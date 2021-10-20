https://ria.ru/20211020/kot-1755450630.html

Пытавшийся проникнуть в ивановскую колонию кот-наркокурьер сбежал

Пытавшийся проникнуть в ивановскую колонию кот-наркокурьер сбежал - РИА Новости, 20.10.2021

Пытавшийся проникнуть в ивановскую колонию кот-наркокурьер сбежал

Кот-наркокурьер, пытавшийся проникнуть с марихуаной на территорию исправительной колонии №4 в Ивановской области, убежал, сообщили РИА Новости в УФСИН по... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:39

2021-10-20T17:39

2021-10-20T18:16

происшествия

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Кот-наркокурьер, пытавшийся проникнуть с марихуаной на территорию исправительной колонии №4 в Ивановской области, убежал, сообщили РИА Новости в УФСИН по региону.В среду ведомство сообщило, что на территории, прилегающей к исправительной колонии №4, сотрудники учреждения поймали кота, который пытался проникнуть в колонию. В его ошейнике было 5,21 грамма марихуаны."Убежал... Ошейник с него сняли, и он тут же удрал", - ответили в УФСИН на вопрос о судьбе кота.В ведомстве уточнили, что из-за наркотиков в ошейнике будет проведена проверка.

https://ria.ru/20191106/1560619594.html

ивановская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ивановская область