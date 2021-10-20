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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755467106.html
В Воронежской области шесть детей умерли от COVID-19 с начала пандемии
В Воронежской области шесть детей умерли от COVID-19 с начала пандемии - РИА Новости, 20.10.2021
В Воронежской области шесть детей умерли от COVID-19 с начала пандемии
Шесть детей в возрасте от восьми месяцев до 16 лет с коронавирусной инфекцией умерли в Воронежкой области с начала пандемии, сообщает в среду правительство... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:52
2021-10-20T18:56
распространение коронавируса
общество
дети
воронежская область
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Шесть детей в возрасте от восьми месяцев до 16 лет с коронавирусной инфекцией умерли в Воронежкой области с начала пандемии, сообщает в среду правительство региона.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. С начала пандемии здесь зарегистрировано 145 984 случая COVID-19, выздоровели 117 042 пациента, умерли 6 568. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.В регионе с 7 октября в сутки регистрируют более 600 новых случаев COVID-19, ежедневная госпитализация на ковидные койки приблизилась к отметке 900 пациентов, а число умерших за сутки достигло 57 человек. При этом коечный фонд больных коронавирусной инфекцией в области заполнен на 93,4%, из 7751 койки заняты 7239."Департамент здравоохранения Воронежской области официально подтвердил смерть шести детей от коронавируса. Это дети в возрасте от 8 месяцев до 16 лет", - говорится в сообщении.В области объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий работников, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Приостановлена работа концертных организаций и площадок, запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями. Все школы Воронежа и ряд вузов переведены на дистанционное обучение.
https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755019625.html
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общество, дети, воронежская область, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:52 20.10.2021 (обновлено: 18:56 20.10.2021)
 
В Воронежской области шесть детей умерли от COVID-19 с начала пандемии

Шесть детей с коронавирусной инфекцией умерли в Воронежской области с начала пандемии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Шесть детей в возрасте от восьми месяцев до 16 лет с коронавирусной инфекцией умерли в Воронежкой области с начала пандемии, сообщает в среду правительство региона.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. С начала пандемии здесь зарегистрировано 145 984 случая COVID-19, выздоровели 117 042 пациента, умерли 6 568. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
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18 октября, 13:07Распространение коронавируса
Инфекционист сообщил о случаях госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию
В регионе с 7 октября в сутки регистрируют более 600 новых случаев COVID-19, ежедневная госпитализация на ковидные койки приблизилась к отметке 900 пациентов, а число умерших за сутки достигло 57 человек. При этом коечный фонд больных коронавирусной инфекцией в области заполнен на 93,4%, из 7751 койки заняты 7239.
"Департамент здравоохранения Воронежской области официально подтвердил смерть шести детей от коронавируса. Это дети в возрасте от 8 месяцев до 16 лет", - говорится в сообщении.
В области объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий работников, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Приостановлена работа концертных организаций и площадок, запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями. Все школы Воронежа и ряд вузов переведены на дистанционное обучение.
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