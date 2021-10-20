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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/kornavirus-1755472283.html
В Кузбассе введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер
В Кузбассе введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер - РИА Новости, 20.10.2021
В Кузбассе введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер
Не менее 80% сотрудников медицинских, образовательных учреждений, МФЦ, общественного транспорта, ТЦ и ряда других организаций обязали привиться от COVID в... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T19:20
2021-10-20T19:20
распространение коронавируса
общество
вакцинация
кемеровская область
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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КЕМЕРОВО, 20 окт - РИА Новости. Не менее 80% сотрудников медицинских, образовательных учреждений, МФЦ, общественного транспорта, ТЦ и ряда других организаций обязали привиться от COVID в Кемеровской области, следует из постановления главного государственного санитарного врача по региону.Ранее в среду в регионе была введена обязательная вакцинация от коронавируса для студентов старше 18 лет."Организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить охват вакцинацией не менее 80% от общей численности работников: в медицинских организациях; в образовательных организациях; в организациях социального обслуживания; в многофункциональных центрах; в организациях транспорта общего пользования, такси; в организациях энергетики; в государственных контрольных органах в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; в государственных и муниципальных органах власти; в сфере предоставления услуг: торговли, общественного питания, салонах красоты, косметических, парикмахерских, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях, банях, саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах; в организациях, чьи работники осуществляют деятельность вахтовым методом; в организациях, осуществляющих волонтерскую деятельность; в правоохранительных органах", - сообщается в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на постановление.Уточняется, что первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной необходимо привиться до 25 ноября, вторым компонентом – до 25 декабря.
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общество, вакцинация, кемеровская область, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
19:20 20.10.2021
 
В Кузбассе введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер

В Кемеровской области обязали привиться 80% врачей, педагогов и работников МФЦ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпулы препарата против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
Ампулы препарата против коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 20 окт - РИА Новости. Не менее 80% сотрудников медицинских, образовательных учреждений, МФЦ, общественного транспорта, ТЦ и ряда других организаций обязали привиться от COVID в Кемеровской области, следует из постановления главного государственного санитарного врача по региону.
Ранее в среду в регионе была введена обязательная вакцинация от коронавируса для студентов старше 18 лет.
"Организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить охват вакцинацией не менее 80% от общей численности работников: в медицинских организациях; в образовательных организациях; в организациях социального обслуживания; в многофункциональных центрах; в организациях транспорта общего пользования, такси; в организациях энергетики; в государственных контрольных органах в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; в государственных и муниципальных органах власти; в сфере предоставления услуг: торговли, общественного питания, салонах красоты, косметических, парикмахерских, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях, банях, саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах; в организациях, чьи работники осуществляют деятельность вахтовым методом; в организациях, осуществляющих волонтерскую деятельность; в правоохранительных органах", - сообщается в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на постановление.
Уточняется, что первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной необходимо привиться до 25 ноября, вторым компонентом – до 25 декабря.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияКемеровская областьЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
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