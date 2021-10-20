https://ria.ru/20211020/kredity-1755313054.html
Эксперты выяснили, на что россияне чаще всего берут кредиты
Эксперты выяснили, на что россияне чаще всего берут кредиты - РИА Новости, 20.10.2021
Эксперты выяснили, на что россияне чаще всего берут кредиты
Россияне чаще всего берут кредиты на покупку жилья, автомобиля и гаджетов, свидетельствуют результаты исследования аналитического центра университета... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T05:04
2021-10-20T05:04
2021-10-20T05:04
экономика
общество
кредит
ипотека
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россияне чаще всего берут кредиты на покупку жилья, автомобиля и гаджетов, свидетельствуют результаты исследования аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Наибольшей популярностью в России пользуется ипотечное кредитование. За такой услугой в банки обращались 28,8% респондентов. Еще 20,4% россиян брали кредит на покупку автомобиля, 19,4% - на приобретение гаджета и бытовой техники, 15,9% - на ремонт", - выяснили эксперты. Каждый одиннадцатый опрошенный (8,8%) брал ссуду для перекредитования старых долгов.Меньше всего среди целей кредитования распространены траты на путешествия, здоровье, помощь родным и близким, обучение и организацию мероприятий, например, свадеб и юбилеев, для этого ссуды брали менее 10% участников исследования.Главными преимуществами кредитования участники опроса назвали возможность тратить средства в нужный момент (65,4%), отсутствие необходимости занимать деньги у родных и друзей (17,6%) и делать накопления (9,5%). "Ещё 7,5% респондентов заявили, что кредит является для них единственной возможностью совершить по-настоящему крупную покупку", - отмечается в исследовании.Среди основных недостатков кредитов россияне выделили необходимость переплачивать за товар - так считает практически половина (45,6%). Каждому пятому не нравится отдавать часть зарплаты для погашения долга, а 34,6% не устаивает потенциальный риск оказаться в долговой яме.Аналитики проводили исследование в сентябре среди пяти тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах страны.
https://ria.ru/20210309/ipoteka-1600109771.html
https://ria.ru/20211013/kredit-1754299033.html
https://ria.ru/20211018/kredit-1754832780.html
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экономика, общество, кредит, ипотека, россия
Эксперты выяснили, на что россияне чаще всего берут кредиты
Эксперты "Синергии" выясняли, что россияне чаще всего берут кредит на покупку жилья
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россияне чаще всего берут кредиты на покупку жилья, автомобиля и гаджетов, свидетельствуют результаты исследования аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Наибольшей популярностью в России
пользуется ипотечное кредитование. За такой услугой в банки обращались 28,8% респондентов. Еще 20,4% россиян брали кредит на покупку автомобиля, 19,4% - на приобретение гаджета и бытовой техники, 15,9% - на ремонт", - выяснили эксперты. Каждый одиннадцатый опрошенный (8,8%) брал ссуду для перекредитования старых долгов.
Меньше всего среди целей кредитования распространены траты на путешествия, здоровье, помощь родным и близким, обучение и организацию мероприятий, например, свадеб и юбилеев, для этого ссуды брали менее 10% участников исследования.
Главными преимуществами кредитования участники опроса назвали возможность тратить средства в нужный момент (65,4%), отсутствие необходимости занимать деньги у родных и друзей (17,6%) и делать накопления (9,5%). "Ещё 7,5% респондентов заявили, что кредит является для них единственной возможностью совершить по-настоящему крупную покупку", - отмечается в исследовании.
Среди основных недостатков кредитов россияне выделили необходимость переплачивать за товар - так считает практически половина (45,6%). Каждому пятому не нравится отдавать часть зарплаты для погашения долга, а 34,6% не устаивает потенциальный риск оказаться в долговой яме.
Аналитики проводили исследование в сентябре среди пяти тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах страны.