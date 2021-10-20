https://ria.ru/20211020/kreposti-1755190415.html

Названы самые красивые крепости России

Названы самые красивые крепости России - РИА Новости, 20.10.2021

Названы самые красивые крепости России

Эксперты выяснили, какие крепости и форты россияне считают самыми красивыми, сообщили в пресс-службе Tvil.ru. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T03:40

2021-10-20T03:40

2021-10-20T03:40

туризм

кенигсберг

псков

анапа

коломна

республика ингушетия

архангельская область

новости - туризм

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие крепости и форты россияне считают самыми красивыми, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.Первое место в рейтинге наиболее интересных средневековых сооружений заняла Генуэзская крепость в Судаке. За нее проголосовали 28 процентов опрошенных.Почти каждый пятый отметил красоту фортов Кронштадта, каждый десятый — Соловецкую крепость в Архангельской области.Также в список вошли Псковская и Новгородская цитадели, Оборонительное кольцо Кенигсберга, Коломенский кремль, цитадель Нарын-Кала в Дагестане, Русские ворота турецкой крепости в Анапе и башенный комплекс "Вовнушки" в Ингушетии.

https://ria.ru/20211019/dominikana-1755139764.html

кенигсберг

псков

анапа

коломна

республика ингушетия

архангельская область

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