https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755469733.html

Минздрав сообщил о необходимости отказа от массовых мероприятий

Минздрав сообщил о необходимости отказа от массовых мероприятий - РИА Новости, 20.10.2021

Минздрав сообщил о необходимости отказа от массовых мероприятий

РИА Новости/Минздрав Российской Федерации направил подведомственным организациям письмо о необходимости отказа от массовых мероприятий. Документ находится в... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:05

2021-10-20T19:05

2021-10-20T19:07

распространение коронавируса

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739018519_0:151:3372:2048_1920x0_80_0_0_9583175d9b8923acee090e5f0ab4b13a.jpg

РИА Новости/Минздрав Российской Федерации направил подведомственным организациям письмо о необходимости отказа от массовых мероприятий. Документ находится в распоряжении РИА Новости.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19