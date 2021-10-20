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В Кузбассе введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер

В Кузбассе введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер - РИА Новости, 20.10.2021

В Кузбассе введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер

Не менее 80% сотрудников медицинских, образовательных учреждений, МФЦ, общественного транспорта, ТЦ и ряда других организаций обязали привиться от COVID в... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:20

2021-10-20T19:20

2021-10-20T19:20

распространение коронавируса

общество

вакцинация

кемеровская область

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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КЕМЕРОВО, 20 окт - РИА Новости. Не менее 80% сотрудников медицинских, образовательных учреждений, МФЦ, общественного транспорта, ТЦ и ряда других организаций обязали привиться от COVID в Кемеровской области, следует из постановления главного государственного санитарного врача по региону.Ранее в среду в регионе была введена обязательная вакцинация от коронавируса для студентов старше 18 лет."Организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить охват вакцинацией не менее 80% от общей численности работников: в медицинских организациях; в образовательных организациях; в организациях социального обслуживания; в многофункциональных центрах; в организациях транспорта общего пользования, такси; в организациях энергетики; в государственных контрольных органах в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; в государственных и муниципальных органах власти; в сфере предоставления услуг: торговли, общественного питания, салонах красоты, косметических, парикмахерских, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях, банях, саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах; в организациях, чьи работники осуществляют деятельность вахтовым методом; в организациях, осуществляющих волонтерскую деятельность; в правоохранительных органах", - сообщается в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на постановление.Уточняется, что первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной необходимо привиться до 25 ноября, вторым компонентом – до 25 декабря.

кемеровская область

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, кемеровская область, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии