https://ria.ru/20211020/khakery-1755490180.html

В США обвинили русских хакеров в атаке на медиахолдинг

В США обвинили русских хакеров в атаке на медиахолдинг - РИА Новости, 20.10.2021

В США обвинили русских хакеров в атаке на медиахолдинг

Вирус-вымогатель, с помощью которого совершили хакерскую атаку на американский медиахолдинг Sinclair Broadcast Group, создала криминальная группировка из... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T22:04

2021-10-20T22:04

2021-10-20T23:59

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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Вирус-вымогатель, с помощью которого совершили хакерскую атаку на американский медиахолдинг Sinclair Broadcast Group, создала криминальная группировка из России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на два информированных источника.О попытке кибервымогательства стало известно в понедельник. Она привела к сбоям по некоторым направлениям деятельности компании и обернулась хищением данных."Хакеры, атаковавшие Sinclair, использовали вредоносный софт Macaw — разновидность вируса-вымогателя, известного как WastedLocker. И Macaw, и WastedLocker были разработаны Evil Corp.", — сказано в публикации.Bloomberg охарактеризовало Evil Corp. как "одну из самых печально известных российских кибербанд". В 2019 году американский Минфин ввел санкции против этой хакерской группировки.Соединенные Штаты не раз обвиняли базирующихся в России хакеров во взломах крупных американских компаний с целью получения выкупа. Москва заявляет о непричастности к кибератакам — напротив, страна сотрудничает со Штатами в сфере информационной безопасности.Как напоминал Владимир Путин, Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, однако часто ничего не получает в ответ от американских спецслужб. Только в 2020 году незамеченными остались 45 российских запросов, в первом полугодии 2021-го — 35, уточнил он.Путин заметил, что большинство кибератак в мире совершается из США, "на втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания". России в этом списке нет, и подобные инсинуации надо отбросить.

https://ria.ru/20210723/khakery-1742457355.html

https://ria.ru/20211015/moshenniki-1754548265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, министерство финансов сша, хакеры, россия