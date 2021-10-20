https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755428619.html

В Верховный суд Татарстана подали иски об отмене QR-кодов

В Верховный суд Татарстана подали иски об отмене QR-кодов - РИА Новости, 20.10.2021

В Верховный суд Татарстана подали иски об отмене QR-кодов

Активисты в Татарстане подали первые исковые заявления в Верховный суд республики, в которых просят признать недействительным постановление правительства... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:04

2021-10-20T16:04

2021-10-20T16:04

распространение коронавируса

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здоровье - общество

коронавирус covid-19

qr-код

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КАЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Активисты в Татарстане подали первые исковые заявления в Верховный суд республики, в которых просят признать недействительным постановление правительства Татарстана о введении QR-кодов, сообщил РИА Новости представитель суда."На этой неделе в Верховный суд Татарстана поступило два административных исковых заявления к кабинету министров Татарстана о признании недействующим постановления от 7 октября", - сказал собеседник агентства.Представитель суда уточнил, что всего в суд обратились шесть человек: пять в одном иске и один – в другом. По мнению истцов, введение QR-кодов принуждает людей к вакцинации, что ущемляет их конституционные права. Рассмотрение исковых заявлений назначено на 16 ноября.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие и некоторые другие категории.По данным оперативного штаба, на 20 октября в Татарстане зарегистрировано 28973 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 125. Выздоровели за весь период 24317 человека. Умерли от COVID-19 в республике 877 человек. По данным минздрава Татарстана, всего провакцинированы от новой коронавирусной инфекции 1308766 человека, из них 993600 человек получили второй компонент вакцины.

https://ria.ru/20211019/proverka-1755213181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, коронавирус covid-19, qr-код