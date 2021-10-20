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В Раде сообщили о двухчасовой очереди из катафалков в крематорий
В Раде сообщили о двухчасовой очереди из катафалков в крематорий - РИА Новости, 20.10.2021
В Раде сообщили о двухчасовой очереди из катафалков в крематорий
Очередь из катафалков из-за роста заболеваемости коронавирусом в киевский крематорий сегодня составляет около двух часов, сообщил в среду депутат Верховной рады РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:00
2021-10-20T12:00
в мире
украина
верховная рада украины
здоровье - общество
коронавирус covid-19
михаил радуцкий
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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Очередь из катафалков из-за роста заболеваемости коронавирусом в киевский крематорий сегодня составляет около двух часов, сообщил в среду депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.По его словам, на Украине за минувшие сутки зафиксировано более 18 тысяч заболевших коронавирусом."Украина сегодня является второй страной, к сожалению, сверху по количеству умерших... Очередь к киевскому крематорию сегодня из катафалков составляет около двух часов", - заявил Радуцкий, выступая в Раде. Он также сообщил о поддержке повторной организации вакцинации в стенах парламента для депутатов и сотрудников законодательного органа."Очень большое количество депутатов, работников аппарата Верховной рады, секретариатов комитетов не вакцинированы по сегодняшний день, не имея для этого противопоказаний... Еще раз очень прошу руководство дать поручение аппарату Верховной рады снова организовать вакцинирование для желающих в помещениях Рады", - сказал депутат.С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону по COVID попала Херсонская область. Также с 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. В "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей. Учреждения образования также будут работать в случае полной вакцинации преподавателей и учеников, в другом случае обучение переведут в онлайн-режим.Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
https://ria.ru/20210909/kladbische-1749276156.html
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в мире, украина, верховная рада украины, здоровье - общество, коронавирус covid-19, михаил радуцкий
12:00 20.10.2021
 
В Раде сообщили о двухчасовой очереди из катафалков в крематорий

Депутат Рады Радуцкий сообщил об очереди из катафалков в крематорий из-за COVID-19

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Очередь из катафалков из-за роста заболеваемости коронавирусом в киевский крематорий сегодня составляет около двух часов, сообщил в среду депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
По его словам, на Украине за минувшие сутки зафиксировано более 18 тысяч заболевших коронавирусом.
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"Украина сегодня является второй страной, к сожалению, сверху по количеству умерших... Очередь к киевскому крематорию сегодня из катафалков составляет около двух часов", - заявил Радуцкий, выступая в Раде. Он также сообщил о поддержке повторной организации вакцинации в стенах парламента для депутатов и сотрудников законодательного органа.
"Очень большое количество депутатов, работников аппарата Верховной рады, секретариатов комитетов не вакцинированы по сегодняшний день, не имея для этого противопоказаний... Еще раз очень прошу руководство дать поручение аппарату Верховной рады снова организовать вакцинирование для желающих в помещениях Рады", - сказал депутат.
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С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону по COVID попала Херсонская область. Также с 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. В "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей. Учреждения образования также будут работать в случае полной вакцинации преподавателей и учеников, в другом случае обучение переведут в онлайн-режим.
Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
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