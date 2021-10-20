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В США обвинили русских хакеров в атаке на медиахолдинг
В США обвинили русских хакеров в атаке на медиахолдинг - РИА Новости, 20.10.2021
В США обвинили русских хакеров в атаке на медиахолдинг
Вирус-вымогатель, с помощью которого совершили хакерскую атаку на американский медиахолдинг Sinclair Broadcast Group, создала криминальная группировка из... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T22:04
2021-10-20T23:59
в мире
технологии
министерство финансов сша
хакеры
россия
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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Вирус-вымогатель, с помощью которого совершили хакерскую атаку на американский медиахолдинг Sinclair Broadcast Group, создала криминальная группировка из России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на два информированных источника.О попытке кибервымогательства стало известно в понедельник. Она привела к сбоям по некоторым направлениям деятельности компании и обернулась хищением данных."Хакеры, атаковавшие Sinclair, использовали вредоносный софт Macaw — разновидность вируса-вымогателя, известного как WastedLocker. И Macaw, и WastedLocker были разработаны Evil Corp.", — сказано в публикации.Bloomberg охарактеризовало Evil Corp. как "одну из самых печально известных российских кибербанд". В 2019 году американский Минфин ввел санкции против этой хакерской группировки.Соединенные Штаты не раз обвиняли базирующихся в России хакеров во взломах крупных американских компаний с целью получения выкупа. Москва заявляет о непричастности к кибератакам — напротив, страна сотрудничает со Штатами в сфере информационной безопасности.Как напоминал Владимир Путин, Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, однако часто ничего не получает в ответ от американских спецслужб. Только в 2020 году незамеченными остались 45 российских запросов, в первом полугодии 2021-го — 35, уточнил он.Путин заметил, что большинство кибератак в мире совершается из США, "на втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания". России в этом списке нет, и подобные инсинуации надо отбросить.
https://ria.ru/20210723/khakery-1742457355.html
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в мире, технологии, министерство финансов сша, хакеры, россия
22:04 20.10.2021 (обновлено: 23:59 20.10.2021)
 
В США обвинили русских хакеров в атаке на медиахолдинг

В США обвинили русских хакеров в атаке на медиахолдинг Sinclair Broadcast Group

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Вирус-вымогатель, с помощью которого совершили хакерскую атаку на американский медиахолдинг Sinclair Broadcast Group, создала криминальная группировка из России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на два информированных источника.
О попытке кибервымогательства стало известно в понедельник. Она привела к сбоям по некоторым направлениям деятельности компании и обернулась хищением данных.
"Хакеры, атаковавшие Sinclair, использовали вредоносный софт Macaw — разновидность вируса-вымогателя, известного как WastedLocker. И Macaw, и WastedLocker были разработаны Evil Corp.", — сказано в публикации.
Bloomberg охарактеризовало Evil Corp. как "одну из самых печально известных российских кибербанд". В 2019 году американский Минфин ввел санкции против этой хакерской группировки.
Вирус - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 02:12
Глава ЦРУ сомневается в возможности властей России повлиять на хакеровГлава ЦРУ сомневается, что власти РФ могут повлиять на хакеров, атакующих объекты в США
Соединенные Штаты не раз обвиняли базирующихся в России хакеров во взломах крупных американских компаний с целью получения выкупа. Москва заявляет о непричастности к кибератакам — напротив, страна сотрудничает со Штатами в сфере информационной безопасности.
Как напоминал Владимир Путин, Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, однако часто ничего не получает в ответ от американских спецслужб. Только в 2020 году незамеченными остались 45 российских запросов, в первом полугодии 2021-го — 35, уточнил он.
Путин заметил, что большинство кибератак в мире совершается из США, "на втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания". России в этом списке нет, и подобные инсинуации надо отбросить.
Сотрудники полиции у банкомата - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 08:00
"В деле весь город": мошенники с Украины научились удаленно грабить россиян
 
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