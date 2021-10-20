https://ria.ru/20211020/kitay-1755458825.html
Кандидат на пост посла США назвал Китай главной угрозой безопасности
Кандидат на пост посла США назвал Китай главной угрозой безопасности - РИА Новости, 20.10.2021
Кандидат на пост посла США назвал Китай главной угрозой безопасности
Китай на сегодняшний день является главной угрозой для национальной безопасности США и других стран демократического мира, заявил в среду кандидат на должность... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:12
2021-10-20T18:12
2021-10-20T18:23
в мире
сша
китай
вашингтон (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152534/90/1525349037_0:77:3000:1765_1920x0_80_0_0_d115204bdffbb10525e8ea44e9c70f75.jpg
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Китай на сегодняшний день является главной угрозой для национальной безопасности США и других стран демократического мира, заявил в среду кандидат на должность американского посла в КНР Николас Бернс."Китай - главная угроза безопасности нашей стране и всему демократическому миру", - сказал Бернс в ходе слушаний в комитете сената США по иностранным делам.Также Бернс отметил, что Китай, в отличие от США, на сегодняшний день не располагает большим числом друзей и не имеет реальных союзников, и Вашингтон должен использовать это в своих подходах."На сегодняшний день у Китая мало друзей и фактически никаких реальных союзников. Нас, в свою очередь, связывают многочисленные союзы с другими странами, что является нашим большим преимуществом. Мы должны интенсивно работать с этими странами, чтобы выработать стратегию по Китаю", - добавил дипломат.По его словам, Вашингтон в своих подходах к отношениям с КНР должен "исходить из позиции силы" и проводить интенсивную дипломатию со своими союзниками и партнерами в регионе. "Такие союзы являются уникальным преимуществом США", - подчеркнул Бернс.При этом американский дипломат отметил важность сохранения прямых контактов с Пекином и сотрудничества в тех областях, где это необходимо.
https://ria.ru/20211020/blinken-1755307207.html
https://ria.ru/20210509/koshmar-1731540329.html
сша
китай
вашингтон (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152534/90/1525349037_0:0:2972:2229_1920x0_80_0_0_2e1fbe95839b3d1e42c131a6e53c6799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, вашингтон (город)
18:12 20.10.2021 (обновлено: 18:23 20.10.2021)
Кандидат на пост посла США назвал Китай главной угрозой безопасности
Кандидат в послы США в Пекине Бернс назвал Китай главной угрозой демократическому миру