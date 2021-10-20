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Кандидат на пост посла США назвал Китай главной угрозой безопасности
Кандидат на пост посла США назвал Китай главной угрозой безопасности - РИА Новости, 20.10.2021
Кандидат на пост посла США назвал Китай главной угрозой безопасности
Китай на сегодняшний день является главной угрозой для национальной безопасности США и других стран демократического мира, заявил в среду кандидат на должность... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:12
2021-10-20T18:23
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Китай на сегодняшний день является главной угрозой для национальной безопасности США и других стран демократического мира, заявил в среду кандидат на должность американского посла в КНР Николас Бернс."Китай - главная угроза безопасности нашей стране и всему демократическому миру", - сказал Бернс в ходе слушаний в комитете сената США по иностранным делам.Также Бернс отметил, что Китай, в отличие от США, на сегодняшний день не располагает большим числом друзей и не имеет реальных союзников, и Вашингтон должен использовать это в своих подходах."На сегодняшний день у Китая мало друзей и фактически никаких реальных союзников. Нас, в свою очередь, связывают многочисленные союзы с другими странами, что является нашим большим преимуществом. Мы должны интенсивно работать с этими странами, чтобы выработать стратегию по Китаю", - добавил дипломат.По его словам, Вашингтон в своих подходах к отношениям с КНР должен "исходить из позиции силы" и проводить интенсивную дипломатию со своими союзниками и партнерами в регионе. "Такие союзы являются уникальным преимуществом США", - подчеркнул Бернс.При этом американский дипломат отметил важность сохранения прямых контактов с Пекином и сотрудничества в тех областях, где это необходимо.
https://ria.ru/20211020/blinken-1755307207.html
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в мире, сша, китай, вашингтон (город)
18:12 20.10.2021 (обновлено: 18:23 20.10.2021)
 
Кандидат на пост посла США назвал Китай главной угрозой безопасности

Кандидат в послы США в Пекине Бернс назвал Китай главной угрозой демократическому миру

© AP Photo / Andy WongПосольство США в Пекине
Посольство США в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Andy Wong
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Китай на сегодняшний день является главной угрозой для национальной безопасности США и других стран демократического мира, заявил в среду кандидат на должность американского посла в КНР Николас Бернс.
"Китай - главная угроза безопасности нашей стране и всему демократическому миру", - сказал Бернс в ходе слушаний в комитете сената США по иностранным делам.
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Также Бернс отметил, что Китай, в отличие от США, на сегодняшний день не располагает большим числом друзей и не имеет реальных союзников, и Вашингтон должен использовать это в своих подходах.
"На сегодняшний день у Китая мало друзей и фактически никаких реальных союзников. Нас, в свою очередь, связывают многочисленные союзы с другими странами, что является нашим большим преимуществом. Мы должны интенсивно работать с этими странами, чтобы выработать стратегию по Китаю", - добавил дипломат.
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По его словам, Вашингтон в своих подходах к отношениям с КНР должен "исходить из позиции силы" и проводить интенсивную дипломатию со своими союзниками и партнерами в регионе. "Такие союзы являются уникальным преимуществом США", - подчеркнул Бернс.
При этом американский дипломат отметил важность сохранения прямых контактов с Пекином и сотрудничества в тех областях, где это необходимо.
 
В миреСШАКитайВашингтон (город)
 
 
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