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Голикова назвала регионы с тяжелой ситуацией с COVID-койками

Голикова назвала регионы с тяжелой ситуацией с COVID-койками - РИА Новости, 20.10.2021

Голикова назвала регионы с тяжелой ситуацией с COVID-койками

Самая тяжелая ситуация с койками для больных COVID-19 наблюдается в семи регионах России - там занято более 95% соответствующего фонда, сообщила вице-премьер РФ РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:37

2021-10-20T14:37

2021-10-20T15:01

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Самая тяжелая ситуация с койками для больных COVID-19 наблюдается в семи регионах России - там занято более 95% соответствующего фонда, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Республике Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях, где занятость коек превышает 95%", - сказала Голикова на совещании у президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.По словам вице-премьера, в целом по стране для больных COVID-19 развернуто 276,5 тысячи коек, 66,1% из них оснащены подачей кислорода. На утро вторника в России было занято 86,6% коек, в 40 регионах уровень превышает среднероссийский, в 27 регионах занятость коек составляет более 90%, добавила Голикова.

амурская область

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2021

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