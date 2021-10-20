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Названы самые красивые крепости России
Названы самые красивые крепости России - РИА Новости, 20.10.2021
Названы самые красивые крепости России
Эксперты выяснили, какие крепости и форты россияне считают самыми красивыми, сообщили в пресс-службе Tvil.ru. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T03:40
2021-10-20T03:40
2021-10-20T03:40
туризм
кенигсберг
псков
анапа
коломна
республика ингушетия
архангельская область
новости - туризм
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие крепости и форты россияне считают самыми красивыми, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.Первое место в рейтинге наиболее интересных средневековых сооружений заняла Генуэзская крепость в Судаке. За нее проголосовали 28 процентов опрошенных.Почти каждый пятый отметил красоту фортов Кронштадта, каждый десятый — Соловецкую крепость в Архангельской области.Также в список вошли Псковская и Новгородская цитадели, Оборонительное кольцо Кенигсберга, Коломенский кремль, цитадель Нарын-Кала в Дагестане, Русские ворота турецкой крепости в Анапе и башенный комплекс "Вовнушки" в Ингушетии.
https://ria.ru/20211019/dominikana-1755139764.html
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псков
анапа
коломна
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кенигсберг, псков, анапа, коломна, республика ингушетия, архангельская область, новости - туризм, судак, туристы, кронштадт, туризм, рейтинг
Названы самые красивые крепости России
Опрос: названы самые красивые и интересные крепости страны
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие крепости и форты россияне считают самыми красивыми, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.
Первое место в рейтинге наиболее интересных средневековых сооружений заняла Генуэзская крепость в Судаке. За нее проголосовали 28 процентов опрошенных.
Почти каждый пятый отметил красоту фортов Кронштадта, каждый десятый — Соловецкую крепость в Архангельской области.
Также в список вошли Псковская и Новгородская цитадели, Оборонительное кольцо Кенигсберга, Коломенский кремль, цитадель Нарын-Кала в Дагестане, Русские ворота турецкой крепости в Анапе и башенный комплекс "Вовнушки" в Ингушетии.