https://ria.ru/20211020/kot-1755450630.html
Пытавшийся проникнуть в ивановскую колонию кот-наркокурьер сбежал
Пытавшийся проникнуть в ивановскую колонию кот-наркокурьер сбежал - РИА Новости, 20.10.2021
Пытавшийся проникнуть в ивановскую колонию кот-наркокурьер сбежал
Кот-наркокурьер, пытавшийся проникнуть с марихуаной на территорию исправительной колонии №4 в Ивановской области, убежал, сообщили РИА Новости в УФСИН по... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:39
2021-10-20T17:39
2021-10-20T18:16
происшествия
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Кот-наркокурьер, пытавшийся проникнуть с марихуаной на территорию исправительной колонии №4 в Ивановской области, убежал, сообщили РИА Новости в УФСИН по региону.В среду ведомство сообщило, что на территории, прилегающей к исправительной колонии №4, сотрудники учреждения поймали кота, который пытался проникнуть в колонию. В его ошейнике было 5,21 грамма марихуаны."Убежал... Ошейник с него сняли, и он тут же удрал", - ответили в УФСИН на вопрос о судьбе кота.В ведомстве уточнили, что из-за наркотиков в ошейнике будет проведена проверка.
https://ria.ru/20191106/1560619594.html
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происшествия, ивановская область
17:39 20.10.2021 (обновлено: 18:16 20.10.2021)
Пытавшийся проникнуть в ивановскую колонию кот-наркокурьер сбежал
Пытавшийся проникнуть в ивановскую колонию кот-наркокурьер сбежал после задержания