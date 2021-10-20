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Минобороны передало регионам кислород для лечения больных COVID-19
Минобороны передало регионам кислород для лечения больных COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
Минобороны передало регионам кислород для лечения больных COVID-19
Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина передало из воинских частей регионам более 280 тонн сжиженного кислорода для больниц, сообщили в среду РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T21:12
2021-10-20T21:12
2021-10-20T21:15
распространение коронавируса
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ульяновская область
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина передало из воинских частей регионам более 280 тонн сжиженного кислорода для больниц, сообщили в среду журналистам в военном ведомстве.Как отметили в Минобороны, в связи с обострением эпидемиологической обстановки по коронавирусу министром обороны "Сергеем Шойгу поставлена задача командующим войсками военных округов оказать оперативную помощь субъектам РФ в выделении сжиженного кислорода для лечебных учреждений регионов"."Медицинским учреждениям 14 субъектов РФ уже передано из воинских частей 240,8 тонны сжиженного кислорода", - рассказали в ведомстве.Там уточнили, что 21 октября будут переданы еще 27 тонн сжиженного кислорода семи субъектам: Республике Башкортостан, а также Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областям.
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РИА Новости
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РИА Новости
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владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, коронавирус covid-19, ульяновская область, здоровье - общество, республика башкортостан
21:12 20.10.2021 (обновлено: 21:15 20.10.2021)
Минобороны передало регионам кислород для лечения больных COVID-19
Минобороны передало регионам кислород по приказу Путина для лечения больных COVID-19