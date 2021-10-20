https://ria.ru/20211020/komary-1755446622.html

В Италии появились комары, способные переносить опасные заболевания

В Италии появились комары, способные переносить опасные заболевания - РИА Новости, 20.10.2021

В Италии появились комары, способные переносить опасные заболевания

На севере Италии появился новый вид комаров, которые способны переносить смертельно опасные заболевания, свидетельствуют результаты исследования,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:22

2021-10-20T17:22

2021-10-20T17:22

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РИМ, 20 окт – РИА Новости. На севере Италии появился новый вид комаров, которые способны переносить смертельно опасные заболевания, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного учеными Миланского государственного университета в международном научном журнале Parasites&Vectors.Речь идет о так называемых "корейских" кровососущих комарах, принадлежащих к виду Aedes koreicus."Распространению чужеродных видов комаров благоприятствуют различные факторы, в том числе, климатические условия, постоянное передвижение людей и товаров, наличие среды, подходящей для развития их личинок", - отмечается в исследовании.В рамках специальной программы по наблюдению за возможными ареалами распространения новых инвазивных (способных к колонизации – ред.) видов комаров сотрудники Миланского университета обнаружили только в североитальянских провинциях Бергамо и Брешия около 6 тысяч личинок и сотни яиц Aedes koreicus, которые широко распространены в Южной Корее, Японии, на севере Китая, а также в некоторых регионах России.По свидетельству ученых, в отличие от многих других видов кровососущих "корейские" комары хорошо переносят холод и сейчас активно распространяются в холмистых и горных районах северной Италии. Тот факт, что этот вид был выявлен в Бергамо, позволил ученым предположить, что они попали в эту провинцию через находящийся там международный аэропорт Орио-аль-Серио.Комары Aedes koreicus – это потенциальные переносчики вируса японского энцефалита, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, является основной причиной вирусного энцефалита во многих странах Азии.

https://ria.ru/20210830/likhoradka-1747801272.html

https://ria.ru/20210612/komar-1736720561.html

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в мире, япония, азия, миланский университет, россия