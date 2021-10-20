https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755399638.html
Голикова назвала регионы с тяжелой ситуацией с COVID-койками
Голикова назвала регионы с тяжелой ситуацией с COVID-койками - РИА Новости, 20.10.2021
Голикова назвала регионы с тяжелой ситуацией с COVID-койками
Самая тяжелая ситуация с койками для больных COVID-19 наблюдается в семи регионах России - там занято более 95% соответствующего фонда, сообщила вице-премьер РФ РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:37
2021-10-20T14:37
2021-10-20T15:01
распространение коронавируса
общество
амурская область
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Самая тяжелая ситуация с койками для больных COVID-19 наблюдается в семи регионах России - там занято более 95% соответствующего фонда, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Республике Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях, где занятость коек превышает 95%", - сказала Голикова на совещании у президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.По словам вице-премьера, в целом по стране для больных COVID-19 развернуто 276,5 тысячи коек, 66,1% из них оснащены подачей кислорода. На утро вторника в России было занято 86,6% коек, в 40 регионах уровень превышает среднероссийский, в 27 регионах занятость коек составляет более 90%, добавила Голикова.
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d050671d8a0a7a8ad9114c9566e541b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, амурская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:37 20.10.2021 (обновлено: 15:01 20.10.2021)
Голикова назвала регионы с тяжелой ситуацией с COVID-койками
Голикова: самая тяжелая ситуация с COVID-койками на Ставрополье и в Адыгее