminal-1755453642.html
Российские муфтии рассказали, как противостоять интернет-вербовщикам
Российские муфтии рассказали, как противостоять интернет-вербовщикам - РИА Новости, 20.10.2021
Российские муфтии рассказали, как противостоять интернет-вербовщикам
Чтобы не попасть женщинам в секс-рабство и не быть завербованными экстремистами нужно с осторожностью общаться в интернете, перепроверять информацию у... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:50
2021-10-20T18:12
москва
ильдар аляутдинов
центральное духовное управление мусульман россии
альбир крганов
духовное управление мусульман г. москвы
россия
религия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744566670_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f5cadd42df76cf828397dc2793faa76b.jpg
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Чтобы не попасть женщинам в секс-рабство и не быть завербованными экстремистами нужно с осторожностью общаться в интернете, перепроверять информацию у официальных лиц и советоваться с духовенством при принятии решения о получении образования за рубежом, посоветовали опрошенные РИА Новости муфтии.Не попасть в "медовую ловушку"Ранее СМИ сообщили, что Василеостровский районный суд Петебурга вынес приговор Мукаилгаджи Магомедову, который, как утверждается, искал женщин для продажи в секс-рабство и убедил 19-летнюю гражданку поехать с ним в Египет якобы, чтобы получить религиозное образование. Уточняется, что суд признал Магомедова виновным в преступлениях по ч.2 ст.127.1 УК РФ (торговля людьми) и ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении).В свою очередь, зампредседателя комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов призвал с осторожностью контактировать с людьми через социальные сети, поскольку "это типичный инструмент в практике мошенников и псевдоисламских вербовщиков"."Статистика говорит об активизации мошенников в социальных сетях. А для девушек и молодых женщин такие оналйн-знакомства особенно опасны и неперспективны. Известны случаи, когда от одного года до трёх лет происходит развитие "романтических отношений", а по факту идёт обработка и подготовка объекта в так называемой "медовой ловушке". Могут похитить, обесчестить, втянуть в какие-то тёмные и противозаконные дела", - предупредил Крганов.По мнению муфтия, законодательно государство не всегда успевает защитить граждан, ведь "буквально на наших глазах идёт обновление законов о защите персональных данных, травле, доведении до суицида в интернете"."При любых подозрениях молодым людям необходимо в первую очередь информировать своих родителей, родственников и если есть серьезные подозрения, что общение происходит с преступником, то, конечно, необходимо подключать правоохранительные органы", - советует муфтий.Вместе с тем, он отметил, что не все предложения об образовании - это уловка, однако "всегда важно перепроверять информацию и не верить на слово кому-либо", а "у серьёзных организаций существуют свои электронные ресурсы, контакты, по которым можно связаться и уточнить, в том числе про людей, которые предлагают организовать подобные услуги"."Также считаю, что очень важно открыто рассказывать об угрозах молодежи, предостерегать их. Знакомиться и общаться можно вживую, организовать правильное общение с точки зрения исламского права и адаба. Мы, например, поддерживаем желание и стремление общаться внутри нашего сообщества в Духовном собрании мусульман России", - заключил собеседник агентства.Религиозное образованиеВ свою очередь, муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов из Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) считает, что учеба за рубежом "дает возможность исследовать другую страну, получить навыки коммуникации у носителей языка и жить в мусульманском обществе", но "этот шаг должен быть обдуманным и взвешенным, особенно в современных реалиях, когда есть риск попасться на удочку мошенников и преступников"."Если у мусульманина или мусульманки есть намерение получить образование в другой стране, то важно искать достоверную информацию и действовать только через официальные лица или учреждения. На первом этапе будет правильно переговорить и с местными имамами, которые помогут в этом вопросе советом или проверенными контактами", - сказал Аляутдинов.Также он посоветовал обратиться в департамент международных дел ДУМ РФ, который "тесно взаимодействует с зарубежными учебными заведениями и может предоставить всю необходимую информацию" или связаться с посольством или официальным представительством страны, куда человек намерен поехать учиться."Необходимо учесть, что в мире существует достаточно много разных течений и убеждений, у каждой страны своя специфика и свои традиции. Поэтому максимально важно получить хорошие, достоверные знания, которые после возвращения на родину позволят адаптироваться к российским реалиям….Важно понимать, у кого ты будешь черпать знания и мудрость, какие люди будут в твоем окружении. Если об этом не позаботиться заранее, то, как показывает практика, все может завершиться печально", - предупредил муфтий.Он добавил, что сегодня в России "достаточно много учебных заведений, где можно получить качественное религиозное образование", среди которых - медресе, колледжи и вузы.Госдума в марте 2021 года приняла поправки в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях". Согласно документу, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к проекту закона, - "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".
https://ria.ru/20210910/muftiy-1749488776.html
https://ria.ru/20210715/moshenniki-1741370070.html
https://ria.ru/20210730/muftiy-1743673403.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744566670_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_e2f780193aabc4d456b7d1d78f85b894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, ильдар аляутдинов, центральное духовное управление мусульман россии, альбир крганов, духовное управление мусульман г. москвы, россия, религия
17:50 20.10.2021 (обновлено: 18:12 20.10.2021)
 
Российские муфтии рассказали, как противостоять интернет-вербовщикам

Муфтии предупредили об активизации вербовщиков и экстремистов в соцсетях

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтраница сайта Twitter в окне браузера компьютера
Страница сайта Twitter в окне браузера компьютера - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Чтобы не попасть женщинам в секс-рабство и не быть завербованными экстремистами нужно с осторожностью общаться в интернете, перепроверять информацию у официальных лиц и советоваться с духовенством при принятии решения о получении образования за рубежом, посоветовали опрошенные РИА Новости муфтии.

Не попасть в "медовую ловушку"

Ранее СМИ сообщили, что Василеостровский районный суд Петебурга вынес приговор Мукаилгаджи Магомедову, который, как утверждается, искал женщин для продажи в секс-рабство и убедил 19-летнюю гражданку поехать с ним в Египет якобы, чтобы получить религиозное образование. Уточняется, что суд признал Магомедова виновным в преступлениях по ч.2 ст.127.1 УК РФ (торговля людьми) и ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении).
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
10 сентября, 11:56Религия
Муфтий обеспокоен влиянием талибов на мусульман Средней Азии
В свою очередь, зампредседателя комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов призвал с осторожностью контактировать с людьми через социальные сети, поскольку "это типичный инструмент в практике мошенников и псевдоисламских вербовщиков".
"Статистика говорит об активизации мошенников в социальных сетях. А для девушек и молодых женщин такие оналйн-знакомства особенно опасны и неперспективны. Известны случаи, когда от одного года до трёх лет происходит развитие "романтических отношений", а по факту идёт обработка и подготовка объекта в так называемой "медовой ловушке". Могут похитить, обесчестить, втянуть в какие-то тёмные и противозаконные дела", - предупредил Крганов.
По мнению муфтия, законодательно государство не всегда успевает защитить граждан, ведь "буквально на наших глазах идёт обновление законов о защите персональных данных, травле, доведении до суицида в интернете".
"При любых подозрениях молодым людям необходимо в первую очередь информировать своих родителей, родственников и если есть серьезные подозрения, что общение происходит с преступником, то, конечно, необходимо подключать правоохранительные органы", - советует муфтий.
Вместе с тем, он отметил, что не все предложения об образовании - это уловка, однако "всегда важно перепроверять информацию и не верить на слово кому-либо", а "у серьёзных организаций существуют свои электронные ресурсы, контакты, по которым можно связаться и уточнить, в том числе про людей, которые предлагают организовать подобные услуги".
Мусульмане-паломники в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 13:18Религия
Муфтий рассказал об обманутых из-за хаджа паломниках
"Также считаю, что очень важно открыто рассказывать об угрозах молодежи, предостерегать их. Знакомиться и общаться можно вживую, организовать правильное общение с точки зрения исламского права и адаба. Мы, например, поддерживаем желание и стремление общаться внутри нашего сообщества в Духовном собрании мусульман России", - заключил собеседник агентства.

Религиозное образование

В свою очередь, муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов из Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) считает, что учеба за рубежом "дает возможность исследовать другую страну, получить навыки коммуникации у носителей языка и жить в мусульманском обществе", но "этот шаг должен быть обдуманным и взвешенным, особенно в современных реалиях, когда есть риск попасться на удочку мошенников и преступников".
"Если у мусульманина или мусульманки есть намерение получить образование в другой стране, то важно искать достоверную информацию и действовать только через официальные лица или учреждения. На первом этапе будет правильно переговорить и с местными имамами, которые помогут в этом вопросе советом или проверенными контактами", - сказал Аляутдинов.
Также он посоветовал обратиться в департамент международных дел ДУМ РФ, который "тесно взаимодействует с зарубежными учебными заведениями и может предоставить всю необходимую информацию" или связаться с посольством или официальным представительством страны, куда человек намерен поехать учиться.
"Необходимо учесть, что в мире существует достаточно много разных течений и убеждений, у каждой страны своя специфика и свои традиции. Поэтому максимально важно получить хорошие, достоверные знания, которые после возвращения на родину позволят адаптироваться к российским реалиям….Важно понимать, у кого ты будешь черпать знания и мудрость, какие люди будут в твоем окружении. Если об этом не позаботиться заранее, то, как показывает практика, все может завершиться печально", - предупредил муфтий.
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 17:40Религия
Муфтий Москвы высказался об отдельных вагонах метро для женщин
Он добавил, что сегодня в России "достаточно много учебных заведений, где можно получить качественное религиозное образование", среди которых - медресе, колледжи и вузы.
Госдума в марте 2021 года приняла поправки в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях". Согласно документу, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.
Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к проекту закона, - "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".
 
РелигияМоскваИльдар АляутдиновЦентральное духовное управление мусульман РоссииАльбир КргановДуховное управление мусульман г. МосквыРоссияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснок