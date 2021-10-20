https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755469733.html
Минздрав сообщил о необходимости отказа от массовых мероприятий
Минздрав сообщил о необходимости отказа от массовых мероприятий - РИА Новости, 20.10.2021
Минздрав сообщил о необходимости отказа от массовых мероприятий
РИА Новости/Минздрав Российской Федерации направил подведомственным организациям письмо о необходимости отказа от массовых мероприятий. Документ находится в... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T19:05
2021-10-20T19:05
2021-10-20T19:07
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус covid-19
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РИА Новости/Минздрав Российской Федерации направил подведомственным организациям письмо о необходимости отказа от массовых мероприятий. Документ находится в распоряжении РИА Новости.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19
19:05 20.10.2021 (обновлено: 19:07 20.10.2021)
Минздрав сообщил о необходимости отказа от массовых мероприятий
Минздрав сообщил организациям о необходимости отменить массовые мероприятия