17:26 20.10.2021 (обновлено: 17:36 20.10.2021)
Ученые предупредили о надвигающейся катастрофе хуже пандемии COVID-19
Phys.org: изменение климата нанесет удар по здоровью человечества хуже пандемии COVID-19
В своем обращении ученые назвали повышение температуры на Земле самым серьезным вызовом для здоровья людей. По их мнению, негативный эффект от климатического кризиса будет гораздо хуже последствий пандемии коронавирусной инфекции. В больницах и населенных пунктах планеты врачи уже сталкиваются с этими изменениями, отметили они.
Загрязнение воздуха в результате сжигания ископаемого топлива приводит к преждевременной смерти более семи миллионов человек каждый год. Ухудшение природных условий на Земле провоцирует рост заболеваемости из-за некачественной пищи, воды и воздуха. Экстремальные погодные явления — штормы, наводнения и жара — разрушают жизни миллионов людей, напомнили авторы петиции. Только в этом году в Китае, Индии, Пакистане, Вьетнаме, Канаде, Германии, Бельгии и многих других государствах произошли крупные катаклизмы, которые нанесли урон населению, говорится в статье.
Как считают медики, здоровье человека должно стать центральной темой на саммите COP26, где будут обсуждать смягчение последствий изменения климата. Они уточнили, что температура на Земле повысится на 2,7-3,1 градуса по Цельсию в этом столетии. Парижское соглашение по климату установило норму в 1,5 градуса, ее преодоление нанесет большой ущерб жизни людей, подчеркивается в обращении.
Врачи предложили ряд мер, которые помогли бы избежать катастрофы в сфере здравоохранения:
- 1Необходимо начать быстрый переход от ископаемого топлива и направить финансирование на развитие чистой энергии.
- 2Передовым государствам следует сократить выбросы парниковых газов в соответствии с требованиями Парижского соглашения, а также помочь более бедным странам с выполнением этих обязательств.
- 3Правительства должны построить "устойчивую к изменениям климата низкоуглеродную систему здравоохранения".
- 4Меры по улучшению здоровья населения должны стать частью плана по борьбе с изменением климата.
Парижское соглашение по климату — это договор, подписанный более чем 190 странами в декабре 2015 года. Он определяет план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по сокращению выбросов, технологическому перевооружению, адаптации к климатическим изменениям и переходу на возобновляемые источники энергии.
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