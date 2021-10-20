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Минобороны передало регионам кислород для лечения больных COVID-19

Минобороны передало регионам кислород для лечения больных COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021

Минобороны передало регионам кислород для лечения больных COVID-19

Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина передало из воинских частей регионам более 280 тонн сжиженного кислорода для больниц, сообщили в среду РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T21:12

2021-10-20T21:12

2021-10-20T21:15

распространение коронавируса

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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коронавирус covid-19

ульяновская область

здоровье - общество

республика башкортостан

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина передало из воинских частей регионам более 280 тонн сжиженного кислорода для больниц, сообщили в среду журналистам в военном ведомстве.Как отметили в Минобороны, в связи с обострением эпидемиологической обстановки по коронавирусу министром обороны "Сергеем Шойгу поставлена задача командующим войсками военных округов оказать оперативную помощь субъектам РФ в выделении сжиженного кислорода для лечебных учреждений регионов"."Медицинским учреждениям 14 субъектов РФ уже передано из воинских частей 240,8 тонны сжиженного кислорода", - рассказали в ведомстве.Там уточнили, что 21 октября будут переданы еще 27 тонн сжиженного кислорода семи субъектам: Республике Башкортостан, а также Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областям.

россия

ульяновская область

республика башкортостан

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владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, коронавирус covid-19, ульяновская область, здоровье - общество, республика башкортостан