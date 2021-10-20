https://ria.ru/20211020/kriminal-1755404198.html

Суд отложил рассмотрение ходатайства об освобождении экс-замглавы ФСИН

Суд отложил рассмотрение ходатайства об освобождении экс-замглавы ФСИН - РИА Новости, 20.10.2021

Суд отложил рассмотрение ходатайства об освобождении экс-замглавы ФСИН

Лефортовский суд Москвы во второй раз отложил рассмотрение ходатайства защиты об освобождении от наказания в колонии бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова из-за РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:53

2021-10-20T14:53

2021-10-20T20:14

происшествия

лефортовский суд г. москвы

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

олег коршунов

криминал

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы во второй раз отложил рассмотрение ходатайства защиты об освобождении от наказания в колонии бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова из-за его болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Рассмотрение ходатайства об освобождении Коршунова от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжёлой болезнью отложено на 2 ноября в 14.00", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что Коршунова, который содержится в СИЗО "Лефортово", не доставили в суд.Изначально заседание было назначено на 4 октября и уже один раз откладывалось по аналогичной причине.По словам адвоката Коршунова Александра Линникова, у его клиента миастения - тяжёлое заболевание нервной системы, включенное в перечень постановления правительства как препятствующее отбыванию наказания."Однако по сей день не готово заключение медицинский комиссии ФСИН, которая должна формально подтвердить диагноз, ранее поставленный авторитетней специализированной медицинский организацией — Московским миастеническим центром при ГКБ-23", - сказал Линников РИА Новости.Он уточнил, что Коршунова увезли на медицинское освидетельствование, после чего будет составлено заключение с диагнозом.В послужном списке Коршунова уже есть два приговора. В 2019 году он получил семь лет колонии за хищение более 263 миллионов рублей, предназначенных для закупки обуви заключенным, в 2020-м ему добавили еще два года по делу о растрате более 155 миллионов при заключении контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара.Также он является фигурантом дела о хищении почти 95 миллионов рублей, выделенных на строительство СИЗО в Крыму. В начале сентября СК отмечал, что следственные действия против Коршунова и двух его предполагаемых подельников завершены, обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела.

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/fsin-1751583296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, лефортовский суд г. москвы, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), олег коршунов, криминал