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Суд отложил рассмотрение ходатайства об освобождении экс-замглавы ФСИН
Суд отложил рассмотрение ходатайства об освобождении экс-замглавы ФСИН - РИА Новости, 20.10.2021
Суд отложил рассмотрение ходатайства об освобождении экс-замглавы ФСИН
Лефортовский суд Москвы во второй раз отложил рассмотрение ходатайства защиты об освобождении от наказания в колонии бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова из-за РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:53
2021-10-20T20:14
происшествия
лефортовский суд г. москвы
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
олег коршунов
криминал
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы во второй раз отложил рассмотрение ходатайства защиты об освобождении от наказания в колонии бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова из-за его болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Рассмотрение ходатайства об освобождении Коршунова от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжёлой болезнью отложено на 2 ноября в 14.00", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что Коршунова, который содержится в СИЗО "Лефортово", не доставили в суд.Изначально заседание было назначено на 4 октября и уже один раз откладывалось по аналогичной причине.По словам адвоката Коршунова Александра Линникова, у его клиента миастения - тяжёлое заболевание нервной системы, включенное в перечень постановления правительства как препятствующее отбыванию наказания."Однако по сей день не готово заключение медицинский комиссии ФСИН, которая должна формально подтвердить диагноз, ранее поставленный авторитетней специализированной медицинский организацией — Московским миастеническим центром при ГКБ-23", - сказал Линников РИА Новости.Он уточнил, что Коршунова увезли на медицинское освидетельствование, после чего будет составлено заключение с диагнозом.В послужном списке Коршунова уже есть два приговора. В 2019 году он получил семь лет колонии за хищение более 263 миллионов рублей, предназначенных для закупки обуви заключенным, в 2020-м ему добавили еще два года по делу о растрате более 155 миллионов при заключении контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара.Также он является фигурантом дела о хищении почти 95 миллионов рублей, выделенных на строительство СИЗО в Крыму. В начале сентября СК отмечал, что следственные действия против Коршунова и двух его предполагаемых подельников завершены, обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела.
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происшествия, лефортовский суд г. москвы, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), олег коршунов, криминал
14:53 20.10.2021 (обновлено: 20:14 20.10.2021)
 
Суд отложил рассмотрение ходатайства об освобождении экс-замглавы ФСИН

Лефортовский суд отложил рассмотрение ходатайства об освобождении экс-замглавы ФСИН

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019
Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы во второй раз отложил рассмотрение ходатайства защиты об освобождении от наказания в колонии бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова из-за его болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Рассмотрение ходатайства об освобождении Коршунова от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжёлой болезнью отложено на 2 ноября в 14.00", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что Коршунова, который содержится в СИЗО "Лефортово", не доставили в суд.
Изначально заседание было назначено на 4 октября и уже один раз откладывалось по аналогичной причине.
По словам адвоката Коршунова Александра Линникова, у его клиента миастения - тяжёлое заболевание нервной системы, включенное в перечень постановления правительства как препятствующее отбыванию наказания.
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"Однако по сей день не готово заключение медицинский комиссии ФСИН, которая должна формально подтвердить диагноз, ранее поставленный авторитетней специализированной медицинский организацией — Московским миастеническим центром при ГКБ-23", - сказал Линников РИА Новости.
Он уточнил, что Коршунова увезли на медицинское освидетельствование, после чего будет составлено заключение с диагнозом.
В послужном списке Коршунова уже есть два приговора. В 2019 году он получил семь лет колонии за хищение более 263 миллионов рублей, предназначенных для закупки обуви заключенным, в 2020-м ему добавили еще два года по делу о растрате более 155 миллионов при заключении контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара.
Также он является фигурантом дела о хищении почти 95 миллионов рублей, выделенных на строительство СИЗО в Крыму. В начале сентября СК отмечал, что следственные действия против Коршунова и двух его предполагаемых подельников завершены, обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела.
 
ПроисшествияЛефортовский суд г. МосквыСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Олег КоршуновКриминал
 
 
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